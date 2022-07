Cómo dormir en un pedazo de historia del cine: reserva la casa de Vito Corleone en ‘El Padrino’

Hay quien viaja a los escenarios de sus películas y series favoritas, quien recorre museos en busca de decorados y objetos empleados en los rodajes e incluso quien quiere sentirse como los protagonistas de la gran pantalla pasando una noche en lo que fuera un set. Es lo que pueden hacer ahora los fans de El Padrino, la mítica cinta dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1972.

Para celebrar los 50 años de su estreno, la plataforma de alojamientos Airbnb ofrece durante todo el mes de agosto la majestuosa casa estilo Tudor en la que residía el jefe del clan mafioso, Vito Corleone (interpretado por Marlon Brando) y que aparece en la primera entrega de la trilogía como escenario donde se celebra la boda de su hija Connie Corleone (Talia Shire).

La casa del clan mafioso más famoso de Nueva York

Ubicada en el número 110 de Longfellow Avenue, en el vecindario de Todt Hill (Staten Island), al sur de Nueva York, la mansión tiene un total de 600 metros cuadrados y consta de cinco dormitorios, siete cuartos de baño y una piscina de agua de mar, además de un bar en el sótano, una habitación de juegos y un gimnasio.

La casa, de estilo Tudor, data de 1930. Foto: Airbnb.

Airbnb describe la propiedad como “una casa familiar” en “un barrio tranquilo” y por ello se alquila bajo ciertas condiciones: el contrato debe cerrarse por todo el mes de agosto y solo pueden entrar hasta cinco personas, dos adultos y tres niños, quedando excluidas en cualquier caso las visitas y la entrada de “huéspedes adicionales”.

Construida en 1930, la mansión, que perteneció a Edward y Mary Norton durante más de medio siglo, acogió la grabación de El Padrino para recrear la casa familiar, aunque solo en exteriores, en la mencionada fiesta de bodas en el jardín.

Entre 2012 y 2016 fue sido renovada para ofrecer todas las comodidades actuales y en su último cambio de manos fue vendida por 2,4 millones de dólares.

Escena de la boda de Connie Corleone en ‘El Padrino’.

Una oferta que no podrás rechazar

La mansión acepta una única reserva este año y durante 30 días de agosto, aunque al precio “que no podrás rechazar” parafraseando la mítica frase de la película, basada en la novela de Mario Puzzo de 1969, que vendió 2 millones de copias en dos años y se mantuvo 67 semanas como best seller en la lista de The New York Times. Antes de hacerse famosa, Paramount Pictures se hizo con los derechos por solo 80.000 dólares.

La reserva se abrirá el próximo miércoles, 27 de julio.

La casa de ‘El Padrino’ está en Airbnb.

Además de poder utilizar la mansión y todos sus servicios (exceptuando los armarios del sótano y los del ático), la reserva de la casa incluye limpieza todos los jueves, cuidado de la piscina dos veces por semana, y los servicios de un paisajista una vez por semana.

Muy cerca de esta propiedad, en 120 Longfellow, se encuentra la residencia que sirvió como hogar en la película de Michael Corleone, al que daba vida Al Pacino.

En total, se usaron tres casas en esta zona para el rodaje de El Padrino.