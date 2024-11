La Generalitat emetrà els certificats digitals telemàtics per a facilitar les gestions als afectats de la DANA

La Generalitat emetrà certificats electrònics de manera telemàtica i sense cap cost per als ciutadans amb l’objectiu de facilitar a les persones afectades per la DANA la tramitació d’ajudes i la firma electrònica de documentació.

En concret, l’empresa pública de telecomunicacions i autoritat de certificació de la Generalitat ISTEC, dependent de la Conselleria d’Hisenda, eximirà de manera temporal del pagament del servici de videoidentificació necessari per a la tramitació sense desplaçaments del certificat digital.

Amb esta mesura, la Conselleria d’Hisenda pretén facilitar als afectats l’obtenció del certificat digital necessari per a la sol·licitud de les ajudes econòmiques i tributàries dirigides als afectats per la DANA. Les persones interessades poden fer esta gestió en esta pàgina web.

El certificat digital és l’equivalent electrònic del DNI o NIE i permet firmar documents de manera electrònica i fer tràmits en línia amb l’Administració Pública amb garantia legal.

L’ens públic ISTEC, com a autoritat de certificació, expedeix estos certificats de manera presencial i gratuïta en un punt de registre (PRU) o de manera telemàtica mitjançant un servici de vídeo identificació, que des d’ara no tindrà cap cost, que fa possible que la ciutadania es puga identificar davant altres organismes per a firmar documents digitalment i realitzar gestions amb les administracions públiques de manera segura i ràpida.