Mazón ‘se marca’ un Draghi: 2.000 millones en 4 años para llevar a la industria valenciana al 20% del PIB

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue los pasos del ‘Informe Draghi’ para recuperar la competitividad de Europa y ha presentado la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028 que contará con 2.000 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat en los próximos cuatro años que propiciarán una inversión privada inducida de más de 10.000 millones de euros.

El jefe del Consell ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es fomentar un tejido industrial “moderno, competitivo e innovador” para que siga siendo uno de los motores de desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. Para ello, se va a trabajar activamente con empresas, instituciones, sindicatos y ámbito académico con el fin de “aumentar el peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto del 14,8% al 20%”.

Mazón, que ha remarcado que el «cambio de rumbo en la política económica» del Consell que preside respecto al de Ximo Puig pasa por ejes como «la atracción de inversiones, la simplificación administrativa y la reindustrialización», ha sostenido que «estos ejes se han alineado con el ‘Informe Draghi‘». «Esta alineación no se ha dado por casualidad, sino porque tras nueve meses de trabajo y escucha de los profesionales hemos llegado a idénticas conclusiones. Va a ser el cambio más grande para el tejido industrial valenciano desde los años ochenta«, ha asegurado.

Mazón firma el procotolo para la Estrategia de Reindustrialización de la Comunidad Valenciana (GVA)

No ha sido Mazón el único en hacer referencia al documento presentado por el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE). La consellera Nuria Montes ha apuntado que «este no es un punto de llegada, sino un punto de inicio para hacer de nuestra industria un sector competitivo y sostenible», en línea con lo expuesto en el citado informe

«La industria debe recuperar el tiempo perdido ante Estados Unidos y China. Seguimos en la Comunidad Valenciana la línea de la reindustrialización de Europa», ha manifestado Montes.

Ayudas de 48,5 millones de euros a 787 pymes

De este modo, Mazón ha asegurado que esta iniciativa es coherente “con el compromiso sostenido en el tiempo del gobierno del cambio con nuestras empresas”. Al respecto, ha avanzado que, en los próximos días, el Gobierno valeniano va a conceder 48,5 millones de euros a 787 pymes industriales para que inviertan en activos materiales e inmateriales y modernicen sus líneas de producción. Esta ayuda supondrá una inversión total para las empresas de 166,5 millones de euros y «favorecerá el mantenimiento de más de 22.000 empleos”.

Así se ha manifestado durante la presentación de esta Estrategia en un acto que ha contado con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García.

El presidente valenciano ha agradecido la colaboración de los agentes económicos y sociales en esta Estrategia “viva” para progresar “con ambición, rigurosidad, equilibrio y realismo” hacia una industria más “sólida, dinámica y sostenible”. Además, ha destacado el “compromiso y la unidad” de todos los actores con este instrumento que se ha plasmado en la firma del ‘Manifiesto por la industria’.

Más suelo empresarial y mejores infraestructuras

El jefe del Consell ha explicado que Estrategia de Reindustrialización se ha diseñado sobre nueve pilares para “adaptarnos con determinación y los recursos necesarios a los retos y desafíos a los que se enfrenta la industria valenciana”.

Durante su intervención, Mazón ha anunciado la creación del Hub de Impulso de Suelo Industrial que formará parte del plan para incrementar en “hasta 10 millones de metros cuadrados el suelo industrial en los próximos seis años”, así como modernizar y mejorar las áreas ya existentes. Este Hub, que contará con personal especializado y presupuesto específico, trabajará en estrecha colaboración con la Oficina Valenciana de Inversiones para facilitar la “captación de inversión”.

El objetivo, según ha explicado, es la creación de 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial en la Comunidad Valenciana en los próximos seis años

Otro de los ejes de esta estrategia es el desarrollo de infraestructuras estratégicas para mejorar las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. Así, ha hecho referencia al Eje de la Cerámica de Castellón, la Autovía de la Vega Baja o la estación intermodal de Sagunto, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central que “cumpla su parte con el Corredor Mediterráneo, la ampliación del Puerto de Valencia y de los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises”.

Asimismo, ha abogado por fomentar el crecimiento industrial, especialmente de los clústeres y agrupaciones empresariales en sectores estratégicos para lo que se van a “arbitrar mecanismos que faciliten la colaboración entre pymes, centros de investigación y universidades”. De este modo, la Estrategia también se asienta en la digitalización de las empresas y reforzar la competitividad tecnológica. Para ello, se va a sumar los nuevos agentes de innovación de proximidad que se encargarán de facilitar la transferencia y explotación del conocimiento desde las entidades de I+D a las empresas.

En esta línea, el presidente valenciano ha recalcado la apuesta por reforzar la oferta formativa para “aumentar en un 10% los puestos de trabajo cualificados en el sector industrial que favorezca la captación y retención del talento y capital humano”.

Mazón también ha subrayado el compromiso del Consell para “generar un impacto positivo en la economía regional y ayudar a las pymes en desarrollar tecnología”. Así, se va a poner en marcha el Proyecto Llave en Mano CPI en la que la Generalitat actuará como el primer comprador de soluciones innovadoras, para apoyar a las empresas desde la idea inicial hasta la financiación de un prototipo real.

Soberanía energética

Por otro lado, el ‘president’ ha explicado que la estrategia contempla medidas para “alcanzar la soberanía energética en nuestro territorio”. Así, se va a presentar el Plan Director Energético Integral de la Comunitat Valenciana que integrará bajo una coordinación única todas los planes de acción para obtener este objetivo, prestando especial atención al hidrógeno verde, el biogás y la energía solar y eólica.

De este modo, el jefe del Consell se ha marcado como primeros objetivos “conseguir los 6.000 megavatios de potencia fotovoltaica y los 4.000 de energía eólica”.

En materia de internacionalización, el plan de Reindustrialización contempla la realización de más de 250 acciones en los próximos cuatro que beneficiarán a más de 8.000 empresas para aumentar la presencia en mercados globales, sumar nuevas empresas exportadoras y posicionar a la Comunitat Valenciana como destino para la inversión productiva.

Para ello, se va a seguir avanzando en la simplificación administrativa con el compromiso de “eliminar en un 20% los trámites burocráticos para los proyectos industriales”.