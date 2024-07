Ribera vuelve a bloquear la inversión de BP de 2.000 millones en Castellón al frenar la normativa de la UE

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene bloqueada una inversión de 2.000 millones de euros de BP en la refinería de Castellón que ha sido elegida por la compañía británica como centro que se reconvertirá en fábrica de hidrógeno. Se había comprometido a desbloquearla en el primer semestre y la vuelve a bloquear después de renunciar a su puesto de como Eurodiputada pese a encabezar la lista del PSOE en las últimas elecciones europeas.

Andrés Guevera, que fuera presidente de BP en España hasta el 30 de junio, aseguró a este periódico a inicios del mes de mayo que existía el compromiso de la ministra de que la traba burocrática que impide arrancar la inversión se eliminaría antes de arrancar julio. La fecha comprometida fue el 15 de junio.

El problema que tiene la inversión de BP en Castellón es de seguridad jurídica. Existe una normativa europea que se tiene que trasponer en la legislación española de manera que se dota de seguridad jurídica a la inversión en hidrógeno que plantea la compañía. El texto no llega a publicarse de manera oficial y ahora esta en fase de redacción.

Según explican a este diario fuentes próximas al proceso, «estamos a la espera del informe del Consejo de Estado. Cuando llegue, el Ministerio de Transición Ecológica tendrá que emitir la orden».

Andrés Guevara aseguró el pasado mes de febrero en Feria Valencia que el problema para no activar las inversión en Castellón era el rertaso en «la trasposición de la RED II, una regulación que ya ha sido traspuesta en países con Holanda y Alemania y estamos a punto de lograrlo». Hace ahora ya cinco meses había optimismo: «Ya hubo un borrador el año pasado y esperamos que en cuestión de meses o semanas eso se publique. Eso es fundamental para poder tomar esa decisión de inversión que dispara las inversiones».

Mientras el gobierno central no ha avanzado en este trámite burocrático, ya que Teresa Ribera oficialmente dijo que carecía de plazo este trámite, los meses han ido pasando mientras el proyecto de conversión de la refinería de crudo de Castellón en una fábrica de hidrógeno ha ido avanzando en trámites paralelos a la inversión.

Leer más: Ribera y Mazón acuerdan acelerar la reforma normativa para el despliegue de BP en Castellón

En ese sentido, se han firmado varios acuerdos entre la compañía petrolera y el gobierno valenciano para la puesta en marcha de este proyecto que permitiría un vuelco radical en la balanza de pagos de la Comunidad Valenciana, en la medida que pasaría de ser importadora de crudo para la energía a exportadora de hidrógeno verde.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) incide en que el proceso que falta es «una trasposición muy importante para el sector que esperamos que llegue lo antes posible».

Los plazos, sin embargo, no están ligados a las necesidades empresariales sino a las políticas. Según explican a Economía Digital fuentes próximas a la ministra de Transición Ecológica, «su objetivo es ser la comisaria de Transición Ecológica. No va a aceptar otro sillón y si no se lo dan se quedará como ministra de Transición Ecológica».