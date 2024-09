«Es una canallada de Pedro Sánchez que el agua que venía a la Comunidad Valenciana esté en Portugal»

Miguel Barrachina (Segorbe, 1969) es el conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, puesto al que accedió cuando Santiago Abascal renunció a que Vox continuara en los gobiernos autonómicos. Previamente, era el Síndic del PP en el Les Corts Valencianes.

¿Cuál es su mayor reto como conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca?

Evitar que el abandono de tierras, del que tenemos récord europeo, siga su curso. Cada agricultor o ganadero que abandona su explotación es una derrota social. Es alguien que pierde su vocación y una derrota medioambiental. Donde desaparece un ganadero en extensivo que saca sus vacas o sus ovejas vienen los incendios. Todos los incendios, incluido el grande de Bejís, se han extendido por las zonas abandonadas por nuestros agricultores. En el gobierno valenciano vamos a estar con todos los agricultores y ganaderos para que cese el abandono masivo de tierras que ha tenido lugar en la etapa del Botànic.

Atribuye al sector primario la función de agricultura-ganadería y la de proteger el medio ambiente. ¿Debería cobrar por ambas funciones?

Me parecería justo. De momento, dejaremos atrás la demonización de un gobierno trufado de ecologistas de salón contra todo el sector primario para que puedan desarrollar su labor. La incomprensión con la caza ha hecho que hoy en día la fauna salvaje ya esté en las playas de la Comunidad Valenciana. Las restricciones a las ganaderías han hecho que la Comunidad Valenciana envíe sus ganaderos a Murcia, a Castilla-La Mancha, a Teruel y a Tarragona. Se van porque las exigencias aquí han sido excesivas.

La demonización de nuestros agricultores, incluso el robo del agua que venían disfrutando con el trasvase Tajo-Segura, hace que nuestros agricultores abandonen. Y, por tanto, ha habido una demonización de todo el sector primario liderado por personas como Teresa Rivera que creen que los trasvases son cosa del pasado cuando son indispensables.

¿Cuál es el plan?

Vamos a pasar de la demonización a la promoción de todo el sector primario, incluido la pesca. Se les ha reducido a nuestros pescadores a 120 días de faena al año. ¿Que trabajador español puede vivir trabajando solo 120 días? Ha habido una persecución de todo el sector primario por parte de la izquierda.

Y nosotros primero vamos a defenderla para que desarrollen su labor, que es ejercer de agricultores, de ganaderos, de pescadores o de cazadores cumpliendo el papel que les corresponde en nuestra cadena alimentaria. Pero, además de eso, tienen una segunda función que beneficia a toda la población. El CO2 del coche que utilizamos se depura por los naranjos que están en la Comunidad Valenciana. No se depura por los naranjos que están en Egipto o en Sudáfrica. Esa función de sumidero de C02 que evita el calentamiento atmosférico y de depuración de nuestra atmósfera lo hacen solo los terrenos cultivados. Los abandonados pierden esa función. Esa doble tarea de lucha contra incendios y de depuración de nuestra atmósfera son dos externalidades positivas que deberían meterse en el precio de aquello que reciben nuestros agricultores y actualmente nadie les compensa por eso.

Estamos en tiempo de preparación de presupuestos. ¿Sabe ya la consellera de Hacienda, Ruth Merino, sus demandas?

Sí. De momento, lo que me gustaría es acabar el año con una ejecución máxima. El presupuesto de la Generalitat Valenciana, como todo el mundo sabe castigado por Pedro Sánchez y en un futuro más castigado por el cupo catalán, se vuelca en sanidad, educación y dependencia. Lo que se dedica a agricultura hay que ejecutarlo todo. En este momento tenemos 101 millones de euros en convocatorias de órdenes y ayudas en marcha. Para el próximo presupuesto la prioridad es la lucha por el agua que necesitamos y la modernización de todas las estructuras del sector primario que, desgraciadamente, ha luchado en desventaja con otros lugares que disponen de estructuras agrícolas mucho más amplias que las minifundistas que nos han caracterizado.

¿Cómo puede ayudar la consellera de Agricultura a que las pymes del sector primario que son motor económico de una localidad para que se mantengan y puedan crecer?

Vamos a revisar la ley de estructuras agrarias y también la de la huerta, porque no han contribuido a un propósito, loable en el caso de estructuras agrarias, de aumentar nuestra dimensión. Cuando un fondo inversor extranjero decide invertir y comprar huertas en la Comunidad Valenciana quiere decir que las huertas en la Comunidad Valenciana pueden ser rentables. Y son rentables a través de la agrupación. Por eso celebro que el cooperativismo se agrupe en grandes entidades que les permita comprar juntos y vender juntos para que, en la cadena alimentaria, el productor (agricultor y ganadero), no viva atomizado y sean los intermediarios, que son muchos menos, los que se queden con gran parte del esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos.

