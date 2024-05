BBVA espera sin plazo conocido que Sabadell decida reunir a su consejo para que se negocie o no la fusión

El banco Sabadell tiene ahora la sartén por el mango. Presentada la propuesta del BBVA para fusionarse con la entidad presidida por Josep Oliu, los tiempos dependen de lo que diga el Sabadell. Fuentes de la entidad de origen catalán y sede en Alicante apuntan que están estudiando la operación. Al otro lado, fuentes del BBVA señalan que están esperando que el Sabadell termine de estudiarse la operación. Se desconoce el plazo.

Por tanto, en una operación en el que la diferencia entre los actores es tan grande, con el BBVA cuadriplicando al Sabadell, el hecho de que en la próxima decisión la entidad presidida por Josep Oliu tenga el «factor cancha» no es baladí. La próxima carta va a salir de las oficinas del Sabadell.

La creación del gigante con cerca de un billón de euros de activos (de los que el 80% los aportaría la entidad presidida por Carlos Torres) y más de 100 millones de clientes en todo el mundo requiere una reflexión prolongada en el tiempo. La oferta lleva dos días encima de la mesa y el plan para tomar decisiones no tiene un calendario público.

Lo primero, y en ello están inmersos los equipos del banco Sabadell, es analizar la oferta. La decisión es de tal calibre que en las últimas 48 horas no ha habido tiempo ni para preparar la documentación que necesitan los consejeros para tomar esta decisión ni para que se produzca el atinado estudio que requiere emitir el voto.

Al margen de cómo se traslade definitivamente al órden del día, el siguiente paso es que el consejo de administración del banco Sabadell se reúna con un punto en la sesión que sirva para decidir si se negocia la oferta del BBVA o no. La respuesta podrá o no llevar los matices que se decidan pero tanto el banco con ganas de absorber como el que sería absorbido coinciden en que no existen más opciones: el consejo de administración del Sabadell tiene que hablar y no es público cuándo lo hará.

Bancariamente hablando, así están los movimientos o la espera de movimientos una vez se tenga el lógico análisis de semejante operación. Este tiempo de estudio no ha sido preciso para la Bolsa, que ya ha determinado que el Sabadell gana un 3,56% mientras que el BBVA retrocede un 3,84%.

Así el Sabadell se ha convertido en el protagonista de la jornada, con un valor de 1,86 euros por título. En lo que va del año, la entidad financiera ha aumentado su valor casi un 76%. Por su lado, el BBVA ha liderado las caídas del IBEX, con una cotización final de 9,78 euros. En el acumulado anual, ha avanzado más del 26%.

El plan propuesto por el banco presidido por Carlos Torres para la compra implica la entrega de una de sus acciones por cada 4,83 del Sabadell, sin requerir dinero en efectivo, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el miércoles.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, expresó el jueves su opinión sobre la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell, destacando la importancia de que prevalezca «la libertad de mercado». Además, manifestó su deseo de que, en caso de que esta fusión se lleve a cabo, se asegure que España cuente con «un sistema financiero fuerte».

Leer más: La cúpula de Sabadell ha percibido cerca de un millón de acciones entre marzo y la oferta de BBVA

«Son operaciones que corresponden al mercado y lo que debemos dejar es que sean las entidades bancarias las que, en el marco de los instrumentos que la libertad de mercado permite en nuestro país, tomen sus decisiones. Y que esas decisiones, además, sean las más acertadas para que en España sigamos teniendo un sistema financiero fuerte», declaró.