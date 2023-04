Así es el imperio de Juan Roig: fincas rústicas, inmobiliario, acciones, emprendedores y deporte

El imperio de Juan Roig está gestionado desde la sociedad Inmo-Alameda SL, de la que el presidente de Mercadona es el administrador único. Esta esa la sociedad dominante y desde 2018 tributa en el régimen de declaración fiscal consolidada del impuesto de sociedades, dentro del grupo fiscal consolidado del que Inmo-Alameda es la sociedad dominante. En esta mercantil, por tanto, se incluye todo el imperio de Juan Roig.

El conjunto de las empresas suma 111.110 empleos, de los que 102.651 tienen contrato fijo y otras 8.459 no. Esto supone un tasa de contratación indefinida del 92,38%. Las mujeres son mayoría, ya que acaparan el 67.667 empleos (60,9%) frente a los 43.443 de los hombres (39,1%). Durante el año 2022, se han incorporado al perímetro de Juan Roig un total de 4.698 empleados, fundamentalmente indefinidos ya que el número de trabajadores temporales se ha reducido en 1.153 personas.

La participación directa de Juan Roig en Mercadona es del 50,66% aunque descontando el efecto de la autocartera mantenida en la sociedad, el porcentaje que tiene el empresario se eleva hasta el 54,08%. Mercadona SA tiene a su vez el 100% de la filial Irmadona Supermercados SA de Portugal. Además, Inmo-Alameda cuenta con el 100% de Forns Valencianas Forva, Finop, Angels Capital, Lanzadera Emprendedores.

Además, desde Finop, que es una mercantil dedicada al control de participaciones, tiene tres participaciones significativas (las no significativas no las detalla). La más antigua es Ciudadela Nort, domiciliada en Valencia y constituida en junio de 2003, de la que tiene un 60%. Se dedica, principalmente, a la adquisición y gestión de acciones, compra de fincas rústicas y actividades agrícolas. En 2021 arrojó unas pérdidas de seis millones de euros que en el ejercicio pasado se limitaron a 0,1 millones.. El importe de esta participación es de 29 millones de euros. Esta compañía no tiene la obligación de auditoría.

Licampa 1617 está domiciliada en Paterna y se constituyó el 23 de noviembre de 2017 y el porcentaje de control se eleva al 99,99%. Tiene un capital social de 91 millones de euros y su principal actividad es el alquiler de bienes inmobiliarios. El importe de la participación neta se eleva a 220 millones de euros y el resultado de explotación el año pasado fue negativo por valor de 0,5 millones de euros. Esta compañía tampoco esta obligada a auditoría.

La tercera participación de Finop es el 71,61% del Valencia Basket Club SAD, que fue adquirida por esta mercantil en diciembre de 2021 por 0,6 millones de euros. El efecto de la dotación total practicada el año pasado se situó en 15 millones de euros. Finop ha prestado hasta 17 millones de euros al club de baloncesto a «tipo de interés de mercado». A 31 de diciembre de 2021, el club había dispuesto de 8,2 millones de euros pero doce meses después, «no hay saldo dispuesto», según refleja las cuentas de Inmo-Alameda. El club de baloncesto «así como otras participaciones de menor cuantía» se «excluyen del perímetro de consolidación por no tener un interés significativo para la imagen fiel de las presentes cuentas anuales consolidadas».

Angels Capital, a su vez, es el propietario del 100% de Lanzadera Emprendedores. Creada en marzo de 2011 con 12 millones de euros de capital se dedica a la «formación y asesoramiento en estrategia empresarial a emprendedores que participan en los programas de aceleración de empresas, desarrollados y dirigidos por la propia sociedad con el objetivo de fomentar el emprendimiento y favorecer la creación de empresas sostenibles». Entre las operaciones más relevantes de Angels el pasado año está la venta del 100% de las acciones que tenía del grupo Sothis.

Respecto a los préstamos que Juan Roig da a las startup, se detalla un incremento sustancial de los tipos de interés que cobra. En 2021, con un escenario de tipos de interés negativo, percibía entre el 0% y el 0,6% pero con la vuelta a los tipos de interés positivos, Juan Roig ha pasado a cobrarles a sus emprendedores entre el 0% y el 3%. A final del ejercicio pasado, tenía créditos por valor de 6.586.000 euros. Igual que ocurre con el préstamo que Juan Roig ha concedido a su hermano Fernando, la garantía de estos préstamos es la garantía pignoraticia de las acciones o participaciones del deudor.

Respecto a los terrenos que utiliza Marina de Empresas en el Puerto de Valencia, las cuentas de la patrimonial de Juan Roig especifica que una parcela ubicada desde 2014 por la que se paga un canon de 187.000 euros y que el contrato es de 50 años prorrogable otros 25 mientras que junio de 2020 resultó adjudicataria de otra parcela por el mismo plazo para la construcción del pabellón de baloncesto que, finalmente, cambió su denominación a Roig Arena.

Imagen del legado de Juan Roig en el reporte de información no financiera de Inmo-Alameda

En el reporte de información no financiera de Inmo-Alameda se incluye además un esquema de la vertiente filantrópica que Juan Roig denomina Legado. Además de Mercadona, hay dos marcas consolidadas dentro del entorno de Juan Roig. Por la parte empresarial, está Marina de Empresas, que tiene la escuela de negocios Edem, la aceleradora de empresas Lanzadera y el contendor de inversiones Angeles.

Además, por la vertiente cultural está «Mecenanzago deportivo Juan Roig», que además del Valencia Basket Club y L’Alquería del Basket cuenta con la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo principal evento es la la maratón de Valencia. Entre medias de estas dos marcas se encuentra el Roig Arena, que tendrá tanto uso deportivo como cultural.