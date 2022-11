Cómo es el colosal (y ridículo) crucero con forma de tortuga para 60.000 pasajeros

El estudio italiano Lazzarini suele captar la atención mediática con sus extraños proyectos de transporte, como las cápsulas que navegan a toda velocidad o los híbridos entre dirigibles y yate.

Mientras se espera que alguno de ellos algún día se convierte en realidad, Lazzarini vuelve a superarse a sí mismo (por lo menos en cuanto a extravagancia) con un proyecto que podría ser la mayor embarcación jamás construida en la historia: el Pangeos.

El terayate Pangeos

Más grande que cualquier petrolero o mega crucero, y presentado con el adjetivo de ‘terayate’, el Pangeos con su forma de tortuga de agua más bien parece una ciudad flotante.

El Pangeos tendría 550 metros de ancho por 600 de largo, y sería la mayor embarcación jamás construida

Todos sus números son colosales, tan grandes como Pangea, el megacontinente primitivo que se homenajea con el nombre.

Costes siderales

Su coste ya es astronómico: nada menos que 8.000 millones de euros. Y sus dimensiones tampoco le van en zaga: su largo de punta a punta (o sea desde la cabeza hasta la cola) es de 550 metros y su ancho llegaría a los 610 metros.

Para tener una idea: los cruceros más grandes del mundo, como el Wonder of the Seas, tiene 362 metros de eslora (largo); lo que lo hace parecer como un hermano pequeño al lado de la gigantesca tortuga marina.

Cómo será el Pangea por dentro

El caparazón alojará la mayoría de las instalaciones de esta ciudad flotante, con espacios para hoteles, centros comerciales, parques, atracaderos para barcos y aviones y helipuertos.

Distribuida en varios bloques, Pangeos se presenta con un puerto y una plaza principal de la que surgen varios edificios en una estructura organizada en forma de espiral.

La capa superior, rodeada de espacios ajardinados, se podría usar como lugar de aterrizaje de aviones.

La propuesta es que los apartamentos tengan propietarios, como si fuera la vivienda en cualquier urbanización, cuyo coste no se informó.

Esta sería la mayor embarcación jamás construida. Foto Estudio Lazzarini

Navegando como una tortuga

Para que flote este terayate se necesitarán 30.000 ‘células’, montadas sobre la estructura con un calado de 30 metros que podría navegar a cinco nudos (9,26 km/h).

No existe ningún astillero que pudiera construir el Pangeos, pero Arabia Saudí se ofrece a convertirlo en realidad

La idea es que las alas laterales, con forma de aletas de la tortuga, disminuyan la fricción con el agua.

Sin astillero a la vista

Que navegue semejante mastodonte ya es un desafío tecnológico. Pero el mayor problema sería dónde construirlo, porque hoy por hoy no hay ningún astillero que pueda levantar esta estructura.

El interior se organiza como una ciudad flotante. Foto Estudio Lazzarini

Según el estudio Lazzarini se podría construir en Arabia Saudí, acostumbrada a proyectos faraónicos.

Para ello sería necesario dragar un kilómetro cuadrado de mar y montar una represa circular para poder instalar el astillero. La ubicación posible es el puerto de King Abdullah, a 130 kilómetros de la ciudad de Yeda.

Por supuesto que no hay ningún puerto en el mundo donde pueda atracar. Pero eso al estudio Lazzarini no le importa: su idea es que este coloso de acero esté permanentemente navegando por los mares. Como una tortuga marina que no encuentra su destino.