El peso de Mercadona y Caixabank compensa la baja competitividad media de la Comunidad Valenciana

El efecto sede de Mercadona y Caixabank supone una mejora de los datos de competitividad que tiene la Comunidad Valenciana. Tal y como explicó Alejandro Escribá, director del último informe del Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas (GECE), elaborado por el Ivie y CaixaBank, la cadena de supermercados de Juan Roig y el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri «tiran del carro» de la competitividad media de la Comunidad Valenciana.

La posición de la región en el ranking nacional no es buena. Escribá explicó el PIB valenciano está «por debajo de la media» ya que «somos la comunidad 12 en renta per cápita y a mí me preocupa».

El estudio, que analiza la competividad media por sectores, sitúa a la industria manufacturera como la que mayor volumen de empresas aporta con un índice de competitividad por debajo de 50 y con datos peores que en los estudios de 2014, 2017 o 2019. Sin embargo, ocurre lo contrario en el segundo sector del ranking (comercio) y en el séptimo (Finanzas y seguro), donde la competitividad se eleva hasta el entorno de 75 puntos sobre 100 y con mejoras con respecto a los estudios anteriores.

«Mercadona tienen un efecto en el comercio y Caixabank tiene su efecto en las finanzas», aseguró Escribá, que apuntó gracias a estas dos empresas «hay dos sectores que están tirando del carro a nivel de riqueza y de empleo».

El porcentaje de empresas altamente competitivas de la Comunitat Valenciana ha crecido 0,4 puntos porcentuales en la última década, hasta situarse en el 23,7%, según el informe presentado ayer.

Sin embargo, este ligero aumento no ha permitido alcanzar la media nacional del 25% que se toma como base. El documento presentado estudia cómo han variado los niveles de competitividad empresarial en el terrirorio valenciano desde 2014, a través de una visión general y un análisis específico sobre la evolución por tamaño de empresa, sector y tipo de propiedad.

Las empresas de alta competitividad aportan el 53,8% del PIB, pero su peso se ha reducido en 4,4 puntos porcentuales desde 2014, cuando generaban el 58,2% del valor añadido de la economía valenciana. Lo mismo ocurre en el caso del empleo, ya que mientras en 2014 las empresas más competitivas generaban el 48,4% del trabajo del sector privado, en 2021 se reduce 5,4 puntos porcentuales, hasta el 43,8%.

Aunque las empresas de alta competitividad siguen generando más de la mitad de la renta valenciana, su peso se ha reducido en 4,4 puntos porcentuales desde 2014, cuando generaban el 58,2% del PIB regional. Por el contrario, ha aumentado el peso de las empresas de competitividad media-baja y baja en el PIB desde el 17,4% de 2014 al 21,8% de 2021. Esto significa que el valor generado por las empresas en la Comunitat Valenciana proviene cada vez más de compañías con niveles de competitividad modestos.

Por lo que respecta al empleo, se repite la caída del peso de las empresas altamente competitivas, ya que mientras en 2014 generaban el 48,4% del trabajo del sector privado, en 2021 se reduce 5,4 puntos porcentuales, hasta el 43,8%. Aun así, la suma de las empresas altamente competitivas y las de competitividad media proporciona el 66,9% del empleo en la región.

A pesar de esta pérdida de peso, tanto en PIB como en empleo, la contribución de las empresas altamente competitivas de la Comunitat Valenciana a la generación de riqueza y trabajo es más elevada que la de sus homólogas españolas. Mientras que las compañías valencianas con este nivel de competitividad generan el 53,8% del PIB y el 43,8% del empleo regional, la media de las españolas se sitúa en el 48,1% y el 30,5%, respectivamente. Esta mayor aportación de las empresas de la Comunitat denota una importante solidez en la economía valenciana, pero, a la vez, muestra una brecha entre los grupos empresariales de mayor y menor competitividad, según destacan los autores del informe.