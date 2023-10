Pedro Sánchez no votó cuando el PSOE evitó que ERC frenara la ampliación del puerto de Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuó de manera distinta a su partido cuando en mayo de 2022 se llevó al Congreso de los Diputados la propuesta de Unidas Podemos, ERC y Compromís sobre “la reconsideración de la ampliación norte del puerto de Valencia”. El PSOE dio la espalda a sus socios de gobierno votando como grupo en contra de la propuesta pero ERC obtuvo un guiño del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez no hizo lo que la disciplina de partido ordenó aquel día. El presidente del Gobierno no votó mientras el resto de sus 119 compañeros del grupo parlamentario socialista le dieron al botón del “no”. La diputada socialista Eva Bravo Barco no estuvo físicamente en el momento de las votaciones pero de manera telemática aportó su voto para sepultar la idea de eliminar la ampliación del Puerto de Valencia. El PSOE tuvo en su mano la posibilidad de eliminar la ampliación de recinto portuario que concentra la mayoría de las exportaciones españolas y no lo hizo.

Hasta ocho diputados más se sumaron al voto telemático en aquella jornada. Esta opción la utilizaron tres diputados de Unidas Podemos, cuatro del Partido Popular y el diputado de Teruel Existe además de la socialista ya señalada.

Leer más: Sánchez cumple 10 meses del bloqueo a la ampliación del Puerto de Valencia que le pide sus socios de ERC

La votación obtuvo 59 síes, frente a las 15 abstenciones y los 270 noes. Entre los cinco diputados que no votaron destaca Pedro Sánchez Castejón. Tampoco votaron Antonio González Terol, diputado del PP por Madrid y los voxistas Patricia De las Heras Fernández (Baleares), Víctor Gonzalez Coello de Portugal (Salamanca) y Macarena Olona Choclán (Granada).

Las 15 abstenciones corresponden a los seis diputados del PNV, los cuatro de Junts per Catalunya, los cuatro de PDeCat y al diputado de Nueva Canaria. Tal y como incidió Economía Digital, ERC tiene como objetivo frenar la ampliación del Puerto de Valencia con el respaldo de Unidas Podemos y de partidos como Compromís. Esta situación, en el contexto de espera a la formación de un nuevo gobierno a nivel nacional, ha irritado a los empresarios valencianos, que han mostrado su rechazo a la paralización de la ampliación por las «supuestas negociaciones, no oficiales, pero puede que oficiosas» con los independentistas catalanes y sobre las que ya puso el foco este periódico la semana pasada.

Una propuesta centrada en que Valencia pierda su oportunidad

La ampliación del Puerto de Valencia, ampliamente respaldada por el tejido productivo de la Comunidad Valenciana y factor crítico de competitividad para las exportaciones de gran parte de España se propuso eliminar porque, según los firmantes, no se había evaluado correctamente el coste de oportunidad. Lamentaban que se hubiera optado por «desviar unos recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos» al Puerto de Valencia en beneficio del desarrollo económico.

Por ello, pedían desistir de la ampliación norte del Puerto de Valencia, renunciar a la terminal de cruceros, a las mejoras de infraestructuras terrestres y desmantelar el dique norte de abrigo que, tal y como certificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en vigor, no afecta a las playas del sur (cuya relevante afección proviene de los otros dos muelles construidos o prolongados en la década de los 70).

La propuesta tumbada por el PSOE con los votos de PP y Vox aunque sin el de Pedro Sánchez arrancó hace casi dos años con las firmas de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ERC, Compromís, Más País y CUP. Entre los que encabezaron la propuesta no de Ley estuvo tanto Gabriel Rufián como Joan Baldoví.

Congelación de la ampliación por parte de Pedro Sánchez

El Consejo de Ministros incluye o no temas para su aprobación o visto bueno con el beneplácito del presidente del mismo. Tal y como informó ayer Economía Digital, Pedro Sánchez lleva ya 10 meses de bloqueo a la ampliación del Puerto de Valencia que activará más de 1.100 millones de euros de inversión en el dique norte cuando su último trámite administrativo se ejecute. Desde el Puerto de Valencia ya se han recopilado todos los informes y se han conseguido todas las informaciones pertienentes y únicamente falta el visto bueno de la inversión en el recinto valenciano (no hay lugar a debate sino a cerciorarse de que todos los informes son correctos) por parte del equipo de gobierno dirigido por Pedro Sánchez.

El pasado 2 de diciembre de 2022, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia aprobó, en sesión extraordinaria, a la «propuesta de aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia«. Desde entonces, y cumpliendo con la obligación de informar de toda inversión superior a 12 millones de euros, falta el trámite administrativo de su aprobación por el Consejo de Ministros.

La delegada del Gobierno en Valencia apoya la ampliación

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, defendió ayer que la posición del Gobierno de España sobre el Puerto de València «siempre será la misma», y es que el desarrollo de esta infraestructura es «irrenunciable», a la vez que debe ser «efectivo» y «cumpliendo con los objetivos medioambientales», tal y como recogió Europa Press.

«Hemos trabajado en todo momento desde el Gobierno de España para que ese desarrollo del Puerto fuera efectivo», dijo Bernabé, que remarcó que «el Gobierno está en funciones», por lo que pidió «no enredar» sobre la cuestión del Puerto. «Está prevista su aprobación», dijo, mientras recalcó que el Ejecutivo central «siempre ha defendido su desarrollo cumpliendo con los objetivos medioambientales que necesita y por los que trabaja siempre».