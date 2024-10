València acollirà el Chipnation, el congrés referent de la indústria de semiconductors a Espanya

València acollirà el pròxim mes de desembre la II edició de 2024 de Chipnation, el congrés referent de la indústria de semiconductors d’Espanya. La capital del Túria es prepara per a convertir-se en l’epicentre de la indústria de semiconductors nacional com a seu d’este congrés, líder en el sector, que se celebrarà els dies 2 i 3 del pròxim mes de desembre al Caixaforum València.

La trobada està organitzada per l’Associació Espanyola de la Indústria de Semiconductors (AESEMI) en col·laboració amb VASIC (València Silicon Clúster), i reunirà experts, empreses i professionals de l’àmbit tecnològic per a abordar els principals reptes i avanços en la fabricació i desenvolupament de semiconductors.

El congrés comptarà amb la col·laboració institucional de l’Ajuntament de València, així com de la Societat Espanyola per a la Transformació Digital.

Un punt de trobada al voltant de la tecnologia

Després de l’èxit de la I edició, amb el notable registre d’assistència, la importància tecnològica i industrial de les persones ponents, la participació institucional del govern central i les comunitats autònomes, la intervenció de think tanks internacionals i la clausura a càrrec del president del Govern, Chipnation s’ha consolidat com el punt de trobada clau per als actors més importants de l’ecosistema de semiconductors a Espanya, un sector estratègic en la transformació digital i l’autonomia tecnològica del país.

El congrés oferirà un espai únic per a la discussió de les tendències globals, les innovacions emergents i les oportunitats de negoci que estan modelant el futur de la indústria.

El lema de l’edició d’enguany és European Xips Act & PERTE XIP: The moment of truth (Llei Europea de Xips i PERTE XIP: El moment de la veritat), per a reflectir la importància del moment únic en el qual es troba el sector a Espanya i a Europa.

El Congrés servirà per a establir importants conclusions, propostes definides i fulls de ruta per a la inversió en un moment de gran rellevància per al futur de la indústria de microxips a Europa i a Espanya, en coincidir amb l’inici del mandat de la nova Comissió Europea i amb les fases finals d’execució del PERTE Xip.

L’agenda gira al voltant de la planificació europea en semiconductors

Durant les innovacions emergents i les oportunitats de negoci que estan modelant el futur de la indústria, els assistents podran assistir a ponències, taules redones i tallers interactius impartits per persones líders de la indústria i expertes acadèmiques.

Els temes destacats inclouran l’estratègia de semiconductors en els àmbits europeu i espanyol per a enfortir la cadena de subministrament, el desenvolupament del PERTE Xip, la presentació de grans iniciatives tractores a Espanya, o qüestions més tecnològiques relacionades amb la fotònica integrada o l’empaquetat avançat de semiconductors.

Un dels temes amb major presència de l’esdeveniment serà la formació i atracció de talent en l’àmbit dels semiconductors. Es tracta d’una dels desafiaments més emfatitzats per la indústria. A més l’ecosistema valencià de semiconductors està focalitzant la seua estratègia al Campus Internacional de Semiconductors.

Dins de l’esdeveniment tindrà lloc també la primera trobada entre les 17 noves càtedres de microelectrònica i semiconductors que es van crear a Espanya a principis de 2023, amb la finalitat de construir una visió estructurada d’abast nacional sobre formació i talent.

Oportunitats de networking

Chipnation comptarà amb la participació de les principals companyies del sector, des de grans multinacionals fins a startups innovadores, així com representants governamentals i acadèmics.

A més de la representació de l’Ajuntament de València, la trobada comptarà amb l’assistència de responsables de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, de la Generalitat, i del PERTE XIP. L’esdeveniment oferirà una plataforma excepcional per a l’intercanvi d’idees, la creació de sinergies i el desenvolupament d’oportunitats de col·laboració entre empreses, institucions d’investigació i administracions públiques.

A més, durant la trobada, tindrà lloc la primera edició de la “Nit Valenciana dels Semiconductors” un espai pensat per a connectar amb el sector, i especialment amb l’ecosistema valencià, una de les puntes de llança de la indústria a Espanya.