Barrachina confia que les ajudes a la cirera les facen viables econòmicament

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha mantingut una trobada amb el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Cireres de la Muntanya d’Alacant, centrat principalment en les ajudes al sector que, a causa dels fenòmens climàtics adversos, ha vist seriosament minvada la seua producció.

“Són més de 5.000 les ocupacions dedicades a la cirera en la Comunitat Valenciana, la qual cosa permet l’assentament poblacional”, ha assenyalat el conseller, després de mostrar la seua enorme preocupació per l’abandonament de camps accentuat en aquests últims anys.

“Per això hem publicat aquesta mateixa setmana una ordre d’ajudes per a fer viables aquestes explotacions de cirera i que continuen complint eixe objectiu econòmic i social que desenvolupen de manera admirable”, ha manifestat Barrachina.

Una «assegurança agrària» per a la cirera

En la trobada, al qual també han assistit el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, Manuel Bernabeu, d’Explotacions agrícoles Safarich S.L., Vicente Azorín, de Cireres Molina i Azorín S.L., Aleixandre Beltrá, de Mas de Roc Cooperativa, Rafael Pérez, de Llezele Agricola S.L., Lola Llorens, d’I.G.P. Cireres Muntanya Alicanten i Antonio Gascón, secretari de la IGP, s’han abordat les condicions de l’assegurança agrària per al sector de la cirera, a més de les ajudes per a pal·liar les greus pèrdues econòmiques que arrosseguen les empreses agrícoles productores de cirera.

En concret, Barrachina s’ha referit a l’Ordre 5/2024, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les explotacions agrícoles de cirera en zones afectades per factors climàtics, ambientals i d’incendis en la Comunitat Valenciana. L’ordre, que es va publicar recentment en el Diari Oficial de la Generalitat, es pot consultar en el següent enllaç.

L’ajuda tindrà caràcter de subvenció per a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cireres que hagen experimentat un descens del rendiment mitjà de la collita comercialitzada a conseqüència de factors climàtics, ambientals i d’incendis.