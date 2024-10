Labora convoca les Escoles Taller dirigides a joves entre 16 i 29 anys que alternaran la formació amb el treball

Labora, Servici Valencià d’Ocupació i Formació, ha publicat la convocatòria dels programes mixtos d’Ocupació i Formació, entre els quals destaquen les Escoles Taller, nova modalitat dirigida a jóvens d’entre 16 i 29 anys, que busca donar formació en un ofici alhora que es paga un salari a jóvens desocupats de difícil inserció laboral.

Juntament amb les Escoles Taller també s’ha convocat el programa mixt d’ocupació i formació Acció Inserta, dirigit a persones en situació de vulnerabilitat i els Tallers d’Ocupació per a persones que no tenen treball, tots amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones de difícil inserció en el mercat laboral.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat que més de 3.000 persones podrien ser beneficiàries de les convocatòries d’estos programes que oferixen un salari a les persones des del primer dia que inicien la seua formació. Així mateix, ha destacat la inversió del Consell en estes iniciatives, que superen els 75 milions d’euros.

Galvañ ha posat en relleu que Labora ha posat en marxa per primera vegada el programa d’Escoles Taller dirigit de manera específica als més jóvens. “L’ocupabilitat de la joventut és una prioritat per al Consell”, ha assegurat el director de Labora que ha recordat el programa Primera Experiència, també nou.

Este programa mixt es du a terme en col·laboració amb els ajuntaments, les mancomunitats, ens públics dependents d’estes, pactes territorials d’ocupació, així com associacions, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre.

Una aposta nova per a la desocupació juvenil

Les Escoles Taller són una aposta nova de Labora per la formació i inserció laboral dels jóvens entre 16 i 29 anys que estiguen en desocupació i es preveu que siguen més de 400 les persones jóvens que se’n puguen beneficiar. Labora destina quasi 10 milions d’euros a la seua realització.

La duració total del taller serà de 12 mesos, dels quals els 3 primers seran de caràcter formatiu. Els projectes que es porten a terme desenrotllaran especialitats conduents a l’obtenció de certificats professionals oficials complets. L’alumnat participant rebrà dos certificats professionals, un de nivell 1 que coincidirà amb la primera fase i un altre de nivell 2 o la impartició d’un només certificat de nivell 2.

Els requisits que han de complir les persones jóvens que puguen formar part d’estos tallers són tindre entre 16 i 30 anys (els menors de 18 anys però majors de 16 hauran d’aportar els consentiments i autoritzacions preceptives), estar en situació de desocupació i complir els requisits establits per a l’accés a les accions formatives.

Els projectes que hagen d’emprendre les entitats que reben la concessió de la subvenció han de començar, en tot cas, abans del 31 de gener de 2025. A més, se’ls donarà formació complementària bàsica en riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, alfabetització informàtica, igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral, idiomes, treball en equip o coaching.

Acció Inserta

Així mateix, s’ha convocat la primera etapa del programa mixt d’ocupació i formació Acció Inserta. S’estima que amb els quasi 10 milions convocats seran més de 700 les persones que hi puguen participar.

Els tallers Acció Inserta són programes específics per a persones que pertanyen als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral o en situació de vulnerabilitat. En la preselecció de les persones participants col·laboraran els servicis socials de les entitats locals amb la finalitat que la selecció definitiva de l’alumnat es concrete en persones pertanyents als col·lectius esmentats, per a la qual cosa els Servicis Socials certificaran a través d’una llista els resultats obtinguts.

Esta primera fase dels tallers Acció Inserta es prolongarà durant 6 mesos en els quals s’impartirà una formació que possibilitarà a l’alumnat treballador l’adquisició d’un certificat professional de nivell 1. A més, podrà adquirir una formació complementària bàsica en riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, alfabetització informàtica, igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral, idiomes, treball en equip o coaching.

Estos projectes han de formar-se amb, almenys, el 50 % de dones com a alumnes-treballadores. Per la seua part, els Tallers d’Ocupació podrien formar al mateix temps que donen treball a quasi 2.000 persones que es troben en desocupació, gràcies als més de 54 milions d’euros que s’han programat per a la seua realització. Estos tallers han d’iniciar-se abans del 31 de gener de 2025.