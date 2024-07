Medidas estrella para la vivienda: avales, oferta y VPO de 2 habitaciones

Economía Digital ha sometido a examen ‘Las políticas públicas del acceso de los jóvenes a la vivienda‘ en una jornada, celebrada en Valencia cuyas principales conclusiones pasan por incrementar con urgencia el parque disponible de pisos, la disponibilidad de oferta de avales para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda y la propuesta de los promotores en cuanto a cómo deberían ser las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para multiplicarlas y que este sea un factor más que ayude a solucionar la actual problemática.

Estos son los grandes consensos a los que se ha llegado en el segundo de los foros que Economía Digital ha propiciado en esta semana económica, impulsada por este diario en Castellón y Valencia, y que próximamente se verá ampliada con nuevos encuentros, debates y temáticas.

Esta iniciativa arrancó el lunes con un evento en el RH Silene Hotel & Spa de Castellón, en el que se evaluó el futuro del modelo turístico de la provincia, y prosiguió con otra jornada en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la capital valenciana, en la que se abordó el actual problema de vivienda.

Ambos encuentros han contado con los principales protagonistas de cada uno de estos cruciales asuntos, como el sector público, representado por las conselleras Susana Camarero, Ruth Merino y Nuria Montes, o el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Montes, además de hoteleros, representantes de la patronal valenciana, de los jóvenes, o promotores y arquitectos, entre muchos otros. Los principales protagonistas de estos eventos se pueden consultar aquí.

Jóvenes y dificultades en el acceso a la vivienda

En ‘Las políticas públicas del acceso de los jóvenes a la vivienda, a examen’, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, anunció que más de 100 municipios de la Comunitat Valenciana, que suman aproximadamente a la mitad de la población de la autonomía, ya se han adherido al ‘Plan Vive Comunitat Valenciana’, cuyo objetivo es construir hasta el 2027 un total de 10.000 viviendas para alquiler y venta de protección oficial.

En su discurso, Camarero detalló que que el «plan estrella» de este Consell, el ‘Plan Vive’, además de aspirar a la construcción de 10.000 viviendas en cuatro años, contempla cambios normativos para que las licitaciones no queden desiertas, colaboración público-privada y colaboración de los ayuntamientos, que van a poner el suelo a disposición para la construcción, explicó.

Por su parte, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, asegura que «solucionar el problema de la vivienda es un compromiso de legislatura» para el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón.

En el discurso de cierre de esta jornada, Merino afirmó que este Consell «pone en el centro de todas las políticas a los ciudadanos». Además, sobre la problemática del acceso a la vivienda, lamentó: «Han pasado muchos años en los que este problema estaba ahí pero no se avanzaba y lo queremos revertir».

Avales para la adquisición de la primera vivienda

En este sentido, argumentó que «los jóvenes son nuestro futuro y hay que ayudarles a tener ese futuro más fácil». Por ello, aseguró que es un «orgullo» que la Conselleria que dirige haya puesto en marcha el programa de avales para la adquisición de la primera vivienda por parte de los jóvenes a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Precisamente, el director general del IVF analizó ‘La postura de la banca frente a la vivienda joven’ junto a María Dolores Petit, directora comercial de Banca Retail de CaixaBank en Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Montes sostuvo que con el plan de la Generalitat para proporcionar avales para que los jóvenes puedan acceder hasta al 95% de la financiación para la compra de su primera vivienda están ayudando a este sector de la población a «sortear una barrera muy importante«. «Estamos reduciendo significativamente el ahorro que tienen que aportar los jóvenes y por tanto adelantando la decisión de compra», reivindicó.

Por parte de los promotores, Teresa Puchades, de Avanza Urbana, advirtió: «Me choca mucho cómo hemos llegado a vivir una emergencia habitacional. Ha sido como un fallo multiorgánico, han fallado todas las medidas. O hacemos alquiler, compra, rehabilitamos, damos seguridad jurídica… o no arrancamos. Llevamos 15 años lamentándonos de lo que sucedió. A día de hoy, más prudentes que los promotores no van a encontrar. Es un momento de colaboración«.

Por su lado, Vicente Llácer, CEO del Grupo Ática, defendió que «un promotor tiene que ganar dinero» y «no se ha hecho VPO porque no se gana dinero». «No es nuestro cometido construir VPO. Esto se va solucionando con los incrementos de los módulos, pero a la vez suben los costes de construcción, por lo que es una pescadilla que se muerde la cola. Parece que con las nuevas subidas de módulos esto puede ir mejorando», auguró.

