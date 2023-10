Santander, Telefónica y Valenciaport identifican el Valencia Digital Summit como referente para startups

Las principales compañías nacionales se han dado cita en el Valencia Digital Summit (VDS2023), un evento que aspira a consolidarse como uno de los principales HUBS tecnológicos internacionales, algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta el éxito de la sexta edición del mismo y que ha roto los esquemas en cuanto a visitantes. Más de 12.000 visitantes de más de 90 nacionalidades han visitado en Valencia el evento. Además de los datos, compañías como Banco Santander, Telefónica o Valenciaport, entre otras, han identificado el Valencia Digital Summit como referente en el mundo de las startups.

Más allá del impacto económico que deja en la ciudad, la intención es que Valencia se convierta en una referencia en el desarrollo tecnológico. Ángel Rivera, CEO del Banco Santander en España ha hecho hincapié en la importancia de este evento. Reconocía que contar con este tipo de acciones «es fantástico. Valencia es la tercera ciudad en número de startups y este tipo de iniciativas es magnífico para fomentar el emprendedurismo y tienen que haber más a nivel nacional», ha explicado en declaraciones a Economía Digital tras un coloquio.

Por su parte, Guenia Gawendo, directora de Telefónica Ventures, ha asegurado que hay «muchísima startup, señal de que el ecosistema está creciendo y que hay mucha actividad y mucho emprendedor/a. Mi primera sensación es muy positiva. Valencia tiene un gran potencial porque es un sitio que puede atraer mucho talento«.

El Valencia Digital Summit es el marco ideal para nuestro congreso, con el que tenemos mucha sinergias Jorge Marcos

También Opentop celebra en el marco de VDS2023 el Port Entrepreneurship International Congress. A lo largo de la primera jornada, se desarrollaron ponencias y debates donde se han analizado los retos y oportunidades actuales del sector logístico portuario, se ha debatido sobre la innovación en el sector o la economía azul y se han analizado casos de éxito y estrategias de actores relevantes del sector para crecer de la mano del ecosistema emprendedor, como el de i4sea.

En este sentido, Jorge Marcos, Lead Project Manager de la Fundación Valenciaport y Opentop afirma que llevan tiempo «colaborando con Startup Valencia, y somos supporters de la asociación. Para nosotros es natural participar en el VDS, que nos ayuda en nuestro objetivo de conectar startups y empresas del Puerto».

Este año en particular, «hemos organizado el Port Entrepreneurship International Congress, toda una jornada que ha reunido a personalidades de la innovación y el emprendimiento en el sector logístico portuario de todo el mundo. Emprendedores, inversores, corporaciones y hubs de innovación portuarios internacionales compartiendo proyectos, experiencias y conocimientos. El Valencia Digital Summit es el marco ideal para nuestro congreso, con el que tenemos mucha sinergias», concluye Marcos.

CEO’s de empresas internacionales, como Ángel Alberich de Quibim y Francisco Benedito de ClimateTrade han compartido su experiencia sobre los desafíos y oportunidades de expandir sus operaciones en los Estados Unidos en el panel ‘¿Cómo escalar su empresa en EE. UU.?’, celebrado en el Innovation Stage by Banco Santander, una de las charlas que han dejado patente la intención de que el evento siga creciendo a nivel mundial.

Esta edición es la consolidación de un gran evento, el más internacional de todos los que hemos hecho Nacho Mas

Nacho Mas, CEO de Startup Valencia lo tiene claro: «Esta edición es la consolidación de un gran evento, el más internacional de todos los que hemos hecho. Consolida a Valencia como epicentro tecnológico europeo en el que más de 91 países han querido estar presentes». Esto supone que el evento se consolidad como una referencia internacional para el ecosistema emprendedor y tecnológico, algo que se verá reforzado en la próxima edición, que doblará su presupuesto, tal y como anunció en la jornada inaugural María José Catalá.

Con ganas de repetir en 2024

Para las Startups de que debutan en este encuentro, poder vivir algo así “es inimaginable. Al final estamos haciendo de una idea algo tangible, y ver que hay muchas más personas y proyectos en nuestra misma situación, y que además aquí los posibles partners nos tienen en cuenta, es algo que nos da un espaldarazo de ánimo tremendo, ojalá podamos volver el año que viene”, nos cuenta uno de ellos.

Esta sensación no es sólo para los primerizos o partners. Javier Guerrero, CEO de INDYA también se alinea con ellos. Este evento “es perfecto para todos los que estamos aquí, además se va superando cada año. Al final, tienen que saber que el camino no es fácil, pero que la satisfacción personal de andar por él, está por encima de todo. No todos tenemos la posibilidad de ver crecer nuestro sueño, y aquí están las herramientas para ello”.

Dentro de Valencia Digital Summit se han celebrado eventos temáticos sobre sectores estratégicos de la economía valenciana. Es el caso de SMV, organizado por AVIA en el seno del Mobility Innovation Valencia -área de innovación del Clúster de Automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana-. Este evento ha reunido a todo el ecosistema innovador en materia de movilidad inteligente y sostenible.