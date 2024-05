Puente desdeña el reclamo de una segunda pista para el aeropuerto de Alicante

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, precisó el Gobierno no tiene planes de construir una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche. Según explicó, las aerolíneas que operan en esa terminal no ven la necesidad de una segunda pista en este momento.

En una conferencia organizada por el Foro Alicante conla ministra de Ciencia Diana Morant, Puente recordó las nuevas pistas de vuelo “no las paga” el Ministerio “sino las aerolíneas” a través de las tasas aeroportuarias, informa EFE.

El ministro afirmó que las líneas aéreas “son las que tienen que decidir si hay una segunda pista y dicen abiertamente que no hay una necesidad de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante, que no la necesitan”.

Puente puso como ejemplo el testimonio del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y de EasyJet, Javier Gándara, quien afirmó que actualmente no consideran necesaria una segunda pista.

El ejemplo de los aeropuertos de Londres

Para respaldar su tesis, el ministro mencionó ejemplos como el aeropuerto londinense de Gatwick, que maneja 35 millones de pasajeros con una sola pista, y Heathrow, que tiene casi 90 millones con dos pistas.

Además, AENA estima que la terminal de Alicante-Elche pasará de 16 a 26 millones de pasajeros en los próximos años.

Las próximas ampliaciones

Para aliviar sus comentarios, Puente dijo que la falta de una segunda pista no implica que Alicante carezca de potencial de crecimiento.

En este sentido, indicó que el ministerio tiene planes de ampliar las terminales en los aeropuertos de Valencia y Alicante con una inversión de 1.000 millones de euros, el 60% destinado al segundo. Esto permitirá alcanzar la cifra prevista de 26 millones de pasajeros.

“Si la preocupación del territorio (alicantino) es que vengan turistas, (el aeropuerto) va para ganar viajeros con capacidad” mediante las nuevas terminales, según el ministro antes de apostillar que “si se detectara que para crecer debe haber una segunda pista, no hay ningún problema”.

Mazón protesta por la decisión de Transportes

Los comentarios de Puente han molestado al presidente valenciano Carlos Mazón, quien replicó que no es lo mismo un estudio que una obra y ha calificado de «insulto» decir que el aeropuerto de Alicante-Elche no merece una segunda pista, cuando el de Málaga la tiene desde 2012, recordó.

«No me parece que haya anunciado la licitación de unas obras sino la licitación de un posible estudio. Esto es lo que me parece que ha dicho y no es lo mismo un estudio que una obra», ha precisado Mazón, quien ha añadido: «No estamos para que nos digan que igual hacen una licitación de un posible estudio que, en el mejor de los casos, estaría acabado en la próxima década. Esto no es de recibo».

Mazón ha pedido a Puente que “menos anunciar millones de licitaciones que no conocemos y más hacer obras, que es lo que estamos haciendo aquí”, informa Europa Press.