Los franquiciados de Consum desafían a Juan Roig: Abren los domingos que Mercadona cierra

Después de que Juan Roig explicara por qué los domingos no abre Mercadona, los franquiciados de Consum siguen levantando la persiana en festivo porque la ley y los costes se lo permiten. La batalla se está centrando en Valencia y las grandes ciudades, donde cada vez hay más emprendedores que se lanzan a competir arañando cuota de mercado en las horas en las que Juan Roig dice que no le es rentable abrir.

Los emprendedores con tiendas Charter, que es la marca de las franquicias de Consum, utilizan locales de menos de 300 metros. Esto significa que tienen libertad horaria. Pueden abrir cuando quieran. Además, al carecer la mayoría de carnicería y pescadería, necesitan de pocos trabajadores, por lo que el coste de ampliar el horario está muy acotado. Hay horas que con una persona o dos puede llegar a ser suficientes para atender el goteo de público. Nada que ver con estructuras que superan las 20 personas por tienda.

Con la amortización del local calculada con las aperturas de lunes a sábado y con la ventaja de que el producto lejos de caducar por abrir los domingos eleva su rotación, el coste de abrir se limita en algunos casos a la presencia del autónomo que levanta la persiana y de su familia o, en su caso, de una reducida rotación de personal.

El objetivo es captar, fundamentalmente, la compra del imprevisto. Esa sal, azucar, aceite o leche que se acaba es el motivo de ir al Charter en festivo a lo que se acompaña el capricho del helado o el vino (o de lo que a cada uno le seduce), alguna compra esporádica o aquello por lo que no hubo que correr a coger el sábado porque el domingo también hay opciones de compra.

Desde el sector se tiene como axioma que «abrir más horas no hace que la gente coma más» y que «abrir el domingo fagocita ventas que se harían el resto de la semana». Entonces, ¿por qué abrir el domingo?

Una de las cuestiones diferenciales entre Mercadona y Consum está que mientras la cadena de Juan Roig descarta abrir domingos y festivos, la cooperativa tiene una fórmula específica que permite competir en fiestas de guardar con un riesgo (medido en términos de coste) asumible y la capacidad de rascar centésimas de cuota de mercado. Consum explica a Economía Digital que no hay ninguna directriz a los franquiciados de Consum para abrir los domingos ya que sus horarios se pueden acomplar a la demanda que tenga e interese al franquiciado.

El corsé de Charter está a nivel de precios, ya que deben tener los mismos PVP que los supermercados propios de Consum. Esto se traduce en que el margen en Charter se lo reparten entre el franquiciado y la cooperativa, que fundamentalmente con las franquicias logra volumen y llegar a unas ventas que su modelo de tiendas propias no alcanza.

En lo que se respecta a los costes de abrir un supermercado propio de Consum en festivos son, a grosso modo, los mismos que ya expresó Juan Roig. Otra cuestión completamente distinta es la situación en las zonas de gran afluencia turística, como es la costa de la Comunidad Valenciana entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

La llegada de turistas y el horario de las vacaciones hace que un mayor horario comercial sí que venga acompañado de un incremento de ventas. Por ello, las tiendas ubicadas en zonas turísticas abren en verano los festivos mientras que todas las que están en trama urbana no turística mantiene los cierres en domingo.

Solo la excepción de que se acumulen dos festivos seguidos hace romper esta norma de no abrir los días no laborables ya que las pérdidas que sufre un supermercado por productos caducados cuando se mantiene 48 horas sin clientes empuja a las tiendas a abrir. El estrecho margen del negocio provoca que los desperdicios alimentarios lleven a los supermercados a números rojos.

Esta fórmula de las franquicia no es nueva en Consum pero lleva ultimamente una velocidad alta de aperturas. Ya en la rueda de prensa de los resultados de 2022, este periódico apuntó que la cooperativa estaba disparando su red de franquicias hasta proyectar que el 47% de sus tiendas serían Charter. Esto no significa que cerca de la mitad de la facturación recaiga sobre los franquiciados (de hecho, no llega al 20%) pero sí que la estrategia de tiendas franquiciada es ampliamente expansiva.

De hecho, en la primera rueda de prensa (hace un mes) de Antonio Rodríguez como director general de Consum aseguró «no abrimos más supermercados porque no tenemos licencia» mientras las aperturas de franquicias superaron las previsiones. De hecho, cuatro de las 13 nuevas franquicias abiertas en 2023 levantaron la persiana en Valencia. El foco es claro.

Aunque la frase más conocida de Juan Roig es aquella de 2017 de que su web era «una mierda» (y es dificil que deje de serlo porque cada conferencia la recuerda por activa o por pasiva), entre sus «Trending Topic» de frases históricas está la de 2012 en la que animó a «imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan los bazares chinos». La parte de «cultura del esfuerzo» es una idea fuerza que rodea su filosofía pero no ha trasladado los horarios de los bazares a sus supermercados.

Sin embargo, la fórmula de franquicia de Consum que abre los siete días de la semana sí que ha conseguido captar capital inversor de emprendedores que con los productos y tecnología de la cooperativa ofrecen servicio durante amplio horario. La próxima apertura prevista de Charter será la semana que viene en la avenida Maestro Rodrigo, 19, de Valencia misma avenida en la que recientemente se abrió otra franquicia de Consum, en esa ocasión en el número 97.

La excepción de apertura en domingos avanza hacia una tupida red en Charter que sí ha absorbido la cultura de los gestores de las tiendas que abren siete días a la semana. Solo hay que ver, como comprobó este periódico, a los nuevos gestores de este establecimiento que abrirá el próximo jueves. Toda la familia está ultimando la apertura.