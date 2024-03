La primera batalla del caso Gedesco: el 17 y 18 de abril ante la jueza de la trama Ombuds

La primera gran batalla judicial que enfrentará presencialmente a los grandes protagonistas del caso Gedesco, que enfrenta a los fundadores de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España con el fondo de inversión norteamericano JZ International (JZI), tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de abril en el marco de la causa abierta por la trama alrededor del desaparecido grupo de seguridad Ombuds.

En concreto, en varios autos a los que ha tenido acceso Economía Digital, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda (Madrid) recibirá para su declaración al grueso de los investigados en esta causa el miércoles 17 de abril.

Y lo harán en una investigación que tiene como origen una querella de Rodrigo Cortina, quien fuera consejero delegado hasta que presentó su dimisión al ser conocedor de las presuntas irregularidades contables investigadas, además de dueño de Ombuds hasta la venta del 75% al fondo de inversión norteamericano, cuando Cortina se quedó con la cuarta parte restante de la compañía.

Leer más: El juez del caso Gedesco investiga una de las sociedades inmersa en la oferta por el Valencia CF

En consecuencia, tendrán que acudir a este juzgado madrileño el fundador de Gedesco, Antonio Aynat, también al frente de Toro Finance a través de su sociedad Venalta Capital, también ambas sociedades imputadas; los entonces representantes de JZI en España, a su vez en Toro y en Ombuds, Miguel Rueda, Ole Groth y Rodrigo Álvarez de Toledo; así como al fondo de inversión norteamericano JZI y sus fundadores, David W. Zalaznick y Jay Jordan.

También se encuentran investigados en esta causa y tendrán que ser interrogados en sede judicial el director general de Toro Finance José Luis Vilafranca, a su vez otro de los socios en Gedesco contra los que se ha querellado JZI; dos miembros del Consejo de Administración de Toro, y el director financiero del fondo de inversión. Todos ellos tendrán que acudir al juzgado el 17 de abril, salvo en el caso de Zalaznick, que lo hará el jueves 18 de abril a través de Zoom al encontrarse fuera de España.

La querella que motiva esta investigación y por la que están citados todos ellos versa sobre el presunto borrado de 23 millones de euros prestados por Toro Finance a Ombuds y que habrían hecho desaparecer de las cuentas antes de que esta compañía entrara en concurso.

Estas presuntas irregularidades apuntaban, en principio, a Aynat y los gestores que en aquel momento representaban a JZI, Miguel Rueda y Ole Groth, pero los fundadores y responsables del fondo de inversión tendrán que demostrar que estos actuaban a sus espaldas y sin su conocimiento.

De hecho, en paralelo, el fondo norteamericano mantiene una intensa batalla judicial contra sus antiguos representantes en España, Miguel Rueda y Ole Groth, contra los que se querellaron con posterioridad a los hechos de esta causa al considerar que actuaron a sus espaldas en esta y otras empresas españolas en las que JZI invirtió.

En definitiva, la jueza considera que los hechos que sustentan la querella «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y cita a los querellados en estas dos jornadas. También descarta el sobreseimiento de la causa solicitado por la representación procesal de Toro Finance, sobre lo que añade: «Se habrá de acordar eventualmente en el momento procesal oportuno».

La trama Ombuds

Esta causa ya cuenta con una sentencia en la vía mercantil, ya que, como ya contamos en este diario, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid condenó a Gedesco y Toro Finance por la amortización de 23 millones de euros de deuda que las empresas Ombuds Seguridad y Ombuds Servicios, del mismo grupo, habían contraído con estas firmas de financiación antes de su declaración en concurso de acreedores.

Leer más: El juez investiga a los implicados del caso Gedesco por imputar créditos millonarios de Toro a los Cortina

Sin embargo, este capítulo no se cerró con esta sentencia, sino que continuó por la vía penal en una causa en la que se investigan presuntas maniobras de los que eran a su vez gestores del grupo Ombuds y de Toro, rama de Gedesco, para presuntamente manipular la contabilidad de la empresa de seguridad fundada por la familia Cortina, hacer desaparecer a Toro para que quedara fuera del concurso y así poder cobrarse sus créditos, algo que difícilmente hubiera ocurrido si hubieran aparecido como acreedores en el proceso concursal.

Todo ello está siendo instruido en una causa abierta por un posible delito de insolvencia punible, en su modalidad de alteración de la contabilidad; otro delito de insolvencia punible, en este caso en su modalidad de disminución de patrimonio de la empresa insolventada (Ombuds), así como dos delitos de falsedad en documento mercantil, uno de ellos en concurso con un delito de estafa procesal agravada por la cuantía.

El segundo envite, la siguiente semana en Valencia a cuenta de Gedesco

Esta causa fue la primera piedra de un conflicto que se fue edificando hasta la estrepitosa ruptura del fondo JZI con los que eran sus representantes en España y contra sus entonces socios en Gedesco y Toro, Antonio Aynat y Javier García Escrivá, que ha llevado a que el fondo se querellara contra todos ellos e iniciara una guerra judicial que, de momento, ha llevado a la destitución de todos ellos del consejo de administración y la dirección de la matriz de Gedesco y a la imposición de una histórica fianza de 65 millones de euros.

En esta causa, la principal del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tomará declaración a finales de abril a los fundadores de Gedesco, el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, y su socio, Javier García Escrivá, así como a otros miembros destituidos del consejo de administración de la compañía y a las personas que habrían colaborado en el vaciado patrimonial y traslado de los activos de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España.

Leer más: Aynat y sus colaboradores declararán desde el 22 de abril en la investigación por el vaciado de Gedesco

En un auto fechado el 4 de marzo, consultado por Economía Digital, el juez llama a declarar a Aynat y a García Escrivá el 22 de abril y a los exrepresentantes del fondo máximo accionista en la compañía Miguel Rueda y Ole Groth, además de a otro de los consejeros, el 23 de abril.

Además, entre el día 24 y el 26 de abril, tendrán que pasar por la Ciudad de la Justicia de Valencia hasta seis presuntos colaboradores empleados para el desvío y vaciado de la que fuera la quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana.

El juez ha acordado tomar también declaración en calidad de investigados, por los mismos motivos, a los representantes de cuatro sociedades: Venalta Capital, cuyo administrador único es Aynat; Anthopila Capital, de García Escrivá; Magina Inversiones, de Ole Groth, y Stator Management, de la que Rueda y Groth tomaron el mando en 2022 tras cesar unilateralmente al consejo de administración existente hasta ese momento. Estas declaraciones están programadas para el 22, 24 y 26 de abril.