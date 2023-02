El lobby de Roig y Boluda se reúne con Lopez Miras para pedir Corredor, financiación y agua

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), presidida por Vicente Boluda y que cuenta con Juan Roig, presidente de Mercadona y 180 empresarios líderes de la Comunidad Valenciana se reunieron ayer en Alicante para, junto al presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando Lopez Miras, incidir en tres reivindicaciones prioritarias para los empresarios valencianos: Corredor Mediterráneo, financiación autonómica y agua.

Vicente Boluda, presidente de AVE, aseguró: «No entendemos cómo a una parte de España en la que vive prácticamente el 50% de la población, que supone el 51% de las exportaciones y el 50% del turismo extranjero, no se le ha dotado de las infraestructuras adecuadas. En nuestras Comunidades, junto a Almería, se produce gran parte de las frutas y verduras de nuestro país y, además de proveer al resto de España con nuestros productos, contribuimos de forma muy relevante a mantener la balanza de pagos con las exportaciones de dichos productos».

En este sentido, el naviero valenciano destacó que «somos una potencia turística a la que Europa, y muchos otros países del mundo, tienen como referente para venir a disfrutar de nuestra gastronomía, cultura, playas, interiores y un largo etcétera, y ello exige comunicaciones fluidas, fiables y sostenibles.

Pedro López, Enrique Riquelme,Carlos Serrano, Juan Roig, Agnès Noguera, León Grau, Antonio Arias, Héctor Dominguis, Vicente Boluda, Adolfo Utor, Araceli Císcar, Diego Lorente, José Miguel Rosell, y Mª José Félix.

Antes del encuentro con el presidente murciano, la Junta Directiva de AVE se dió cita en la población alicantina de La Encina, lugar simbólico y epicentro de la reivindicación de la ejecución del Corredor Mediterráneo, escogido por AVE cuando en 2016 se puso en marcha el movimiento #QuieroCorredor. Allí acudió Juan Roig, Vicente Boluda, Agnès Noguera, Pedro López, Enrique Riquelme, Carlos Serrano, León Grau, Antonio Arias, Héctor Dominguis, Adolfo Utor, Araceli Císcar, Diego Lorente, José Miguel Rosell, y Mª José Félix.

Vicente Boluda dijo tras el encuentro: «Cuando iniciamos el movimiento, en 2016, dijimos que se podría acabar rápidamente si se terminaba la nueva vía única que se estaba construyendo para comunicar Xativa con La Encina, necesaria para traspasar a ella todo el tráfico actual, y así poder cambiar, sin afectar al servicio de trenes, el ancho de la vía doble existente de ibérico a internacional, incluyendo el nudo de la Encina.

La situación actual es que ya se ha acabado dicha vía única y se encuentra en fase de pruebas por la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, sin conocer cuando se tendrá su aprobación preceptiva. Todos los contratos necesarios para las obras entre Xativa y La Encina, por la vía doble actual, cambio de ancho, electrificación y señalización están adjudicados. Se deben acabar a finales de 2024 o principios del 2025, pero depende de cuándo se inicien. Cuando acaben se podrá unir Alicante, con Valencia y Castellón en ancho internacional y seguir hacia la frontera, pues todas las obras hacia el norte, desde Xàtiva, están ejecutándose, previéndose acabar las más retrasadas en 2024 o 2025.

Financiación y agua, reivindicaciones desde Alicante

La presencia de AVE en la provincia de Alicante sirvió para incidir en dos de las reivindicaciones que con más fuerza se realizan desde Alicante: la financiación y el agua. Sobre la financiación autonómica, Boluda aseguró que es un asunto «que no admite más demora y que desde AVE denunciamos ya en mayo de 2012: el cambio de modelo de financiación autonómica; sabemos que no es sencillo, pero no puede ser que los últimos tres Gobiernos de España dijesen antes de formarse que lo iban a abordar y/o solucionar, y ninguno de los tres haya tomado cartas en el asunto».

Con respecto al agua, el presidente de AVE dijo que «España debe poner en marcha, de una vez por todas, una política única y nacional del agua en la que se prime el ahorro, la reutilización y, cuando sea necesario, la solidaridad, para que sectores tan relevantes, por ejemplo, como la agricultura o el turismo, no se vean resentidos, porque afectará negativamente al conjunto de la economía nacional».