Viviendas de 62 m² y dos habitaciones

Llácer apuntó otra de las claves para la construcción de viviendas que es fijar el estándar de las nuevas viviendas en el entorno de los 62 metros cuadrados «que son viviendas dignas con dos habitaciones y dos baños además de garaje y trastero».

«El objetivo es crear viviendas de 200.000 euros, con lo que si tenemos el aval hasta el 95%, y ojalá pudiera ser del 100%, sólo implicaría que el comprador tendría que aportar el 10%», explicó Llácer. En este sentido, el promotor recordó que lo habitual es tomar la decisión de comprar la vivienda y que pasen hasta tres años para que sea construida y entregada.

Este plazo es el que tendría el comprador para ahorrar el 10% que le falta. Teniendo en cuenta precios de VPO para viviendas de dos dormitorios con garaje y trastero de 200.000 euros, el capital a ahorrar sería de 20.000, lo que pagado en 36 meses supone entregas a cuenta de 555,55 euros al mes.

Todo esto, incidió el dueño del Grupo Ática, sin contar con que el comprador pudiera tener ahorros para iniciar el proceso de compra y teniendo en cuenta, como dijo Igor Fernández en la presentación del informe de la Cátedra de la UPV Observatorio de Vivienda, que ya hay barrios en los que el precio de alquiler es más elevado que el coste hipotecario para la adquisición de una vivienda.

La génesis del Plan Vive

Otro de los datos que aportó Llácer es que hay una gran cantidad de suelo urbano de propiedad municipal para se puede utilizar para la promoción de viviendas. Entre ellos, y el ejemplo fue el que puso Llácer a Mazón en la génesis del plan Vive, hay un solar en Benidorm donde el ayuntamiento podría levantar 300 viviendas sociales al lado de una promoción en la que se está construyendo a 10.000 euros por metro cuadrado.

La clave, por tanto, reside en aumentar la oferta. «Nos tienen que hacer competir en permutas con unas bases muy muy transparentes en las que, por ejemplo, un ayuntamiento ofrece un solar con 100 viviendas que, una vez acabadas, se queda con 15 para mujeres separadas o el nicho de población que cada ayuntamiento quiera».

En la mesa ‘Cómo las políticas públicas puedan ayudar al acceso de los jóvenes a la vivienda’, Rafa Codoñer, del Colegio de Economistas, y Carlos Salazar, del de Arquitectos, coincidieron en una de las apuestas más repetidas, la de aumentar el parque de vivienda.

«Hace falta suelo para construir muchas de las viviendas de las que hacen falta», dijo Codoñer, a lo que Salazar apostó por «buscar soluciones como industrializar la construcción y una Ley de Suelo pactada por todos».

El momento de tensión Llácer-Salazar

Las jornadas de Economía Digital buscan crear el debate entre las partes implicadas: empresarios, administración pública, agentes implicados… y el tono no está exento de que las chispas puedan saltar en cualquier momento.

Y en la jornada de vivienda hubo su momento de tensión durante el turno de palabra de Carlos Salazar, que puso en duda el cumplimiento de la legalidad en las adjudicaciones de las VPO, lo que provocó que saltara Vicente Llácer para negarle la opción de poner en duda la honorabilidad de los promotores.

También fue de guante blanco la respuesta que el alcalde de Peñíscola y diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, dio en la clausura de la jornada del turismo de Castellón, aunque en esta ocasión no fue por férrea defensa que hizo el político de sus actuaciones tras la hondanada de críticas que recibió de los empresarios, sino porque la apuntarse a la clausura no había ocasión para la contrarréplica hasta que llegue la siguiente jornada, donde se volverá a retomar si la provincia de Castellón aprovecha o no la oportunidad que tiene para consolidarse como sector económico de referencia.

La situación de los jóvenes valencianos

En otro de los momentos de la jornada sobre vivienda, Nuria Dolz, vocal del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana (CVJ) y responsable de Participación, protagonizó, por su parte, la ponencia ‘El problema de la vivienda explicado por los jóvenes’, durante la que argumentó que a su juicio, «la situación de la juventud valenciana es alarmante», ya que «no pueden emanciparse y sufren problemas de salud mental derivados de esta situación».

En esta línea, apuntó que la Comunitat Valenciana es la octava con mayor porcentaje de jóvenes emancipadas, pero «sigue siendo menor a los datos previos a la pandemia y muy menor a la crisis de 2008».