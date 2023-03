La Generalitat rechaza la apuesta de Pamesa: “Cevisama es útil para las empresas”

La idea de Pamesa de que se realicen showrooms en Castellón que sustituyan la celebración de Cevisama fue rechazada de plano ayer por Natxo Costa (Compromís), subsecretario de la consellería de Economía y máximo responsable en la Generalitat de la nueva empresa pública que va a gestionar Feria Valencia. Preguntado por ECONOMÍA DIGITAL ante la propuesta del grupo empresarial de Fernando Roig, afirmó: «No vamos a desmontar un evento que es útil para las empresas valencianas y, más en concreto, para las de la provincia de Castellón y, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas. Cevisama es útil para las empresas”.

Natxo Costa añadió: “La feria está muy bien para los que están exponiendo y son los que tienen que decidir hacia dónde tiene que ir Cevisama”. Cuestionado sobre la decisión tomada por el grupo Pamesa de no acudir a Feria Valencia en esta edición, Costa se limita a decir: “Es legítimo que una empresa no participe, aunque nos gustaría que participara”.

Al respeto de la postura de Pamesa, que ayer fue tema de conversación en Cevisama y entre las empresas que han decidido no exponer este año y se han quedado en sus showrooms, Feria Valencia se limitó a decir que “respeta todas las decisiones de todos los agentes del sector”. En su nota de prensa, el recinto ferial se focalizó en poner en valor el impacto que Cevisama produce sobre la ciudad de Valencia y en que la ocupación hotelera ha alcanzado el 92%.

«Cevisama no solo es una feria comercial de gran importancia en el sector de la cerámica, la piedra natural y el baño, sino que también genera riqueza en la ciudad y sus alrededores. La feria atrae a profesionales y compradores de todo el mundo, lo que la convierte en un destino ideal tanto para los negocios como para el turismo», aseguraron desde Feria Valencia.

“Sabemos que Valencia es un lugar muy interesante para los visitantes”, afirmó Carmen Álvarez, directora de Cevisama, que añade que la ciudad es un gran atractivo para los compradores que llegan de fuera. “Somos generadores de riqueza, tanto en el sector como en la ciudad”, añadió.

Mientras tanto, Porcelanosa anunció ayer las cifras de su feria, que alcanzó las 12.000 visitas. El dato significa que la prestigiosa marca logra «la misma afluencia de visitantes que en su última edición, celebrada en 2020». Esto demuestra la estabilidad comercial del modelo comercial de Porcelanosa, su capacidad de convocatoria y la obtención de resultados de una empresa que, entre sus diferencias con el resto del sector, está su elevada red comercial tanto en cantidad de tiendas como, sobre todo, en la calidad de las mismas.

El modelo Porcelanosa tiene 29 ediciones de experiencia y cuenta con visitantes de 60 nacionalidades que conocen las siete firmas de la compañía: Porcelanosa, XTONE, Butech, Noken, Gamadecor, KRION y L’ Antic Colonial. Con motivo del 50 aniversario de Porcelanosa, los asistentes descubrieron el proceso de fabricación subidos en un tren turístico que recorrió las cuatro plantas de producción cerámica, explican desde la compañía.

Este modelo de showroom es el más consolidado de la cerámica que, además, se celebra una semana antes de Cevisama, por lo que es más complejo demostrar una fagocitación de clientes. Desde donde se manejan los hilos de Feria Valencia, se apuntó ayer: «El World Mobile Congress de Barcelona no tiene a Apple en su exposición. No pasa nada por no tener al número 1 en Cevisama».

De hecho, el debate que hay en la cerámica es la intensidad que van a tener los showrooms dentro del modelo comercial de este sector. Según varios de los principales expositores de Cevisama consultados por ECONOMÍA DIGITAL, los showrooms van a tener tamaños crecientes y presupuestos mayores. La mayoría las empresas expositoras consultadas la considera una herramienta necesaria. «Yo estoy en Feria Valencia y queremos estar en Feria Valencia y ayer me tuve que ir al showroom porque era lo que quería un cliente muy importante de Francia», apunta uno de los responsables comerciales más importantes presentes en Cevisama y que con absoluta seguridad volverá a Feria Valencia en 2024.

En Cevisama hay stands de 450 metros que tiene showrooms de 600 metros en sus sedes pendientes de ampliación. Otros han desembarcado con 500 metros alquilados a Feria Valencia mientras en sus oficinas tienen una exposición de 3.000 metros cuadrados. La necesidad de incorporar a las naves de producción espacios donde atender a los clientes es un paso que, en mayor o menor medida, ya han iniciado todos los expositores. La cuestión es si el showroom es insuficiente para la estrategia comercial en España y hace falta de Cevisama («Dentro de un mes, los que quieren Cevisama y los que no, nos vamos a ver en Coverings (feria de EEUU)», dice un expositor) o se guarda silencio como ayer hicieron varios de los expositores más importantes cuando se les preguntó si volverán a Cevisama.

El debate entre las grandes empresas cerámicas sobre su presencia en ferias y showrooms supone uno de los aspectos capitales a solucionar mientras los históricos intentan descifrar qué señales está mandando el mercado y, por tanto, cómo afectará a los resultados económicos o a la próxima edición de Cevisama. Pese a las ausencias de las esmalteras como Torrecid o Esmalglass, dentro del mercado de fritas y esmaltes hay señales de movimiento.

Mientras explotaba la pandemia se creó Ingeneo, una microempresa de San Luis (Castellón) cofundada por Luis A. Jiménez y Ramón Nebot, que se dedica a tecnología puntera para hornos para las esmalteras y que tiene uno de los stands más pequeños de Feria Valencia. Debuta en Cevisama. Su negocio está al principio de la cadena de valor del sector ya que primero se instalan sus bienes de equipo para generar esmaltes que luego se compran para fabricar cerámica. «Hemos tenido en Cevisama muchos más clientes que los que pensábamos», aseguran los fundadores, que vinieron con una agenda de seis visitas.

«Cuando se habló de que Cevisama no se iba a celebrar, nosotros apostamos porque teníamos las visitas programadas para hacerlas en Feria Valencia», explican desde Ingeneo. Han llegado estas visitas y otras 14. «Ahora empieza el papeleo», aseguran. Con sólo un cliente al que le vendieran uno de sus hornos de última tecnología ya habrían cubierto el ejercicio. Con la experiencia del debut, dan por seguro que repetirán en 2024.