Su primera medida fue trasladar agua a las ganaderías de secano que se estaban muriendo de sed. ¿Cuál es la situación ahora?

Vivimos una situación dramática en la cual se estaban produciendo sacrificios de reses por la falta de agua. Se han secado los acuíferos de la ganadería extensiva, que son 76.000 cabezas de ganado, que son los mejores aliados de nuestros bomberos para extinguir un incendio. El traspaso de carteras fue un martes y en cinco días conseguimos que estuviera adjudicado hasta 1,4 millones de servicios de cubas de agua sirviendo a nuestros ganaderos. Pedimos ayuda al Goberno de España pero no creen que haya sequía en la Comunitat Valenciana. El esfuerzo en solitario del Gobierno Mazón ha permitido que se sirvan 12 millones de litros de agua llevándola a cada una de las ganaderías que ha levantado la mano.

Cuando asumió las competencias de Agricultura también recibió la de Agua. ¿A qué punto le gustaría llegar con el trasvase Tajo-Segura?

A que se nos convocasen y hubiese un mínimo consenso. Hemos pedido que las cuatro comunidades implicadas pacten las reglas de explotación y ni siquiera nos han llamado. El trasvase Tajo-Segura fue el acuerdo unánime de cinco autonomías y el Estado en tiempo de gobierno popular. Llegaban 240 hectómetros. Ahora quitarán 100 hectómetros cúbicos, que supone tener que talar 10 millones de árboles por falta de agua, la ruina de miles de familias y la pérdida de prácticamente todo el regadío actual presuntamente a compensar con la desalación de agua, que es un proceso energéticamente muy costoso y ambientalmente muy contaminante por la salmuera. Y que hay que bombear. Nadie ha hecho ninguna aportación técnica de por qué eso es así. De hecho, lo que ha habido han sido correcciones técnicas. Hubo una moción de censura en 2018 y desde entonces todas las decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez han sido de corrección. En 26 de las 26 posibles decisiones, todas, han sido para reducir el caudal que los técnicos dicen que había que enviar a la huerta de Alicante.

¿Cuál ha sido el efecto de estos recortes?

A Alicante, Murcia y Almería han llegado 100 hectómetros cúbicos menos de los que los técnicos decían que tenían que llegar. ¿Para qué? Para que ese agua esté en el Mar Atlántico a través de Portugal, cuyos 100 hectómetros de más que ha recibido ni siquiera ha percibido. Con Portugal, el Pacto de Albufeira hablaba del entorno de 2.500 hectómetros y ya recibe en este momento 5.000. Recibir 100 más es inapreciable. No lo han pedido porque no lo pueden aprovechar. Y al Mar Atlántico vertimos nosotros, vierte el resto de Europa y vierte Estados Unidos. Ese agua en el Atlántico no juega ningún papel. Es una canallada de Pedro Sánchez que el agua que venía a la Comunidad Valenciana esté en Portugal. Y lo es, sobre todo, cuando a este trasvase se llegó después de un consenso unánime por parte de todas las autonomías, roto unilateralmente por el radicalismo, por el ecologismo de salón que anida en los despachos de Moncloa.

¿Qué sentido tiene desalar en Torrevieja para que esa agua desalada se consuma en Murcia?

Nosotros somos solidarios con todo el mundo. Cuando a Teresa Ribera le pidió a Mazón un sábado o un domingo que si se podía llevar agua de la desaladora de Sagunto a Barcelona, porque los españoles somos todos iguales, se hizo.

¿Está cumpliendo este verano Sudáfrica con el tratamiento en frío en las naranjas?

Esta es una gran preocupación. El presidente Mazón va a estar en Bruselas para exigir los mismos tratamientos que se exigen a España cuando España exporta a Estados Unidos para los productos que entren en Europa. Nosotros creemos que el tratamiento en frío es insuficiente y debe aplicarse también al limón, al pomelo y a la mandarina. Además, el Gobierno de España y también Bruselas, debe ser sensible a que cuando se prohíben determinados tratamientos fitosanitarios ya debe estar construida la alternativa biológica para combatir las plagas.

En breve empezará la campaña citrícola en la Comunidad Valenciana y con ella los robos. ¿Cómo ve el problema?

Tenemos dos problemas. Primero hay una falta de efectivos. No hay guardias suficientes. Hay un repliegue de nuestra Guardia Civil en el mundo rural. El segundo es que el Código Penal español debe ser mucho más duro con los hurtos reiterados, que no son faltas, sino que deben convertirse en graves delitos.

¿Cómo ve la relación que hay ahora entre los agricultores y los grandes distribuidores como Mercadona o Consum?

