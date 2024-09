Mazón marca prioridades: Financiación, agua, inmigración y vivienda

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha marcado sus prioridades en el pistoletazo de salida del curso político durante una conferencia en el Forum Europa con el patrocinio de Iberdrola. «Financiación, agua, inmigración y vivienda» son las cuatro prioridades de Mazón siendo las dos primeras en la que mayor énfasis puso.

La jerarquía reivindicativa de Mazón empieza por el reconocimiento de que la Comunidad Valenciana es la región peor financiada de toda España y Alicante lleva tres años como la última en la recepción de inversiones estatales. Por ello, el objetivo es «un nuevo sistema de financiación». El objetivo es «llegar a la media de financiación sin perjudicar a los demás».

Puesto en segundo lugar, aunque es donde mayor énfasis y desarrollo pusó Mazón esta el «fondo transitorio de nivelación» para «acabar con el agravio». Esto supone unos 1.300 millones de euros según Fedea y 1.700 según los cálculos de la consellería de Hacienda valenciana.

En tercer lugar, el gobierno valenciano vislumbra la condonación de la deuda sobre la que destaca las dudas que genera. «Tiritas para alguien que se desangra, no», advirtió. Aboga por «abordar un proceso de reestructuración serio de la deuda en España» mientras recela de las informaciones no comunicadas oficialmente sobre las posibles quitas que, lejos de no desearlas, advierte del riesgo de que sean insignificantes frente al efectivo fondo de nivelación que empezaría a compensar las cuentas valencianas.

Esta prioridad de Mazón forma parte del órdago interno que ha jugado en el Partido Popular, donde ha conseguido que se priorice el fondo de nivelación aunque ha reconocido que incluso dentro de sus filas aún quedará negociación. Como ejemplo ha citado a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que prioriza la despoblación para calcular la finaciación. «Hay que hablar de personas, no de matorrales», ha reconducido Mazón para incidir que la financiación es la salud (el gasto de sanidad) de las personas.

De hecho, el inicio de su intervención sobre el curso escolar ha tenido un apunte en esta dirección. «Ayer empezó el curso escolar con más de 800.00 alumnos, una cifra nunca vista. Somos la única comunidad que en los últimos años ha ganado población. Y lo hacemos con la misma financiación», apuntó.

La segunda prioridad es el agua, bandera indiscutible de Mazón sobre la que ha explotado ante la parálisis que ha denunciado que el PSOE y Compromís están aplicando para frenar la creación de la mesa del agua. El presidente de la Generalitat ha acusado a Joan Baldoví de que decirle hace cuatro meses que en 15 días le daría el nombre del representante de su partido en este órgano. «Se me ha acabado la paciencia», ha clamado en lo que fue su frase con mayor enfado de toda la conferencia.

Sobre la inmigración, que siendo su tercera prioridad apareció en el turno de preguntas, Mazón mandó dos mensajes. El primero se centró en que «el buenismo no soluciona el problema de la inmigración» y «el rechazo frontal, tampoco». El segundo fue encaminado a Pedro Sánchez: «Necesitamos un gobierno que empiece a hacer gestión».

Reconoció que «con los menores no acompañados estamos al borde del colpaso» para incidir en que «no pueden decir que somos inhumanos por no tratar bien a los que tenemos hacinados y que somos inhumanos por no recibir más». «Estamos al 180%», cuantificó.

La cuarta prioridad de Mazón es la vivienda, sobre la que recientemente presentó el decreto que establece el precio dinámico en la vivienda protegida. Aquí aportó datos sobre su evolución. Destacó que más 200 ayuntamientos ya se han interesado por el plan de cesión de suelo público para la construcción de VPP y que «cientos de jóvenes ya se están beneficiando de los avales» que el IVF da a jóvenes de hasta 45 años para la compra de vivienda.

«La maquinaria de la vivienda está funcionando», dijo Mazón en la referencia más clara a un sector económico en la que ha volcado recursos y se ha iniciado un cambio sustancial en su evolución.

Industria, comercio e innovación pasan de puntillas

La concreción de una lista de prioridades deja al descubierto las áreas que no entran en la lista de elegidas. Aunque el sector más nombrado fue la cerámica, el nivel de concreción en políticas que afectan directamente a sectores industriales fue nula.

«El plan de reindustrialización se presentará en septiembre», anunció Mazón. «Los plazos de PowerCo van mejor de lo esperado», añadió. «La Comunidad Valenciana será turística o no será», repitió. No se habló de innovación ni de comercio, por nombrar otras competencias de la consellera Nuria Montes.

Sí que se nombró fugazmente la energía. De hecho, en un principio, Mazón enumeró cinco posibles prioridades pero finalmente se autoenmendó para dejar fuera de las principales prioridades la autosuficiencia energética.