Boluda y el PP rechazan la «actitud intervencionista» del Gobierno en la OPA BBVA-Sabadell

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, han coincidido en rechazar lo que consideran «actitud intervencionista» del Gobierno en la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell.

Así se han pronunciado en una comparecencia ante los medios antes de un almuerzo-coloquio que la patronal valenciana ha celebrado con el vicesecretario de Economía del PP como invitado.

Juan Bravo ha instado a «esperar» a ver el resultado de la OPA hostil pero, ha apuntado, entiende «que lo que defendía el presidente (Carlos) Mazón era la presencia del Banco Sabadell aquí en la Comunitat Valenciana» y que «eso es un elemento a respetar y a valorar, en ese acuerdo que se pueda adoptar».

«Lo que no veo tan claro es la actitud intervencionista del Estado», ha criticado Bravo. «Eso me parece diferente. Creo que ahí el Banco de España, la CNMV, la CNMC son las que tienen que decidir, las que tienen que valorar si se cumplen o no se cumplen requisitos, si la aportación es buena o no tanto para los clientes, para las sociedades, para los accionistas y yo creo que hay que empezar a dejar un poquito trabajar al mercado y a las empresas», ha explicado.

«Tenemos sistemas de control. Tenemos que respetar a las instituciones y en este caso creo que son instituciones que de momento nadie discute, como la CNMV, la CNMC y el Banco de España. Dejemos que trabajen, pero lógicamente entiendo al presidente Mazón cuando defiende la presencia en la comunidad, porque se le ha hecho un trabajo muy bueno y hay que seguir beneficiando y seguro que hay maneras de, respetando esas cuestiones, poder avanzar en lo que ellos consideren que es necesario, pero sobre todo teniendo en cuenta que son empresas privadas», ha continuado el vicesecretario de Economía del PP.

Bravo ha puesto como ejemplo negativo el «intervencionismo con Telefónica«, que «además al conjunto de los españoles ha costado bastante más de lo que inicialmente se había previsto».

«Nuestro tiene unos instrumentos legales para poder proteger al país, la ley antiopas, tiene una posibilidad, que es el BOE, para la regulación de la normativa cuando es necesaria y no es necesario que el Gobierno se meta, porque hasta ahora en lo que se ha metido por regla general no ha salido bien, con lo cual dejemos un poquito de trabajar», ha concluido.

«Preocupación ninguna»

Por su parte, el presidente de AVE ha defendido que «es un tema que está dentro de la intimidad de las empresas«. «Si están dentro de la legalidad, pues podrán podrán hacerlo así. Son dos buenas entidades, que tanto individual como conjuntamente, harán un magnífico trabajo, con lo cual, preocupación ninguna», ha zanjado Boluda.

BBVA formalizó el viernes la opa hostil sobre Banco Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad bilbaína ha solicitado al regulador español la autorización de la operación sobre su homóloga. A partir de este momento, la institución presidida por Rodrigo Buenaventura dispone de una semana para admitir la petición formal y, tras ello, se conocerán los detalles del folleto de opa sobre Sabadell.

La firma de ‘La Vela’ ha cumplido con los plazos que dieron hace dos semanas, cuando presentaron la operación ante los medios de comunicación. Carlos Torres, presidente de la entidad, destacó que ya había comenzado con los trámites y que esperaban enviar la documentación de la opa y formalizar la operación en un plazo de dos semanas.

Como informó este diario, BBVA tenía previsto reportar la documentación a la CNMV a lo largo de la semana. El segundo mayor banco español ha dado otro paso en una operación que, a priori, contaría con el visto bueno de los reguladores, pero no del Gobierno. Torres aseguró en la presentación de la opa que en las conversaciones preliminares con las entidades reguladoras, ninguna apreció obstáculo alguno para que no fructificase la operación.