Dependerá de cada cual. No puedo juzgarlo, pero creo que en general, Consum y Mercadona son distribuidores muy eficaces de nuestros servicios. Es decir, ahora ha habido un crecimiento y un aumento en los costes y en los precios gigantes pero aún así, comparado con el resto de distribuidores de la Unión Europea, España disfruta del servicio más eficaz. A pesar de que en estos últimos años han crecido disparadamente los precios, siempre España ha estado muy por debajo de la media europea. El reproche no puede ser a ellos. El reproche son los sobrecostes. Si tú quitas el agua a alguien que la necesita, va a tener mucha menos disposición de oferta y, por tanto, van a ver unos precios muchos más altos nuestros consumidores y usuarios.

¿Es Intercitrus un dolor de cabeza para el conseller de Agricultura?

Primero quiero celebrar que mi amigo Celestino sea el nuevo presidente y me gustaría que aprovechando el cambio hubiera unidad. La consellería esta a su disposición para hacer acuerdos porque se resiente nuestra promoción.

La realidad es distinta a la diposición para hacer acuerdos. Hay un escisión andaluza. No se ha hecho el contrato para promoción de cítricos. No hay un acuerdo con el contrato agrario.

Tengo un deseo y una voluntad, que es la de ayudarles. También un presupuesto, que es escaso, pero está al servicio de nuestros citricultores. Si podemos hacer algo para que las partes que hay en litigio se sienten, España como país ganaría mucho de tener una representación unida y lo único que puedo apelar es a la generosidad de todos y al diálogo, porque en una situación de bloqueo como la que se ha estado viviendo los perjudicados son todos.

Presupuestos y salida de Vox del gobierno

¿Crees que se van a aprobar los presupuestos 2025 en la Comunidad Valenciana?

Bueno, yo espero que sí. Los presupuestos actuales han sido unos presupuestos muy buenos. Nos han permitido batir récord en inversión social. Nunca se había dedicado tanto ni a la sanidad ni a la educación pública. Los que va a presentar el presidente Mazón van a tener un componente social gigante que va a hacer muy difícil que los otros tres partidos se opongan.

¿Entiende la espantada que dio Vox y que hizo que usted fuera conseller?

Lo respeto. Tengo admiración por el anterior conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, a quien he conocido en tareas previas haciendo oposición y me parece una persona íntegra, dedicada y solvente que ha estado un tiempo insuficiente en una consellería para que se note su impronta. Creo que su salida precipitada no hace justicia al trabajo que estaba desarrollando dentro del gobierno del presidente Mazón, que fue una coalición que funcionó armónicamente.

Los agricultores clamaron contra Aguirre de manera muy beligerante.

Sí. Eso es cierto. No creo que sea responsabilidad personal de José Luis Aguirre sino que es difícil poner en marcha una maquinaria y estuvo poco tiempo.

Antes de que llegara al puesto de conseller era Sindic del PP en Les Corts. Con la experiencia de haber tenido ese papel en el legislativo valenciano, ¿qué opina de que Pedro Sánchez haya dicho que su hoja de ruta en el Ejecutivo seguirá con o sin el concurso del poder legislativo?

Es un cacique. Solo con Franco un ministro fue gobernador del Banco de España. Lo de Pedro Sánchez es terrible. Jamás nadie con menos votos colonizó el estado de una manera tan descarada. La lista es infinita, empezando por el CIS, radiotelevisión española, la Fiscalía, su intento constante con todos los jueces. Ahora el Banco de España. Correos, es decir, todo. Donde hay una institución del Estado, Sánchez pone a un sirviente. Yo los he conocido. Veo las reuniones del Tribunal Constitucional y los conozco porque han sido diputados socialistas. Por tanto, sé lo que van a votar porque ya lo votaban así en el Congreso de los Diputados cuando eran compañeros míos, pero diputados del Partido Socialista.

Por tanto, no va a poder con España porque afortunadamente somos una sociedad madura, donde hay partidos como el popular, que gobierna en la mayoría de España y donde hay periodismo libre y jueces y fiscales independientes, pero que el deseo de Pedro Sánchez, evidentemente, es colonizarlo todo es palmario. Ningún demócrata puede gobernar contra una mayoría parlamentaria y Pedro Sánchez lo pretende, pero tampoco podrá hacerlo.

Tanto el gobierno autonómico como central se pueden encontrar en los próximos meses con la incapacidad de aprobar los presupuestos. ¿Se puede gobernar sin presupuestos?

Se puede gobernar con los presupuestos prorrogados porque todos los partidos lo han hecho. Hay una gran diferencia entre el Gobierno de España y el valenciano. En la Comunidad Valenciana gobierna el partido que ganó las elecciones y en el Parlamento valenciano la mayoría, con 40 escaños, es del partido que da apoyo al Gobierno. Pedro Sánchez perdió las elecciones y el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y mayoría simple en el Congreso. La situación postrada de Pedro Sánchez dista mucho de la de Carlos Mazón.

Sí, se puede gobernar con presupuestos prorrogados pero el propósito, al menos en la Comunidad Valenciana del Presidente Mazón, es persuadir a todos los grupos de que un nuevo presupuesto es bueno.