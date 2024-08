La Diputació de València blindarà les dades dels ciutadans en el núvol més segur del país

La Diputació de València blindarà les dades dels veïns i veïnes de tots els municipis de la província en el núvol més segur del país, localitzat en territori nacional. La corporació provincial inicia així el projecte DivalCloud dirigit a tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que permetrà albergar les dades dels consistoris de la província en un entorn extern a les seues instal·lacions, en núvol, a través de l’emmagatzematge de les còpies de seguretat dels seus sistemes informàtics.

Així ho ha avançat el diputat d’Innovació i Administració Electrònica, Juan Ramón Adsuara, qui ha explicat que la Diputació ha adjudicat ja el servici licitat, assumint tots els costos de la nova ferramenta per a oferir una garantia de salvaguarda de la informació que els ajuntaments disposen dels ciutadans que habiten el seu municipi.

S’ha fet un pas al capdavant per a resoldre possibles problemes i facilitar la solució als ajuntaments

Adsuara recorda que una auditoria en matèria de seguretat i comunicacions recent ha detectat punts de millora en alguns ajuntaments. Un d’estos punts és la gestió de les còpies de seguretat, tan importants per a pal·liar els possibles efectes d’un ciberatac. Amb esta mesura es protegix també la pròpia Diputació.

El responsable d’Innovació explica que s’ha fet un pas al capdavant per a “resoldre possibles problemes i facilitar la solució als ajuntaments, que ara disposaran d’espai complementari a les mesures que ja disposen per a emmagatzemar les seues dades en el núvol, la qual cosa permetrà recuperar la informació en cas d’errors informàtics, caiguda dels sistemes o altres causes”.

Una millora significativa en el temps de resposta

El servici, que no comporta un cost per als municipis, “no sols és una mesura necessària si no que garantix la rapidesa en la resposta davant possibles fallades per causes intencionades, o no, en els servicis que presten els ajuntaments als ciutadans”, assenyala el responsable provincial d’Innovació.

En paraules d’Adsuara, “en unificar el punt de magatzematge de les còpies s’ha aconseguit una gran economia d’escala, ajudant els ajuntaments a complir un dels aspectes de l’Esquema Nacional de Seguretat i facilitant que estos no tinguen les seues dades disperses en l’ampli espectre del núvol”.

Les dades estaran albergades en un centre operat per Telefónica Infra, sent l’empresa Cloud101 el proveïdor en este projecte. La mesura garantix un servici de màxima qualitat, afermant la total seguretat física de les dades i la seua disponibilitat permanent.

Un repte per depurar la informació municipal

Juan Ramón Adsuara emmarca el nou projecte de l’àrea d’Innovació que dirigix en el full de ruta de la Diputació per la digitalització i la modernització electrònica dels municipis valencians. “És un repte del president Vicent Mompó i de l’àrea d’Innovació que al final de la present legislatura hàgem avançat en el procés i millorat la vida de les persones a través d’iniciatives com esta”.

També s’estan emprenent accions, ha indicat el diputat provincial, en l’àmbit de projectes Smart Cities, que compta ja amb centenars d’actuacions dissenyades i realitzades pels ajuntaments amb l’ajuda i assessorament de la Diputació, totalment orientades cap als ciutadans.

En l’àmbit de la gestió del padró municipal d’habitants als ajuntaments es començarà, seguint les directrius establides per l’Institut Nacional d’Estadística i amb l’ajuda de fons europeus, amb la revisió de les dades del territori de cada municipi, establint-se una vinculació entre les dades del padró d’habitants i les dades dels habitatges arreplegats en el Cadastre.

Esta iniciativa ajudarà a situar correctament a les persones empadronades en cada municipi sobre els immobles arreplegats en el Cadastre, alhora que es depurarà la informació existent i es posarà al servici dels ajuntaments en temps real.