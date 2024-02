El comercio advierte a Díaz: menos jornada laboral amplía la del autónomo y beneficia a los grandes

Rafa Torres, presidente de Confecomerç (patronal valenciana del comercio), ha advertido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la reducción de la jornada laboral por decreto-ley y sin negociación implicará más horas de trabajo en la mayoría de comercios y ventajas competitivas para las grandes marcas respecto al comercio de proximidad.

La advertencia parte de los datos que definen la configuración del sector del comercio. Es el sector que mayor Valor Añadido Bruto (VAB) aporta tras la industria y por delante de la construcción y la hostelería mientras tiene el 12,6% de las empresas. Con 217.000 empleos es el mayor sector privado en número de empleos en la Comunidad Valenciana, sólo superado por el sector público, y canaliza más de 20.000 millones de euros de consumo.

Cuenta con 57.000 locales comerciales de los cuales en la mitad sólo está el autónomo dueño del negocio. En un 44% de los casos tiene menos de cinco trabajadores mientras que en un 2% hay entre 5 y 10 trabajadores. Con estos datos sobre la mesa, la reducción de hora y media a la semana en la jornada laboral a los trabajadores, según sostiene Rafa Torres, «sólo se puede sostener estirando el chicle del autónomo».

Torres considera inviable contratar un trabajador de calidad para 1,5 horas a la semana y la reducción de la jornada laboral de los trabajadores es contraproducente que se haga costa de una reducción del tiempo de apertura de los comercios. Por ello, la única forma que existe para mantener las horas de apertura con una jornada laboral más reducida en la gran mayoría de los comercios es alargar el tiempo de permanencia en tienda de los autónomos.

Leer más: La industria del metal valenciano pacta jornadas de trabajo más reducidas que las que quiere Yolanda Díaz

Además, hace una puntualización sobre lo dañino que supone para los comercios hablar de jornada laboral semanal e incide en la necesidad de hablar de jornada laboral anual. Actualmente, la propuesta de Yolanda Díaz de una jornada laboral de 38,5 horas a la semana, lo que equivale a 1.758,16 horas anuales. Actualmente, la media de los convenios que afectan al comercio en la Comunidad Valenciana tienen una jornada anual media de 1.728 horas.

«Si hay que reducir los horarios, lo que pedimos es que se pueda hacer de manera anual. Es fundamental para poder adoptar el horario de las épocas que sean más interesante ampliar y en otras reducir», apunta Torres, que se autocitó como ejemplo ya que en su negocio en el centro de Valencia «yo no abro los sábados de agosto porque no me interesa y cada negocio tiene una necesidad de horario».

Este complejo encaje de horarios que el pequeño comercio sólo contempla poder hacerlo a costa de la conciliación y ampliación de la jornada laboral del dueño se compara dentro de la patronal de comercio con las ventajas que tienen las grandes marcas a la hora de la confección de sus plantillas. En este sentido, Rafa Torres pidió una reflexión sobre «a qué comercios se beneficia reduciendo la jornada laboral semanal».

«Se va hacer más daño al eslabón más débil de la cadena y esto hay que decírselo al gobierno», concluye Rafa Torres, que recomienda que se huya del decreto ley para fijar la jornada laboral pidiendo un debate parlamentario para consensuar una nueva ley.