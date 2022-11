Llega la primera serie dirigida por Tarantino

Lleva tiempo ‘amenazando’ con que su décima película será también la última y puede que lo mantenga. Sin embargo, Quentin Tarantino habría aplazado este proyecto para rodar su primera serie, de ocho capítulos, que llegará en 2023.

El director de Érase una vez en… Hollywood (2019) que, por cierto, considera su mejor película, ha revelado sus planes para dirigir una serie, la primera de su carrera.

Sí es cierto que la televisión no es del todo ajena a Tarantino. Ya en 2005 dirigió dos capítulos de CSI: Crime Scene Investigation y diez años después, en 2015, se asoció con Netflix para estrenar Los odiosos ocho (que convertía su película en miniserie), lo que indicaba que el cineasta tras éxitos como Reservoir Dogs, Pulp Fiction o Kill Bill no tendría problemas a la hora vincularse con grandes plataformas para llevar a cabo proyectos en la pequeña pantalla.

La primera serie de Tarantino

Sin embargo, son todavía pocas las informaciones en torno a esta serie. Según desveló el propio Tarantino durante una presentación de su nuevo libro, Cinema Speculation (Meditaciones de cine), en Nueva York, regresará a la televisión para dirigir una serie de ocho episodios.

Junto a Elvis Mitchell, y mientras repasaba su carrera tras las cámaras, deslizó esta noticia de la que por el momento poco más se sabe, más allá de que se rodará durante 2023. Ni la temática ni otros detalles de producción han sido desvelados por el momento.

Aún se especula sobre la temática o género de la que será la décima película de Traantino. Foto: Ángel Díaz | EFE.

No es, decíamos, la primera incursión del cineasta en la televisión. Además de los episodios de CSI Las Vegas, ya había dirigido, en 1995, otro de E.R.: Urgencias.

Además, estuvo involucrado en la adaptación televisiva de Abierto hasta el amanecer, película cuyo guion escribió junto a Robert Rodríguez y colaboró con Netflix en la mencionada miniserie Los odiosos ocho.

Tarantino dejó la puerta abierta a que si la décima película fuese estrenada en streaming, no contaría en su lista de diez con las que quiere finiquitar su carrera cinematográfica

Incluso había participado como actor en una serie, en concreto en Alias, de J.J. Abrams.

Nunca, sin embargo, se había puesto al frente de una producción de este tipo como principal responsable.

La décima de Tarantino

Parece que este proyecto será previo a la película número diez con la que Tarantino pretende poner punto final a su carrera cinematográfica, según ha venido anunciando.

Una cinta, por otra parte, que se encontraría paralizada después de haberse especulado sobre una tercera parte de Kill Bill, un spaghetti western, la adaptación de una novela negra (se barajó incluso Stick, de Elmore Leonard) o incluso una película de terror.

En paralelo a esta película y a la serie, Tarantino acaba de publicar un libro de ensayos sobre cine, Cinema Speculations, primero de un acuerdo con HarperCollins que incluye una segunda obra.

Además, el director y guionista ha escrito una obra de teatro, que intercaló antes de la producción de Érase una vez en… Hollywood.

No obstante, y como ha matizado en algunas de sus últimas apariciones, puede que este no sea el final de la trayectoria de Tarantino tras las cámaras ya que dejó la puerta abierta a que si la décima película fuese estrenada en streaming, no contaría en su lista de diez.