Catalá cimenta su mandato en la vivienda: promete 954 pisos de protección pública en Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está haciendo de la vivienda uno de los pilares de su gobierno. Ha presentado el Plan + Vivienda que contempla la activación del derecho de superficie y la permuta de solares, entre otras iniciativas, para la construcción de 954 viviendas de protección pública.

Durante una visita que ha realizado a un edificio de la avenida de Tarongers, donde Aumsa está construyendo 75 viviendas, la alcaldesa ha dado a conocer las líneas fundamentales del Plan + Vivienda.

“En este primer año de mandato ya hemos puesto en marcha el 91% del programa de vivienda que prometimos a los valencianos para los cuatro años de gobierno”, ha subrayado.

“Estamos demostrando -ha continuado- que somos un gobierno que cumple con la palabra dada y que no dejamos de trabajar ni un día por y para los valencianos, pero somos conscientes de que tenemos trabajo por hacer: frente a la desgana del gobierno de izquierdas ahora hay un gobierno que está volcado en la gestión y en solucionar los problemas de los valencianos”, ha destacado en su discurso Catalá.

Permuta de solares

El primer pilar del Plan + Vivienda se sustenta en la colaboración público privada para la construcción de VPP. De esta forma, esta semana, tal como ha anunciado la alcaldesa, “el Boletín Oficial de la Provincia publicará el anuncio para la permuta de cuatro solares municipales para la construcción de VPP, por 75-100 viviendas que ya se encuentran en construcción para adjudicarlas en régimen de alquiler asequible”.

Con la permuta de estas cuatro parcelas, que se localizan en Malilla, en el sector Fuente San Luis, y que suponen 2.813 metros cuadrados de suelo y 42.199 m2 de techo, se podrán construir 400 nuevas viviendas de protección pública y promoción privada.

Plan + Vivienda

Con esta actuación, ha destacado la alcaldesa, “movilizamos la gran bolsa de suelo municipal destinada a uso residencial que lleva años paralizada, incorporado la colaboración privada a las iniciativas públicas municipales en materia de vivienda de protección pública, con el objetivo final de aumentar la oferta de vivienda asequible existente en la ciudad, tanto en compra como en régimen de alquiler”.

Derechos de superficie

En segundo lugar, la alcaldesa ha anunciado la publicación, en unas semanas, de los pliegos para la constitución de derechos de superficie sobre parcelas de propiedad municipal. Con esta iniciativa, y gracias a la colaboración público privada, el vecindario se pondrán en marcha 221 viviendas públicas en Nou Moles (L’Olivereta) y en Faitanar (Pobles del Sud).

La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la presentación del Plan + Vivienda (Foto: Ayuntamiento de Valencia)

Las cuatro parcelas para la constitución de derechos de superficie tienen una superficie total de 5.109 m2, y 27.466 m2 de techo. De esta forma, “frente a la inacción del anterior gobierno –ha continuado la alcaldesa- nosotros hemos puesto el acelerador para que haya en la ciudad más vivienda pública para todos los vecinos y, en especial, para nuestros jóvenes”.

Construcción directa

En tercer lugar, el Plan + Vivienda se sustenta en la construcción directa de 427 viviendas por parte del Ayuntamiento. Por un lado, desde el servicio municipal de Vivienda se están impulsando dos proyectos en la Fonteta de Sant Lluís y en Na Rovella, donde se construirán 69 viviendas.

Además, la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar ya ha solicitado la licencia de obra para la construcción de 51 viviendas para el realojo de propietarios de los bloques portuarios. Por último, Aumsa está impulsado la construcción de otras 307, con la activación del préstamo del BEI.

En cuarto lugar, se destaca la “apuesta del Ayuntamiento por la adquisición de vivienda”. “En un año –ha afirmado la alcaldesa- hemos adquirido 139 viviendas públicas, frente a las 14 que construyó la izquierda en ocho años; y vamos a continuar por este camino”, ha adelantado.

Finalmente, destaca la colaboración del Ayuntamiento con la Generalitat, con la cesión de dos parcelas, en Malilla y Arrancapins, a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para la construcción de 82 viviendas de alquiler asequible y energéticamente sostenibles.

“En conclusión, y cumpliendo con los compromisos que adquirimos con los valencianos, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la adquisición, construcción e incluso la puesta a disposición de los vecinos de València de 954 viviendas públicas«, ha enfatizado la alcaldesa, que ha asegurado que van a lograr «muchas más de las 1.000 viviendas prometidas».

También ha señalado que el consistorio está trabajando con la Sareb -el conocido como ‘banco malo’- e incluso con propietarios privados para la adquisición de más viviendas.

«El plan de Catalá es un fraude»

Desde la oposición, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ha criticado que el plan de vivienda de Catalá «es un fraude».

«No solamente porque ha contabilizado las que dejó en marcha el gobierno progresista, demostrando que no tiene nuevos proyectos, sino porque ha contabilizado algunas que ya estaban incluso acabadas. De hecho, de esas casi 1.000 viviendas que propone Catalá, solo ha empezado 69. Lo que está haciendo es tratar de tapar, con los proyectos que recicla del gobierno progresista, es una absoluta falta de gestión durante este año. No solamente no está haciendo nada nuevo, sino que lo que está haciendo es intentar apropiarse de lo que hicimos otros», ha criticado Sanjuán.

Lucha contra los pisos turísticos

Por otro lado, Catalá ha explicado en atención a los medios el siguiente paso que va a dar el Ayuntamiento en la restricción de la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad. Recientemente, la patronal valenciana de pisos turísticos ha amenazado con recurrir la suspensión de licencias de Catalá.

La primera edil de la ciudad ha señalado que su equipo de gobierno va a establecer una «nueva regulación acorde a lo que han ordenado los tribunales» en lo referente al Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, el centro histórico de la ciudad.

Catalá ha apuntado que ya existe un 10% de pisos turísticos en esta zona, lo que le parece «suficiente» en relación a las viviendas de uso residencial. Por ello, la nueva ordenación que se pretende aprobar únicamente permitirá la puesta en marcha de nuevos apartamentos vacacionales en Sant Francesc y «una pequeña parte» de la Xerea, y solo en edificios que ya se dediquen a este fin.