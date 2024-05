Caixabank se abre a impulsar el plan de vivienda de Mazon y recuerda: “En Madrid financiamos 6.000 pisos”

Caixabank se ha abierto a ser aliado de Carlos Mazón para su plan de vivienda pese a que aún no había llamado el presidente de la Generalitat a la puerta de la entidad financiera para hablar de este asunto. El precedente es claro: Con Isabel Díaz Ayuso, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha acordado financiar 6.000 viviendas. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, volvió a rendir cuentas ayer en Valencia y su vocación, como en el resto de España pero específicamente posicionado en la Comunidad Valenciana, es liderar soluciones al problema de la vivienda en Valencia, Alicante y Castellón.

El punto de partida es de una notable bonanza en las cuentas. En el primer trimestre ha ganado 1.005 millones de euros, un 17,5% impulsado por la repreciación del euribor, que ha situado su margen de intereses en 2.781 millones de euros, un 27,4% más. Mientras suben sus hipotecas, la morosidad se controla en el 2,8%, una décima que en el primer trimestre, lo que Matthias Bulach, director de contabilidad, atribuyó a nuevos métodos para calcular los saldos dudosos. «La desaceleración de la economía no es evidente al ver las cifras», dijo Gortázar mientras repasaba las cuentas de Caixabank.

Esta foto de crecimiento impresionante tras desperezarse definitivamente de los tipos negativos tiene tenúes sombras en el ladrillo. La nueva producción de crédito en el primer trimestre sólo subió un 3,2% en la vivienda, frente al 12,5% de incremento del consumo y el 13,8% de las empresas.

El problema en este segmento de mercado (financiación de vivienda) es que la firma de nuevas hipotecas no alcanza todavía a superar lo que se devuelve cada mes de los préstamos de ejercicios anteriores. El resultado es que la cartera de créditos de vivienda en el primer trimestre se redujo en 889 millones. El consuelo, apuntó Gortázar, es que «eran más de 1.900 millones el año pasado». «Se está ralentizando la caída«, apuntó.

También se aminora la amortización anticipada de hipotecas, que en el primer trimestre de 2023 era de unos 900 millones al mes, a final del año pasado no alcanzó los 800 millones mensuales y en este primer trimestre la cifra ha caído por debajo de los 700.

Desde el análisis de la cuenta de resultados, los grandes crecimientos en los resultados por el cambio de ciclo del euribor se irán adelgazando conforme pase al año. Aunque la velocidad baje, tampoco llegará un desplome del euribor. «Hemos pasado de prever seis caídas de los tipos de interés a dos o tres caídas en 2024«, señaló Gortázar.

La bajada del euribor, pese al consejo del consejero delegado de Caixabank de optar siempre por tipo de interés fijo para evitar las oscilaciones del mercado, debería llevar a cuotas más reducidas al arranque de la hipoteca, lo que tiene un efecto contable a corto plazo incluso más elevado que los cambios en el precio de adquisición de los inmuebles que marque el mercado.

Pero el problema no ese. Preguntado por Economía Digital sobre el problema de la vivienda, Gortázar apuntó que «estamos preocupados por la mercado de la vivienda. No desde el punto de vista de que haya una burbuja, que es la preocupación tradicional de los supervisores porque luego se puedan generar pérdidas críticas, sino por lo contrario. No se están construyendo viviendas y lo decía el Banco de España en un informe la semana pasada. Estamos abocados a tener un problema social cada vez mayor que ya existe a día de hoy».

Los datos que fundamentan las opiniones de Caixabank es que se generan 260.000 hogares al año, se construye entre 100.000 y 110.000 viviendas, y el Banco de España estima que se tendrían que construir 600.000. En la etapa del boom se superó el millón de viviendas al año.

El problema, según el diagnóstico de Gortázar, es que falta capital. «De donde no hay, no se puede sacar. Tiene que haber inversión de capital institucional que quiera entrar en el negocio de desarrollar vivienda. Particularmente vivienda para alquiler asequible«, explicó Gortazar.

Y puso el ejemplo: «Han habido algunos programas notables, como en Madrid el Plan VIVE, que hemos financiado cerca de 6.000 viviendas asequibles y con mucho somos el protagonista desde el punto de vista de la financiación de ese tipo de programas. Nos encantará ayudar evidentemente en la Comunidad Valenciana».

El pasado 2 de abril, Mazón presentó un plan de 7.326 millones de inversión en vivienda basado en financiar suelos en manos de administraciones locales que se pondrían en disposición de los promotores. Aquel día, Mazón dijo: «Esperamos que también lleguemos a un acuerdo con las entidades financieras para los promotores y los compradores».

Sin embargo, ese día y los siguientes no hubo reuniones con la banca y esta semana, desde la conselleria de Vivienda, han indicado a Economía Digital que no hay previstas reuniones con ninguna entidad financiera por el citado plan de vivienda sino que se espera que promotores y banca lleguen a acuerdos entre ellos.

La indicación de Gortázar, una vez abierta la puerta a la Generalitat Valenciana, es: «Tenemos que hacer un análisis muy serio, de cómo ponemos más oferta de vivienda en el mercado, cómo incentivamos, cómo damos seguridad confianza los inversores que tienen que ser capaces de jugarse el dinero para desarrollar esa vivienda. Necesitamos un cierto acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas a nivel nacional y desde luego también a nivel de comunidades autónomas.

Sin identificar actores políticos pasados, el consejero delegado de Caixabank reflexionó: «Hemos visto en los últimos años, desafortunadamente, que las regulaciones que son bien intencionadas han generado que ese interés en invertir en el sector se contraiga y, por tanto, con buenas intenciones estamos obteniendo resultados contraproducentes. Esto creo que debemos dar la vuelta y nosotros desde luego nos encantará acompañar».

De hecho, el crecimiento del margen de intereses en el primer trimestre del año ha sido de un 27,4% pero el efecto de la repreciación a la baja del euribor hace que las previsiones en el avance en esta primera línea de la cuenta de resultados se sitúe sólo en el 5%. También apuntó Gortazar que una bajada de 100 puntos básicos en el euribor contrae un 5% el margen de intereses. El euribor empezó el año en el entorno del 3,6% y la previsión de Caixabank es acabar con este indicador ligeramente por encima del 2,7%.

También dijo Gortázar que no temía una reducción de sus resultados por la bajada del euribor ya que los tipos más bajos también alientan una mayor actividad. Visualiza ganar más por crecimiento de cartera de créditos más que por el diferencial de intereses. Las claves sobre cómo hacerlo las expuso ayer en la rueda de prensa. «La vivienda es muy intensiva en capital y lo que hay que hacer es poner normas claras que permitan atraer capital en muchos formatos. Es absolutamente necesaria y conveniente la colaboración público-privada», apuntó.

Las zonas son: «Madrid, Barcelona y las ciudades con afluencia turística es donde más presión hay». Y esto engloba a buena parte de la Comunidad Valenciana.