La Generalitat millora l’autobús d’Alacant mentre ultima la renovació integral del servici

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha millorat l’actual servici públic de transport metropolità d’Alacant, TRAM Alacant, mentres ultima la renovació integral del servici públic que aprofundirà en l’extensió de les línies que ja s’ha iniciat.

Així ho ha confirmat el conseller Vicente Martínez Mus a Agost, a on ha presentat les novetats del servici de transport públic d’autobús CE-705, que atendrà una població de prop de 500.000 habitants dels municipis d’Alacant, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, el Campello i Sant Vicent del Raspeig i, com a novetat, millorarà la connexió amb Agost i Aigües.

Martínez Mus ha assegurat que “en esta legislatura farem una renovació que marcarà un abans i un després per als usuaris del transport públic d’autobús del TAM Alacant”, que comptarà amb vehicles híbrids i elèctrics “en una clara aposta per la mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient”. “Però fins llavors, volem continuar introduint millores en l’actual servici”, ha remarcat

Novetats de la nova concessió

La despesa compromesa per part de la Generalitat per a renovar este servici ascendix als 11 milions d’euros i oferix un total de 14 línies de transport. “Això és només el principi d’una renovació integral per a tot el servici de l’àrea metropolitana d’Alacant que arribarà esta legislatura”, ha incidit el conseller.

Entre les novetats més destacades del contracte nou, que ha entrat en funcionament l’1 de setembre, s’ha incrementat el nivell de servici per a Agost, amb una ampliació en la freqüència i la disponibilitat d’autobusos els 7 dies de la setmana, incloent-hi festius.

Martínez Mus ha assenyalat que esta millora “representa un progrés significatiu per als més de 5.000 habitants del municipi”, els qui, des d’ara, disposen de dos línies d’autobús que connecten directament amb l’Hospital de Sant Vicent del Raspeig, la Universitat d’Alacant i la ciutat d’Alacant “els 365 dies a l’any”.

Així mateix, s’inclou una expedició nova en la connexió d’Aigües amb el Campello. En definitiva, ha destacat el conseller, esta iniciativa de la Generalitat suposa per a la ciutadania de la comarca de l’Alacantí “comptar amb uns servicis de transport públic de més qualitat, amb més freqüències i horaris més amplis”.