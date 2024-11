La Diputació de València blinda les subvencions a ajuntaments i associacions afectades per la DANA 

La Diputació de València ha paralitzat els terminis administratius per a garantir que els ajuntaments reben les ajudes, encara que no hagen pogut presentar la documentació. Entre ells, la Diputació ha suspés els termes i els terminis establits en els expedients de subvencions provincials que estan en tràmit actualment a entitats locals i entitats sense ànim de lucre afectades per la DANA.

El llistat de municipis afectats és el que arreplega el Reial decret llei 6/2024, segons el qual a la província de València hi ha 75 localitats que han patit els efectes d’esta gota freda.

El decret de la Diputació, publicat hui en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), afecta a les subvencions en tràmit de Benestar Social, Inclusió Social, Memòria Històrica, Carreteres, Mobilitat Sostenible, Cooperació, Desenvolupament Rural i Despoblació, Turisme, Transparència, Foment de l’Ús del Valencià, Cohesió social i Projectes Europeus, i Restauració de Béns Culturals.

Suspensió de les subvencions directes

A més, també se suspenen els tràmits de subvencions directes com la de l’ajuntament de Buñol per a l’adquisició de tomaca per a celebrar La Tomatina o les de comparses de Moros i Cristians. El mateix ocorre amb unes altres que depenen directament de Presidència com les del Gremi de Forners o la creació i muntatge de 30 falles en municipis on no hi ha tradició d’esta festa per a promocionar-la allí.

“Volem garantir que cap ajuntament ni associació perda la subvenció que li pertany perquè no haja pogut presentar un document a temps”, ha explicat el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, qui ha advertit que “estes localitats tenen ara altres prioritats, no poden estar preocupades per tràmits administratius que són urgents, però que sí que els reportaran una ajuda econòmica amb la qual comptaven”.