Caixabank descarta cambiar la sede: «Lo mejor para depositantes y accionistas es estar en Valencia»

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, ha sentenciado con rotundidad que la entidad va a mantener la sede de la entidad en Valencia. «Sigo pensando lo mismo», ha dicho el presidente de Caixabank que ha cortado de raiz cualquier posibilidad al debate sobre esa cuestión. De hecho, Goirigolzarri ha incidido en que «lo mejor para depositantes y accionistas es estar en Valencia».

El motivo de que la sede de Caixabank esté en Valencia tras su fusión con Bankia se debe, ha explicado Goirigolzarri, en una decisión tomada en el consejo de administración que ni ha variado ni hay atisbo de que cambie.

«El primer consejo que tuvimos tras la fusión (Caixa-Bankia) reflexionamos sobre la sede social y decidimos que la sede social iba a estar en Valencia. No lo hicimos por seguridad o inseguridad jurídica sino porque pensamos que era lo mejor para despositantes y accionistas estar en Valencia con vocación de permanencia y seguimos pensando lo mismo», ha sentenciado el presidente de Caixabank.

Durante la rueda de prensa de resultados de 2023 en Valencia, en la que Caixabank ha ganado 4.816 millones, un 54% más, al calor de las subidas de tipos de interés, se le ha seguido preguntado por su sede social.

La segunda vez que se le ha cuestionado al respecto, Goirigolzarri ha dicho: «Como he comentado anteriormente, es un tema muy analizado y tenemos una posición muy clara de vocación de permanencia. Estamos muy agusto en Valencia y creemos que es el mejor sitio para depositantes y accionistas. Esa es la posición del consejo y es una posición con vocación de permanencia».

La tercera repregunta versó sobre la opinión que le merecían las amenazas de Junts de que cambie la sede o reciba multas. Aquí no entro en detalles. Goirigolzarri: «No tengo nada que decir».

«Valencia es un lugar extraodinariamente equilibrado» José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank

La cuarta pregunta versó sobre porque es mejor para los depositantes tener la sede en Valencia, el presidente de Caixabank apuntó que lo más relevante es que «el origen de nuestra fusión ocurre tanto Bankia como Caixa está en Valencia. Valencia es lugar extraordinariamente equilibrado y nos parece que cualquier lugar no reúne el origen que tiene Valencia. Valencia nos acoge magníficamente y estamos muy felices de estar en Valencia».

La quinta pregunta fue sobre si Caixabank había participado en algún tipo de negociación para trasladar la sede social de Valencia a Cataluña. Al respecto, el presidente de Caixabank ha sentenciado: “No hemos participado en ningún tipo de negociación”.

La sexta pregunta ha incidido sobre si hay una presión real para trasladar la sede social a Cataluña. Goirigolzarri ha vuelto a contestar: «Sobre si nos sentido presionados sobre el potencial traslado de la sede la respuesta es no. El consejo tiene definida nuestra sede y la permanencia de nuestra sede porque tenemos vocación de permanencia y no nos senismos presionados».

La rueda de prensa en Valencia de Caixabank también ha tenido tiempo para la pregunta recurrente sobre la venta del Valencia CF, sobre la que tampoco ha existido movimiento en la respuesta automatizada de Goirigolzarri. “No nos ha llegado ninguna oferta y no nos llegará porque no somos los propietarios del Valencia CF. Somos banqueros del Valencia CF y tenemos préstamos de origen antiguo y los propietarios, cuando les llegue, serán los que tendrán que decidir”, ha contestado.