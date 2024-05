Aynat ocultó más de 200 acreedores y 112M de deuda de Gedesco, según el administrador concursal

El administrador concursal de tres de las principales filiales de Gedesco, la que fuera la mayor financiera no bancaria de España, ha advertido sobre la ocultación en la demanda de concurso de tres filiales de la compañía fundada por Antonio Aynat de al menos 205 acreedores y una estimación de 112 millones de deuda también desaparecidos en los documentos aportados en sede judicial. También acusa el administrador concursal a Aynat de hacer desaparecer al menos otros 336,6 millones de euros, en este caso de activos de estas mercantiles.

Así lo expone la administración concursal de estas tres filiales –Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia– en un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 2 y al número 3 de Valencia, al que ha tenido acceso Economía Digital, para la solicitud de suspensión del plazo para la presentación del informe del citado proceso concursal. Hasta el momento de la entrada en concurso de estas tres mercantiles, el administrador único era en todos los casos Antonio Aynat.

El despacho de economistas y abogados Leopoldo Pons se ha hecho cargo de los procedimientos concursales de tres de las principales ‘patas’ de la compañía y ahora también de la matriz del grupo, declarada en concurso este miércoles.

Leer más: La caída de la matriz de Gedesco arrastra a 14 empresas y centenares de acreedores ocultados

En estos escritos, tal y como hemos contado en Economía Digital, el administrador concursal ha alertado sobre multitud de circunstancias acaecidas en las empresas que administraba el fundador de la compañía, que han llevado a que el patrimonio de estas haya «desaparecido». Entre otras irregularidades apuntadas por la administración concursal, denuncia retiradas de saldo de las cuentas de estas mercantiles una vez declarado el concurso y sin autorización o que sus activos se encuentran «secuestrados«.

Estos movimientos se suman a que el administrador concursal acusa a Aynat de hacer desaparecer al menos 336,6 millones de euros de estas tres empresas «de forma súbita y completa». Con ello, estas mercantiles han quedado «vacías de contenido» y sus acreedores han quedado «totalmente desprotegidos».

Precisamente se refiere el administrador al listado de acreedores en otro de los puntos de sus escritos. Asegura que en los documentos aportados en las demandas de concurso en los que debería aparecer el listado de los acreedores «contienen información falsa, inexacta e incompleta«.

Acreedores al descubierto

En este sentido, en el caso de Gedesco Services, señala que en la relación de acreedores aportada identifica únicamente un total de 15 acreedores -en otro documento se listan 16- que totalizan un importe de 7,28 millones de euros. Sin embargo, la Administración concursal ya conoce, tras su trabajo de investigación, de la existencia de más de 50 acreedores, más de tres veces más que los declarados.

El total de estas deudas sería de un pasivo de 42 millones de euros, lo que representaría más de seis veces más del importe del pasivo declarado por la empresa que administraba Aynat hasta el momento del concurso.

En el caso de Gedesco Factoring, la relación de acreedores aportada identifica únicamente a siete acreedores que totalizan un importe de más de 19 millones de euros, cuando a día de hoy el administrador concursal ya conoce de la existencia de más de 40 acreedores, cinco veces más que los declarados.

Finalmente, en Pagaralia, figuran solo 13 acreedores en la demanda de concurso, con un importe total adeudado de 27 millones de euros, pero el administrador concursal ya ha identificado más de 150 acreedores, más de 11 veces los declarados, y que totalizarían, a priori, un pasivo de más de 70 millones de euros, lo que representaría una desviación de un 160% del importe del pasivo declarado por la deudora en la demanda de solicitud de concurso.

«Mecanismo de presión» contra el administrador concursal

El administrador concursal dice al juez que «la realidad es que es las propias concursadas son las que han ocultado la existencia de una masa de acreedores compuesta, en esencia (y en virtud de la información que se tiene hasta el momento), por los procuradores responsables de la representación procesal de la deudora en los procedimientos judiciales en los que esta está implicada».

Leer más: El juez del caso Gedesco reduce a 20 millones la fianza impuesta a Aynat y otros tres investigados

«Esta omisión no trae causa de error involuntario de la deudora, todo lo contrario. Es consecuencia de una conducta perfectamente consciente, pues dicha información no solo no estaba reflejada en la demanda, sino que tampoco ha sido aportada tras la declaración del concurso a raíz de los requerimientos expresos efectuados por esta Administración concursal (AC), respecto de los que, hasta el momento, tampoco se ha obtenido respuesta alguna», expresa el escrito.

«Y, además, está siendo utilizada como mecanismo de presión contra esta AC, inundándonos diariamente de requerimientos relacionados con dichos procedimientos judiciales, y ello pese a que la deudora es perfectamente conocedora de que no los podemos atender. Una más de las lacras del documento número 8 (relación de acreedores) es que tampoco contiene el detalle de los vencimientos de los créditos que se relacionan en el listado de acreedores, aunque vista la magnitud del resto de incumplimientos, este resulte prácticamente anecdótico«, añade el administrador concursal.

Pruebas de «mala fe»

«Otra prueba de la mala fe» con la que la representación de estas filiales ha actuado, continúa el escrito, respecto de la identificación de los acreedores del concurso, es «la información de los datos de contacto que se incorpora en el documento número 9».

Leer más: El juez del caso Gedesco investiga una de las sociedades inmersa en la oferta por el Valencia CF

Para ilustrar esta «mala fe», el administrador concursal pone como ejemplo que uno de los acreedores del concurso -según la relación de acreedores aportada por una de las filiales administradas por Aynat- es la sociedad Holstein Marketing S.L. Al consultar datos públicos, el administrador del concurso expone que el administrador único de Holstein es la mercantil Venalta y su representante, Antonio Aynat Eknes.

«Curiosamente, el señor Aynat es quien ostentaba el cargo de administrador único de la concursada a fecha de la presentación de la demanda. Resulta cuanto menos curioso que quien debía presentar el concurso de acreedores no tuviera la información concerniente al correo electrónico de una sociedad acreedora del concurso que él mismo gestionaba. También es llamativo que Holstein esté sita en la misma dirección postal que la concursada, lugar que, a fecha de este escrito, se encuentra abandonado y desmantelado», sentencia la Administración concursal.