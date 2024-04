La jueza aplaza a junio la declaración de Aynat en la trama Ombuds del caso Gedesco

La jueza que instruye la causa que supone la primera gran batalla judicial que iba a enfrentar presencialmente a los grandes protagonistas del caso Gedesco, que tiene en disputa a los fundadores de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España con el fondo de inversión norteamericano JZ International (JZI), ha aplazado las declaraciones que se debían haber producido este 17 y 18 de abril en el marco de la causa abierta por la trama alrededor del desaparecido grupo de seguridad Ombuds.

En concreto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda (Madrid) ha tomado la decisión de aplazar estas declaraciones hasta el próximo 7 de junio.

La ausencia de uno de los abogados, el representante de Toro Finance, o problemas de traducción del sumario para algunas de las partes han sido los motivos aceptados por la instructora, según han indicado diversas fuentes a Economía Digital.

Esta investigación tiene como origen una querella de Rodrigo Cortina, quien fuera consejero delegado hasta que presentó su dimisión al ser conocedor de las presuntas irregularidades contables investigadas, además de dueño de Ombuds hasta la venta del 75% al fondo de inversión norteamericano, cuando Cortina se quedó con la cuarta parte restante de la compañía.

La querella que motiva esta investigación y por la que están citados todos ellos versa sobre el presunto borrado de 23 millones de euros prestados por Toro Finance a Ombuds y que habrían hecho desaparecer de las cuentas antes de que esta compañía entrara en concurso.

Estas presuntas irregularidades apuntaban, en principio, a Aynat y los gestores que en aquel momento representaban a JZI, Miguel Rueda y Ole Groth, pero los fundadores y responsables del fondo de inversión tendrán que demostrar que estos actuaban a sus espaldas y sin su conocimiento.

De hecho, en paralelo, el fondo norteamericano mantiene una intensa batalla judicial contra sus antiguos representantes en España, Miguel Rueda y Ole Groth, contra los que se querellaron con posterioridad a los hechos de esta causa al considerar que actuaron a sus espaldas en esta y otras empresas españolas en las que JZI invirtió.

Próxima cita, en la pieza principal del caso Gedesco en Valencia

Anulada esta primera cita, la siguiente no se va a hacer esperar, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tomará declaración desde el lunes de la próxima semana a los fundadores de Gedesco, el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, y su socio, Javier García Escrivá, así como a otros miembros destituidos del consejo de administración de la compañía y a las personas que habrían colaborado en el vaciado patrimonial y traslado de los activos de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España.

El instructor del caso Gedesco, quien también dirigió la investigación del ‘caso Taula’, sobre la financiación del PP valenciano, ha acordado nuevas imputaciones aludiendo a la «deducible colaboración» con los querellados y, de modo especial, con Antonio Aynat. Así, el juez cita como investigadas a otras seis personas, que también tendrán que acudir a declarar al juzgado en una semana intensa, en la que deberán declarar un total de 15 personas.