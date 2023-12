Nuria Montes lanza un «plan de choque legislativo» para desatascar las renovables

No es un secreto que las trabas o dificultades burocráticas son uno de los principales problemas que se encuentran las compañías dedicadas a la producción o generación de instalaciones de energías renovables. No en pocas ocasiones se ha puesto sobre la mesa esta problemática por parte de un sector pujante en los últimos años con el pretendido impulso a la transición ecológica y las energías limpias por parte de la práctica totalidad de las administraciones. Y este no es un asunto en absoluto ajeno a la Comunidad Valenciana. Por ello, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, ha anunciado la puesta en marcha a partir de enero de un «plan de choque legislativo» que permitirá desbloquear los expedientes de fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana. «Nos vamos a dejar la piel para impulsar el liderazgo energético en energías renovables para nuestra comunidad», ha asegurado Montes.

Como ha indicado Nuria Montes durante su intervención en la jornada ‘Renovables en la Comunitat Valenciana’, organizada por Europa Press y en la que también ha participado la empresa de origen noruega pionera en proporcionar electricidad limpia, autóctona y asequible, Statkraft, “la agilización de la tramitación de los expedientes de explotaciones de energías renovables ha sido siempre una prioridad para este Gobierno”.

Por ello, ha señalado la consellera, a partir de enero, y en colaboración con las distintas consellerias implicadas en la tramitación de estas licencias, el Gobierno valenciano va a implementar medidas de carácter legislativo, administrativo y de sensibilización que agilicen los proyectos y resuelvan el «atasco» que, ha lamentado, ha encontrado en su llegada al frente de la Conselleria. «Nos encontramos a la cola en la instalación de tecnologías renovables respecto a nuestro consumo interno y nuestro objetivo primordial es revertir esta tendencia”, ha afirmado.

Medidas en tres ejes

En ese sentido, Montes ha explicado que la implementación de medidas se hará en torno a tres ejes fundamentales. El primer eje es el legislativo, que conllevará modificaciones de carácter urgente que verán la luz a principio de año y que facilitarán la agilización de los procedimientos.

El segundo eje corresponde al aspecto administrativo, a través de una reorganización del personal de la Conselleria para tratar de solucionar todos los expedientes que están a punto de caducar el próximo 24 de enero, así como a una línea de unificación de criterios de interpretación, que asegure que todos los expedientes sean resueltos con los mismos criterios, sea quien sea el órgano que los resuelva, lo que dará mayor seguridad a las empresas, según ha explicado la consellera.

Además, esta reorganización y unificación de criterios se pretende realizar con el apoyo y experiencia de los Colegios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos, así como de los Institutos Tecnológicos.

Por último, un tercer eje abordará la sensibilización y la formación dirigida a ayuntamientos, entidades locales, vecinos y fomentará la colaboración público-privada para dar solución a posibles dudas o falta de información sobre los procedimientos.

«Transición urgente» hacia una economía neutra en carbono

Nuria Montes ha expuesto que «los avances en sostenibilidad ambiental son necesarios» y que «los poderes públicos deben adoptar medidas que vayan de la mano de estrategias basadas en tecnologías maduras y viables económicamente para no cometer errores que en el pasado tuvieron serias consecuencias para la factura eléctrica tanto de la industria como de los consumidores».

La consellera ha abogado igualmente por una «transición urgente» hacia una economía neutra en carbono. “Todos y cada uno de los ciudadanos somos responsables de ella, pero esa urgencia debe ser compatible con realizar un buen desarrollo de las renovables en el territorio desde un punto de vista ambiental, social y económico”.