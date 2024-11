Mercavalencia rep vint tones d’ajuda pels afectats de la DANA i ho reparteix entre les poblacions metropolitanes

Mercavalencia va rebre el dimarts, 5 de novembre, 17 tones d’aliments i material per als pobles afectats per la DANA. L’ajuda, procedent de donacions de persones o empreses, prové majoritàriament de les ciutats de València, Madrid o Sevilla, entre altres. Mercavalencia considera que, al llarg de hui, dimecres, es podria arribar a les vint tones d’ajuda.

44 persones voluntàries s’encarreguen de classificar el material d’aquesta donació i distribuir-la per mitjà de vint vehicles. L’ajuda es fa arribar als centres habilitats pels diversos ajuntaments i per les ONG en les localitats que han resultat devastades. En els últims dies, les ajudes distribuïdes per Mercavalencia han arribat a la Torre, Castellar-l’Oliveral, Fira València, Catarroja, Picanya, Paiporta, Alfafar, Benetússer, Montserrat, Xirivella, Algemesí, Alaquàs, Aldaia i Massanassa.

En total, des del passat 30 d’octubre, Mercavalencia ha rebut i distribuït més de 150 tones de productes i s’ha convertit en un dels centres logístics més importants de la província de València i, més concretament, de l’àrea metropolitana. La major part de les donacions distribuïdes són productes de primera necessitat com a aliments, material d’higiene personal i màscares per als professionals i voluntaris que retiren residus en la zona afectada.

Enviament de producte fresc

Quant als productes frescos, Mercavalencia envia dos camions diaris a Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo i La Torre. Aquest servei de producte fresc s’ampliarà a altres pobles quan el sol·liciten.

A més, Mercavalència proveeix de productes frescos a les cuines col·lectives de Castellar-l’Oliveral, La Torre, El Forn d’Alcedo, Fira València i Algemesí. Els productes frescos són subministrats per marques de tot el país pertanyents a la xarxa Mercasa i que Mercavalencia canalitza.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha afirmat que “la solidaritat és immensa i el repte de l’organització de totes les donacions l’estem assumint amb l’ajuda de voluntaris i de molta gent jove, una generació que tirarà avant amb tota la força aquesta situació, aquesta província i aquesta comunitat”.