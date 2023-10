Mar Chao marca una hoja de ruta inflexible con la ampliación del Puerto de Valencia

Mar Chao debutó ayer en rueda de prensa desplegando un estilo pragmático y contundente. Explicó su hoja de ruta inflexible para conseguir la ampliación del Puerto de Valencia olvidando la mano conciliadora y anticonflictiva que tuvo Joan Calabuig y la coletilla académica de Aurelio Martínez. Los circumloquios políticos de las etapas anteriores se supultaron para dar paso a un discurso técnico en el que no quedó lugar para la dudas.

“Trabajaré sin descanso con todo el equipo para llevar adelante en el menor tiempo la terminal norte y el resto de proyectos”. Este fue el mensaje central de su primera intervención en una rueda de prensa que más que duplicó el número de medios de comunicación habituales en estos actos tras la expectación levantada por las presiones de ERC para sepultar el crecimiento del puerto valenciano.

Luego llegó el turno de preguntas. «Todos los expedientes que se han tramitado en esta Autoridad Portuaria tienen la máxima seguridad jurídica», aseveró. «Todo se ha tramitado correctamente», certificó. «Pico y pala. A trabajar. El camino se demuestra andando y es lo que vamos a hacer para intentar tener cuanto antes la terminal norte», explicó.

El contexto de estas declaraciones es el siguiente. Chao empezó diciendo: «Mi nombramiento salió el martes de la semana pasada y pese a todos los rios de tinta que se han escrito sobre el puerto…». Ese martes 26 de septiembre, Economía Digital publicó: «Sánchez cede a ERC parar la ampliación del puerto de Valencia ante la pasividad del PNV, gran perjudicado». Dias después llegaron las contundentes declaraciones de Salvador Navarro, presidente de la CEV, y el cumplimiento de los 10 meses del bloqueo a la ampliación del Puerto de Valencia que le piden a Sánchez sus socios de ERC. Este periódico también desveló que Pedro Sánchez no votó cuando el PSOE evitó que ERC frenara la ampliación del puerto de Valencia.

La posición de Chao fue inflexiblemente a favor de la ampliación mientras se le repreguntó desde prácticamente todos los ángulos. Hubo más de 30 medios de comunicación (el doble de lo habitual en estas citas) ante los que certificó que la ampliación del puerto es una necesidad. Chao notó una presión mediática que no se esperaba y de la que no le había advertido Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, cuando le nombró. Incluso le preguntaron sobre un dato de la comisión Puerto-ciudad (grupo de presión contra la ampliación) que dice que el 40% de la instalación portuaria no se utiliza. Mar Chao contestó con un reto y ofreció al que aquello sostuviera a visitar el puerto para conocer la realidad.

En este punto es cuando soltó su frase más política y menos técnica: «El ruido mediático no ayuda a captar carga«. Su análisis sobre el tráfico portuario fue: «Estamos ante un escenario complicado a nivel internacional y hay incertidumbre que no ayuda nada en las perspectivas de tráfico de crecimiento estable. Parece que se está estabilizando la caída pero estamos en un escenario malo, motivo por el cual cuanto menos ruido y más actividad transmitamos, mejor porque la carga y las clientes tiene aversión al ruido. Aquí lo que hay que hacer es trabajar». En la segunda parte se encuentra más cómoda que en la primera.

Cambio de rumbo en el Puerto de Valencia

La llegada de Mar Chao, que se sentó sola en la rueda de prensa y no rodeada de directivos a los que preguntar como estaban Joan Calabuig, Aurelio Martínez y antes Rafael Aznar, ha supuesto un notable cambio de discurso del Puerto de Valencia. Cabe recordar que el 18 de abril, Joan Calabuig pronunció su primer discurso al frente de la Autoridad Portuaria de Valencia y se negó a hablar de la ampliación norte. El relato, por tanto, ha cambiado del «Nadie tiene toda la razón y todos tienen algo de razón» de Calabuig al «Todo se ha tramitado correctamente» de Chao.

Leer más: El nuevo presidente del Puerto de Valencia esquiva la ampliación que enfrenta a Puig y Ribó

Entonces, el objetivo de Calabuig era lograr el beneplácito de Ribó. Es decir, el cargo elegido por el PSOE tenía como misión contentar al alcalde de Valencia de Compromís cuando faltaban menos de 40 días para las elecciones autonómicas y municipales.

Este acercamiento del PSOE a Compromís, sin embargo, parece que no hubiera sido necesario si nos situamos en este lunes, 2 de octubre a las 10.30 en la plaza del Pilar, donde Ágeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso y el diputado Alberto Ibáñez, comunicaron sus propuestas por el futuro gobierno de España en rueda de prensa. Hablaron de financiación, de deuda histórica, de cercanías… La única referencia a temas portuarios fue que la línea C7 llegara al Puerto de Sagunto. Tres días después, tras el carrusel de declaraciones contra la presión de ERC para evitar que se apruebe las inversiones sobre la ampliación norte del Puerto que ya está ejecutada, Compromís se volvió a sumar a las pretensiones de la izquierda independentista catalana de frenar el desarrollo económico del Puerto de Valencia.

La presidenta de ValenciaPort miró para otro lado ante dichas pretensiones y aseveró: «No voy a entrar en valoración política como organismo público». La respuesta guarda coherencia con el perfil técnico que proyecta pero supone una misión compleja en el puesto de presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia que ostenta.