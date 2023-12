Cevisama resiste pese a la oleada de despidos en la cerámica: 85.000 metros y cerca de 500 firmas

La feria Cevisama ha presentado la edición en la que celebra su 40 aniversario y que tendrá lugar entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2024 en Feria Valencia con una demostración de fortaleza y resiliencia: a dos meses y medio de su celebración ya tiene ocupado el 95% del espacio que logró llenar en su última edición y contará con una superficie de 85.000 metros en los que habrá cerca de 500 firmas representadas, de las que el 60% pertenecen al sector cerámico.

En una edición especial, en la que dedicará un espacio específico a la celebración de sus 40 años de vida, ya son más de 470 las compañías que han confirmado su presencia en la principal cita de la cerámica española. Y estas buenas cifras se dan cuando todavía quedan más de dos meses para el arranque de un certamen de un sector que no pasa por sus mejores horas. Tanto es así que la industria de la cerámica ha acelerado su destrucción de empleo en los últimos meses tras vivir un duro golpe con la crisis abierta por las subidas del precio del gas y de las materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania, a lo que se suma un descenso progresivo del consumo y a la aparición de nuevos competidores, especialmente desde India.

Pese a todo ello, la directora de Cevisama, Carmen Álvarez, ha presentado la edición de 2024 con estos optimistas datos y con la intención de incorporar nuevas enseñas en estos dos meses y medio y alcanzar así las cifras registradas en 2023. Han acompañado a Álvarez en esta presentación que ha tenido lugar en la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) el director y el subdirector de Feria Valencia, Jorge Fombellida y Daniel Marco. Precisamente, Cevisama supone un hito crucial para que la institución ferial cuadre sus cuentas.

La feria contará en esta ocasión con un total de seis espacios: Cerámica/Piedra Natural; Equipamiento de baño; Cevisama Build, enfocado a la sostenibilidad; Cevisama Tech, centrado en la inovación y la tecnología en el sector; Cevisama Trend y The new architectonics. Cerca del 70% de las marcas que se dejarán ver en esta feria proceden de Castellón. En lo que se refiere a la superficie que empleará Cevisama en esta ocasión, serán unos 38.000 metros cuadrados netos, cerca de 85.000 brutos.

Además, el espacio dedicado a la celebración del 40 aniversario de este certamen contará con charlas continuas a lo largo del día y una gran ponencia cada jornada, además de ser el escenario de la entrega de premios como los Alfa de Oro. Además, Cevisama acogerá showcookings protagonizados por chefs de renombre para poner en valor el uso de la cerámica en el ámbito gastronómico. Otro signo de fortaleza, según han resaltado los protagonistas de esta presentación, es que ya son más de 100 medios y prescriptores internacionales los acreditados.

Un Cevisama adaptado a las circunstancias

Daniel Marco ha explicado que el de 2024 va a ser «un Cevisama muy adaptado al año que estamos viviendo» y ha indicado que la voluntad es que esta feria de la cerámica «transite mucho hacia lo técnico» y que «ponga en valor la cerámica bien instalada». De hecho, una de las cuestiones que ha generado debate en los últimos años es el paulatino pero constante aumento de fabricantes internacionales, especialmente procedentes de India. Ante este escenario, la organización de Cevisama quiere ser «parte de la solución».

«La parte de empresas asiáticas cae este año un 30% y queremos acompañar al sector en las medidas que se puedan tomar. Nuestra vocación es ser escaparate de la industria española. Las incorporaciones internacionales deben estar muy controladas porque deben aportar valor», ha dicho el subdirector de Feria Valencia a este respecto.

Los compradores, procedentes de Europa, Norteamérica y Oriente Medio

En cuanto a los compradores, la directora de Cevisama ha puesto de relieve que ya cuentan con un total de 851 registrados para esta próxima edición y ha señalado que proceden principalmente de Europa, Norteamérica y Oriente Medio. En concreto, los países europeos concentran el 49% de la presencia internacional, con Alemania como principal protagonista.

Pero la presencia nacional también se espera muy relevante, con alrededor de 430 invitados de todas las comunidades autónomas. La feria cuenta con un presupuesto de un millón de euros para atraer a todos estos actores clave, de los que 800.000 euros se dedican al mercado internacional y 200.000, al nacional.

Sin noticias de Porcelanosa y Pamesa

Habrá grandes y reiteradas ausencias y algunos reencuentros, dado que regresan algunas firmas que no estuvieron presentes en ediciones anteriores de Cevisama, como la castellonense Gayafores y otras del sector cerámico y del sector del baño y seguirán sin aparecer por los pasillos de esta feria grandes del sector como Porcelanosa o Pamesa, que hasta el momento no han mostrado su interés y no se espera que lo hagan en los dos meses y medio que restan para la celebración de la principal cita de la cerámica española.

A este respecto, desde la organización han asegurado que tienen en cuenta las tarifas fijadas con el objetivo de que la participación de las empresas del sector «sea lo más rentable posible». «Los tamaños y los protagonistas han cambiado mucho y eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos comenzado a diseñar cómo queremos que sea Cevisama no solo en 2024, sino a futuro. Hay que adaptarse a las circunstancias actuales y a las demandas del sector. No renunciamos al cambio porque ahí estará el vigor de Cevisama», ha afirmado Marco.

Sobre la previsible ausencia de firmas como Porcelanosa o Pamesa, ha apuntado que van a intentar que «las estrategias varíen» para lograr que vuelvan a exponer en Cevisama porque «la dispersión de esfuerzos es más complicada». «Nuestro deseo sería volver a centralizar esfuerzos y que acaben volviendo y actuando como un actor único», ha añadido.

En cuanto al papel de la patronal del sector ASCER, el director de Feria Valencia ha defendido que se ha creado un comité en el que participa, entre otras asociaciones, la propia ASCER y «la mayor aportación es trabajar juntos en líneas que vayan en esa dirección». Sobre si desde la patronal se ha instado a sus asociados a comparecer en una cita tan relevante para el sector, para la comunidad y para el país, ha comentado que no piden a ASCER «que inste a nadie a hacer nada». «Lo que queremos es ser la mejor experiencia para que todas las empresas quieran participar», ha zanjado.