La inflación de la Comunitat Valenciana se sitúa por encima de la media nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en la Comunitat Valenciana un 0,2% durante diciembre con respecto al mes anterior, de forma que la autonomía ha cerrado 2022 con una tasa interanual del 5,5%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, la inflación en la región se sitúa por encima de la media nacional, que se moderó en diciembre al 5,7%, una décima menos que la tasa que adelantó el INE el pasado 30 de diciembre y 1,1 puntos por debajo que la tasa de noviembre (6,8%) debido al abaratamiento de los carburantes y la moderación de la subida de la electricidad.

De esta manera, la inflación acumula cinco meses de bajada, siendo el diciembre la tasa más baja de 2022 ,después de haber superado el 10% en verano. Sin embargo, el precio de los alimentos no da una tregua y siguen encareciéndose. En concreto, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó cuatro décimas hasta el 15,7%, la tasa más alta desde enero de 1994. De hecho, en la Comunitat, los alimentos y bebidas no alcohólicas es la subida más notable en el índice general al alcanzar el 16%.

Con esta subida, el precio de los alimentos registró en diciembre la tasa más alta desde enero de 1994. Esto es debido principalmente al incremento de los precios de la leche (+37,2% anual), queso y huevos (+29,8% anual), los aceites y grasas (+38,1% anual), el agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales (+12,8% anual), el azúcar (50,6% anual) y la carne. Hay que tener en cuenta que aún no había entrado en vigor la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad, algunos de los que más subieron en el último mes del año.

La inflación subyacente no se frena

Esta moderación no se ha dejado notar en la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios por considerarlos volátiles, que sigue al alza y alcanza el 7%, una décima más del dato adelantado en diciembre. Esta nueva tasa supone siete décimas más que la registrada en noviembre y 1,3 puntos más que el índice general. Desde el pasado mes de julio está en niveles históricos y no ha bajado del 6%.