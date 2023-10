Hoteles Poseidon retrasa a marzo su entrada al Imserso y se niega a participar en Benidorm

Pere Joan Devesa, consejero delegado de Hoteles Poseidon, le ha dado portazo al Imserso. No van a participar sus hoteles durante este invierno en el que las tensiones inflaccionistas y el bajo precio que se ofrece para participar en el programa están desincentivando a que los empresarios pongan camas a disposición de los usuarios del programa Imserso.

La cadena hotelera con tres hoteles en Benidorm además de establecimientos en Guardamar del Segura, Benimaurell, Torrevieja y la Manga del Mar Menor tiene más de 50 años de experiencia en el sector y ha sido históricamente uno de los grupos empresariales alicantinos que ha dado cobertura al programa del Imserso, cuestión que no continuará en la próxima edición, por lo menos, en su primera parte.

«Los precios nos parece demasiado bajos», explica Pere Joan Devesa, en conversación con Economía Digital, en la que respeta la ambición de Avoris por realizar negocio y ofrecer las tarifas que ha puesto encima de la mesa. Del mismo modo, el que fuera presidente de Hosbec, defiende la decisión de hoteles como los suyos de declinar la participación el programa de turismo que ha democratizado las vacaciones entre las personas mayores.

Las cuentas para Hoteles Poseidon no cuadran, especialmente en Benidorm, y en el más corto plazo. De este modo, el histórico dirigente hotelero asegura: «Tenemos algún hotel que hemos firmado con ellos para el programa Imserso pero no en Benidorm». Y matiza: «En los hoteles del sur de Alicante hemos firmado a partir de la primavera del año que viene. Hasta la marzo no vamos a tener imserso».

Leer más: Los hoteles de cuatro estrellas valencianos rechazan entrar en el Imserso

La ruptura con el programa del Imserso supone una desligarse de la estrategia más arraigada para la desestacionalización del turismo, que consistía en congelar el beneficio durante la temporada baja con unas tarifas reducidas y estables tanto en precio como en volumen. Esto permitía arraigar a la plantilla a la compañía, mejorando su formación y experiencia al evitar que la contratación se redujera a la temporada alta.

El diferencial creciente entre los costes de producción y los ingresos por pernoctación con pensión completa y animación ha llevado a los hoteles a que el programa del Imserso que se veía como un refugio para afianzar a la plantilla se convirtiera en un grave quebranto económico.

Pese a esta situación, tras la renuncia de Hoteles Poseidon al programa del Imserso no se espera un efecto directo en la plantilla. Pere Joan Devesa explica: «Los compromisos con nuestros trabajadores esperamos poder cumplirlos sin perder tanto dinero como con el programa Imserso». Uno de los eventos que está ayudando a mitigar este inicio de temporada baja es la popularización de los eventos de Halloween, donde establecimientos como el del Hotel Playas de Guardamar se están erigiendo como referentes. También otras cadenas hoteleras como Magic Costa Blanca, que recientemente ha comnprado junto con Grupo Fuertes el complejo Marina d’Or, tiene parte de sus esfuerzos comerciales focalizados en este producto.

Leer más: Magic Costa Blanca se vuelca con Halloween para desestacionalizar el turismo tras el fiasco del Imserso

Con este tipo de estrategias, desde Hoteles Poseidon aseguran: «Mantenemos abiertos los hoteles en los mismos periodos que habitualmente. El Hotel Poseidon, como hacemos habitualmente, cerrará desde primeros de enero hasta final de febrero y el resto los mantendremos abiertos».

La decisión de Hoteles Poseidon de no participar en el Imserso se une al de otras cadenas como Magic Costa Blanca y Port Hoteles que, tal y como publicó Economía Digital hace casi dos semanas, mantenían una postura de rechazo respecto a su particpación en el Imserso.

Ahora falta una semana para se empiece a comercializar el Imserso en casi toda España, mientras que en regiones como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana las reservas empezarán el día 28.