De Pamesa, Porcelanosa y los fondos a Feria de Valencia: tensión por la concentración industrial

El clúster de la cerámica de la provincia de Castellón ha experimentado un proceso de concentración acelerado en los últimos diez años. En 2012, el número de fabricantes de baldosas se situaba en 158 mientras que en 2020 descendió hasta 123. Esto supone una reducción del 22% del número de actores, según el cuadro de indicadores de Ascer, patronal española de la cerámica cuya actividad se concentra en la provincia de Castellón.

Durante este periodo, las ventas totales han pasado de 2.647 millones en 2012 a 3.842 millones en 2020, lo que ha implicado un avance del 45%. El incremento porcentual más alto se ha producido en las ventas nacionales, que pasan de 565 millones a 901 (+59%) pero en volumen es más significativo el avance en las ventas internacionales, que pasan de 2.082 millones a 2.941. Es decir, mientras que las ventas en España han crecido en 336 millones, las exportaciones han subido en 859 millones.

El proceso de concentración ha tenido a un gran actor nacional y a los fondos de inversión como protagonistas. El grupo Pamesa nació en 1972 en Almassora y fue rescatado en 1976 por Francisco Roig (padre de Fernando Roig, presidente actual de Pamesa, de Juan Roig, presidente de Mercadona y de Paco Roig, que fue presidente del Valencia CF). En 1996 inició las operaciones corporativas que en la última década se han acelerado con las adquisiciones de Tau y Azuliber, entre otras, así como con operaciones con los grupos Bestile o Argenta.

En paralelo, a Castellón han llegado inversores como Victoria plc, que compró el Grupo Keraben (2017) o Cerámica Saloni (2018), o la mexicana Lamosa, que adquirió la división cerámica de Grupo Roca junto con la empresa Cerámicas Belcaire. Por el lado de los inversores financieros, entre otros, SK Capital Partners (Falcon Investments) adquirió Halcón Cerámicas en junio de 2018 y posteriormente a la empresa en concurso Cicogres en junio de 2021. Otras operaciones han sido capitaneadas por Avenue Capital, Realza y Miura Partners.

Al margen de los datos financieros, que hablan de una mejora de los datos macroeconómicos producidos por el proceso de concentración, desde la Universitat Jaume I de Castellón se focalizan en el estudio de los datos no financieros y advierten de la repercusión social que tiene un proceso de concentración de este tipo.

El Grupo GRECO de la Universitat Jaume I de Castellón apunta que la concentración empresarial induce a pensar que el cluster céramico pueda perder arraigo al territorio

Desde el “Grupo GRECO – Estrategia, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Aprendizaje Organizativo” de la Universitat Jaume I se apunta que el proceso de concentración «nos induce a pensar que el clúster cerámico está estableciendo una equidistancia con su concepción original; es decir, como un grupo de pequeñas y medianas empresas de marcado carácter familiar, ampliamente interconectadas por relaciones sociales, aunque también empresariales y, precisamente por ello, fuertemente arraigadas al territorio”.

El grupo de investigación de la Universitat Jaume I de Castellón añade: “En términos puramente económicos no puede negarse que el distrito industrial continúa presentando un crecimiento boyante. Con todo, cabe preguntarse cómo puede afectar esta elevada tasa de concentración empresarial en la estructura social tradicional que ha caracterizado al distrito, y que ha sido fuente de su dinamismo”.

El debate sobre Cevisama

El principal certamen del azulejo en España es Cevisama, que cada año en febrero reúne al sector cerámico. Durante este proceso de concentración del sector azulejero, la feria ha vivido también su particular evolución aliándose y desprendiéndose de la feria del Hábitat, que el mes pasado volvió con éxito de público y negocio, o las suspensiones provocadas por el Covid.

Según fuentes consultadas por este periódico, este cambio estructural de las empresas castellonenses de la cerámica ha abierto un debate en el que hay posturas encontradas. Por un lado, hay empresas que visualizan como las necesidades de comercialización de las pequeñas empresas difieren de las prácticas que están implantando aquellas que tiene un mayor músculo financiero.

“Si tengo clientes en Australia, una edición de Cevisama en el que no participen las empresas más grandes me va a conseguir atraer a dos compradores cuando estando en Cersaie he contactado con 10”, explica un pequeño productor.

“Hay gente trabajando activamente para conseguir la cancelación de la feria Cevisama, que es la principal plataforma comercial de muchas de las empresas fabricantes de azulejo y, por lo tanto, una herramienta importantísima para muchos competidores de las empresas más grandes”, advierten desde el sector de la cerámica.

Tanto Pamesa como Porcelanosa ya han manifestado su decisión de que no formarán parte de Cevisama mientras empresas como Grupo Halcón, que recientemente ha presentado un ERE y es unas de las 25 empresas más grandes del mundo, ya manifestó en una información de El Mundo sus dudas sobre si asistirán o no al certamen valenciano.