Valencia aumenta un 50% la producción de aguacate con precios estables

La última campaña de aguacates en Valencia ha sido un éxito con un aumento del 50% en la producción y precios estables, según los productores locales. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) han destacado que la cosecha alcanzó las 21.000 toneladas, frente a las 14.000 de la temporada anterior, gracias al desarrollo vegetativo de los árboles y nuevas plantaciones en producción.

Los precios en origen se han mantenido estables alrededor de los 2,5 €/kg. Sin embargo, ambas asociaciones subrayan la necesidad de implementar medidas contra los robos, promover la investigación del cultivo y fortalecer la marca de origen y calidad ‘Aguacates CV’ para diferenciarse de las importaciones, especialmente de Perú, que coinciden con la producción tardía de la Comunitat Valenciana.

La disminución de la oferta andaluza, afectada por la sequía, ha aumentado la demanda de aguacates valencianos, facilitando una comercialización fluida. Las variedades tempranas, como Bacon y Fuerte, alcanzaron precios entre 1,4-1,7 €/kg, mientras que la variedad Hass, la más conocida a nivel mundial, se vendió a 2,4-2,7 €/kg. La variedad Lamb Hass, que representa el 70% de la producción valenciana, obtuvo precios de 2,2-2,7 €/kg.

Celestino Recatalá, presidente de ASOPROA, comentó que “la rentabilidad digna que el aguacate ha obtenido esta campaña lo consolida como una alternativa de cultivo interesante en aquellas zonas donde no baja nunca de cero grados. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles porque afrontamos importantes desafíos. Hay que actuar con contundencia frente a los robos, porque no hay derecho a que los ladrones te dejen de la noche a la mañana sin los ingresos de todo un año. Hay que potenciar las investigaciones para mejorar el mapa varietal, la productividad, la sostenibilidad y la post-cosecha del cultivo. Y hay que apostar por la marca ‘Aguacates CV’ como garantía de máxima frescura, trazabilidad, seguridad alimentaria y huella de carbono que las importaciones foráneas, con menores exigencias y venidas desde miles de kilómetros, no pueden igualar”.