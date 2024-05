Aynat amenaza al administrador de Gedesco tras las informaciones de ECONOMÍA DIGITAL

Antonio Aynat, fundador de Gedesco, ha anunciado «acciones» que, según dice, podrían ser «incluso penales» contra el administrador concursal de tres de las filiales del grupo Gedesco que están en concurso de acreedores. En concreto: Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia. Los motivos que han provocado esta reacción del que fue el gestor de la quinta empresa por facturación de la Comunidad Valenciana son las informaciones que ha publicado ECONOMÍA DIGITAL.

Según un extracto recogido por Intereconomía de la carta que Antonio Aynat ha remitido al administrador concursal de Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia, le dice: «Como usted sabe perfectamente, esos 300 millones que menciona, son procedentes de un préstamo a corto plazo que, al vencer se atiende y, por tanto, desparecen esos activos, efectivamente, del balance. Pero por inútil que usted sea, es imposible que no sepa que no desaparecen porque nadie los haya robado, sino que desparecen porque han vencido los préstamos. Desaparecen activos del balance y por supuesto sus respectivos pasivos».

Este diario publicó el 13 de mayo una información en la que se concretó y detalló los más de 330 millones que, según el administrador concursal, hizo desaparecer Aynat de las tres filiales concursadas. En concreto, el administrador le acusó de hacer desaparecer al menos 336,6 millones de euros de estas tres empresas «de forma súbita y completa». Con ello, estas mercantiles han quedado «vacías de contenido» y sus acreedores han quedado «totalmente desprotegidos».

Este cruce de acusaciones tiene como precedente el escrito que el administrador concursal remitió al juzgado por la imposibilidad que tenía de conocer todos los activos y pasivos que tienen las concursadas. Lo que el administrador le dijo al juez es que Aynat actúa «con mala fe».

En la descripción del modus operandi del fundador de Gedesco se incorporan calificativos sobre su actitud, que es tildada de «total recochineo». También se indica que Aynat se dedica a «impedir y dificultar la clarificación de las causas de la insolvencia» ya que hay una «falta total de colaboración real» del fundador de Gedesco. También fue acusado Aynat de incorporar «retahíla de falsedades, inexactitudes relevantes y omisiones que se contienen en la demanda de solicitud de concurso de acreedores presentada por las deudoras».

Las versiones sobre dónde está la documentación de Gedesco

Tal y como ya puso de manifiesto Economía Digital, el administrador concursal señaló que «la documentación requerida está en manos del señor Aynat (salvo que él mismo la haya destruido de manera deliberada)» y «no la facilita para no evidenciar la realidad en torno al patrimonio de las concursadas y las causas que lo expliquen».

Tras estas palabras del administrador concursal, viene otra versión distinta de Aynat sobre su actitud cuando, literalmente, dice: «Por el buen orden de las cosas, y aunque fui destituido de todas mis responsabilidades empresariales, desde noviembre del año pasado he venido ayudando en lo posible al buen fin de estos procedimientos, poniendo incluso dinero de mi bolsillo durante todos estos meses para pagar los Honorarios de Abogados y Procuradores».

En la carta remitida por Aynat no hay mención a Gedescoche, filial del grupo Gedesco, que también está en concurso y que, tal y como explicó ayer Economía Digital, ha dejado dramáticas situaciones entre los clientes de esta compañía que se encuentran atrapados en créditos por vehículos a los cuales les falta cuestiones tan básicas como la ITV o el seguro.

En este sentido, cabe recordar que este diario ya informó el 8 de marzo que Gedescoche, filial de Gedesco Finance declarada en concurso de acreedores, continúa realizando ofertas a sus clientes para cancelar préstamos con grandes descuentos sobre el capital adeudado sin el conocimiento del administrador concursal, después de que el abogado de la sociedad dirigida por Javier García Escrivá y con Antonio Aynat como administrador se comprometiera a paralizar estas operaciones hasta contar, en su caso, con la aprobación de la letrada que gestiona el concurso.

En paralelo a esta situación, Aynat introduce en su carta con amenazas de emprender «acciones» (que no define excepto con la abstracta definición de «incluso penales») un mensaje para los abogados que dice estar pagando, según deja por escrito, para más de 5.000 pleitos.

Le dice al administrador concursal: «Dado que usted, no sólo no agradece estas gestiones y estos pagos, sino que se permite difamarme en público, he tomado la determinación de ordenar a todos mis abogados que abandonen todos y cada uno de esos pleitos; obviamente, previa liquidación de los Honorarios que hayan devengado; y les he ordenado que a partir del día 31 no realicen ninguna actividad en ellos, renunciando a la dirección Letrada».

Esto lo continúa Aynat con otra difusa amenaza en la que habla como si fuera juez: «Y le hago responsable de los perjuicios que puedan causarse por las pérdidas que el abandono de estos pleitos suponga; pues en más de medio año ha sido incapaz de hacer ningún acto de administración, como le ha sido encomendado, para mantener estos pleitos y recobrar las cantidades adeudadas (recordémoslo, 60 millones de euros) que es uno de sus principales cometidos».

En paralelo a la carta que Aynat ha lanzado contra la administración concursal de las filiales que llevó a situación de insolvencia, los afectados de Gedescoche sí que se están juntando y armando de herramientas jurídicas para solucionar la que, en muchos casos, es una dramática situación. El concurso de la que fue quinta empresa por facturación de la Comunidad Valenciana tiene grandes acreedores agraviados que buscarán resarcirse pero también multitud de conductores particulares que sienten formar parte de una gran estafa y, por ello, se están organizando con el objetivo de que sus agravios sean subsanados.