PowerCo no tiene un lugar donde dejar el curriculum para te contraten. La gigafactoría de Volkswagen en Sagunto cumple cuatro meses desde su confirmación oficial pero aún faltan cuatro años para que coja velocidad de crucero. La alegría del anuncio se ha disipado y la pregunta sobre qué hay que hacer para trabajar en el negocio de las baterías sigue sin respuesta.

La formación es de las pocas cosas que ha dado pasos. La Universidad de Valencia junto con el Instituto Valenciano de la Energía (ITE) y Power Electronics iniciarán en octubre el primer máster online de baterías. “Buscamos reducir la brecha existente entre las necesidades de personal con formación específica”, explica Lalo Salvo, vicepresidente técnico de Power Electronics.

La patronal del metal (Femeval) ha creado con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) el título universitario de experto de transformación digital de la industria metalmecánica mientras valora la ampliación de su centro de formación y sitúa al sector químico y del metal como los principales demandantes de nuevas capacidades para trabajar con las baterías de Volkswagen.

El sector químico y el metal serán los principales demandantes de nuevas capacidades para trabajar en Volkswagen Sagunto

El problema en el que coinciden las fuentes consultadas es que no existe hoy en día el conocimiento en Valencia para saber qué necesita exactamente y qué se le puede aportar a la gigafactoría de Volkswagen.

Consciente de ello, uno de las cuestiones más valoradas por el grupo alemán fue la capacidad formativa de la Universidad Politécnica de Valencia. “Nos hemos reunido UPV, Ayuntamiento de Sagunto, Generalitat y grupo SEAT para hablar de los títulos duales y cursos específicos a realizar”, comenta José Monserrat, vicedecano de comunicación de la UPV.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció está semana la creación de un centro de formación de 20.000 metros cuadrados con un presupuesto de 15 millones de euros. Estará ubicado junto a la fábrica de baterías y la formación dual será la base de su actividad. El objetivo de Puig de dar alternativas laborales a los jóvenes tiene en este espacio una pieza esencial.

El ’Training center’ (la automoción habla inglés) se levantará por deseo expreso de Volkswagen que tiene completamente diseñado su modelo de fábrica con los perfiles laborales y los proveedores previstos. El modelo es la fábrica de Salzgitter, cuyas obras ya ha empezado y empezará a fabricar en masa en 2025. Aproximadamente, va con un año de adelanto respecto a la de Sagunto.

El conocimiento de las baterías está en Asia

El propio Herbert Diess, CEO de Volkswagen, apuntó hace dos semanas en la inauguración de la planta de Salzgitter: “Estamos trayendo la tecnología punta del futuro a Alemania”. Los expertos de la automoción consultados por Economía Digital explican: “Es que no hay conocimiento. No lo hay en Sagunto, ni en España y poco en Alemania. La tecnología de las baterías es de Asia y aquí no sabemos qué es lo que se puede hacer para trabajar en este nuevo negocio”.

El pasado 3 de junio se levantó mucha expectación con la jornada de la CEV en la que el vicepresidente de compras de Seat, Alfonso Sancha, explicó qué hay que hacer para trabajar en la fábrica de baterías. El correo electrónico fue apuntado por los 280 empresarios y directivos que acudieron a la jornada. Los tiempos de respuesta son más largos de los que se pensaba.

“Hay una farragosa cantidad de datos que hay que comunicar sobre las familias de productos que puedes aportar”. Pasado mes y medio después de aquella reunión, el grupo Volkswagen no ha iniciado aún el proceso de adjudicación de piezas, por lo que todavía no hay empresas valencianas que tengo el sello de proveedor oficial de PowerCo. Ya existen valencianos que venden al grupo Volkswagen pero no a la fábrica de baterías.

«Los objetivos son transformarse y reducir la distancia con nuestros competidores y no defraudar a Volkswagen Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica CEV

En aquella jornada, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro apuntó la necesidad de “transformarse y reducir distancia con nuestros competidores” y de que existía la “enorme responsabilidad de no defraudar” a Volkswagen.

La realidad es que hoy en día no se sabe cómo cumplir estos dos objetivos. Desde Quimacova, patronal de la química, rechazan valorar las expectativas del sector mientras que desde AVIA, que aglutina a los principales proveedores de Ford Almussafes, se apunta: “Estamos convencidos de que la llegada de Volkswagen permitirá que más empresas relacionadas con la movilidad eléctrica quieran unirse al clúster de automoción, dado que es la entidad que representa de manera transversal a todo el sector y a toda la cadena de valor”.

Respecto al conocimiento de los coches con batería, el clúster apunta: “Ya contamos con socios que están relacionados con esa movilidad eléctrica. Desde los Tier 1 (proveedores directos a los fabricantes) que fabrican piezas para cualquier tipología de vehículo, hasta más específicos como Mahle, Neptury y todas las ingenierías”.

«Contamos con socios relacionados con la movilidad eléctrica como Mahle, Neptury y todas las ingenierías» Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA)

En este sentido, José Vicente Aguilar, director general de Agfra, apunta: “Estamos analizando varios proyectos de vehículos eléctricos que no están directamente relacionados con la factoría de Sagunto. Hemos empezado los trámites para convertirnos en proveedor de PowerCo”.

Entre los proveedores tradicionales de Ford Almussafes hay un mayor escepticismo. “No veo que a corto plazo nos vayamos a centrar en Sagunto”, aseguran. Y se empieza a vislumbrar un nuevo temor. “La llegada de Volkswagen supondrá una lucha por el talento en la que hay empresas que pueden tener un roto”, apuntan desde el sector, donde se teme que las empresas que ya forman parte del PERTE de Volkswagen más los proveedores que Volkswagen tiene en Salzgitter acabe sin dejar hueco para aumentar el negocio por parte de las empresas químicas y de la automoción ubicadas ya en la Comunidad Valenciana.