Sudáfrica y su Mancha Negra: un peligro para la citricultura española

En una carrera a la desesperada por justificar lo injustificable, los representantes del sector sudafricano de los cítricos plantean serias dudas sobre la exactitud y la fiabilidad de los procedimientos de los ensayos fitosanitarios seguidos por los laboratorios de los Estados miembros en las inspecciones a la importación en la UE. Es lo que nos faltaba por ver, Sudáfrica cuestionando públicamente la fiabilidad para el comercio de productos perecederos de la identificación de plagas por parte de los Servicios Oficiales de Inspección Fitosanitaria de los países miembros de la UE.

A pesar de que los Servicios de Inspección Fitosanitaria comunitarios realizan las inspecciones en base a la normativa, la Asociación Sudafricana de Productores de Cítricos (CGA, Citrus Growers´ Association) afirma que “sus investigaciones” han revelado una serie de resultados de ensayos “falsos positivos” y de “informes erróneos” esta temporada. Sin embargo, por mucho que la Citrus Growers’ Association de Sudáfrica intente confundir y falsear, las técnicas de identificación de la enfermedad que se utilizan en la UE están basadas en las Pest Survey Card de EFSA y en los protocolos de diagnóstico de EPPO y FAO (tres entidades científicas de prestigio e independientes, y sin conflicto de intereses).

Además, todos los estudios e informes de la UE están respaldados por la EFSA, por el Panel de Sanidad Vegetal, que está formado por investigadores independientes sometidos a estrictas y continuas revisiones para evitar conflicto de intereses, mientras que, en Sudáfrica el Citrus Research International (CRI) está detrás de la mayoría de los estudios aportados con la financiación de los propios exportadores sudafricanos.

La Mancha Negra: el verdadero problema de Sudáfrica

Lo que es evidentes es que Sudáfrica tiene un grave problema de Mancha Negra (Phyllosticta citricarpa) que este año se ha visto agravado por las lluvias torrenciales e inundaciones que se produjeron en junio. Y eso nada tiene que ver con el manido recurso a los “falsos positivos” y cuestionar la precisión y fiabilidad de la identificación de plagas por parte de los Servicios Oficiales de Inspección Fitosanitaria de los países miembros de la UE.

Sudáfrica ha incumplido de modo reiterado las medidas fitosanitarias establecidas por la UE para prevenir la entrada de la Mancha Negra, lo que les ha conducido a un número récord de interceptaciones de cítricos sudafricanos contaminados y a autolimitarse ante la “amenaza de cierre unilateral del mercado de la UE” por parte del ejecutivo comunitario. Un claro ejemplo de ello es la campaña de envasado y exportación de naranja, que este año ha finalizado antes por el desastre que tenían con esta enfermedad, agravado además por las fuertes y tardías lluvias en el país y que, después de decir autorregularse pasando desde el 15 de septiembre a exportar únicamente de las zonas declaradas como exentas, ha quedado en evidencia con las interceptaciones récord del mes de octubre, como ya presumíamos, que dichas zonas exentas ya no lo son.

Naranjas en el árbol. Foto: Pixabay

El número de interceptaciones de Mancha Negra en cítricos originarios de Sudáfrica se han disparado en 2023, alcanzando el récord de 51 hasta el mes de noviembre. Además, la CGA ha señalado que, “como signatarios de la CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria), los Estados miembros de la UE también tienen una importante responsabilidad, a saber, garantizar que todas las pruebas derivadas de las inspecciones de toda la fruta que entra en sus mercados se realizaran de forma precisa y fiable”. Es cierto que la responsabilidad del laboratorio es grande, pero más grande es la de un país exportador dónde hay plagas prioritarias para la UE, ya que tiene la responsabilidad de enviar fruta sin organismos nocivos y pese a todas las medidas que ponen se siguen detectando en nuestras fronteras.

La UE es signataria de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), al igual que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida Sudáfrica. La CIPF es muy importante para los países que comercian con productos perecederos: para los importadores es importante en la medida en que trata de evitar la introducción de nuevas plagas y enfermedades en términos del nivel aceptable de protección, mientras que para los exportadores garantiza que el comercio pueda continuar utilizando las medidas de mitigación de riesgos menos restrictivas para el comercio.

Asimismo, la UE es el mayor mercado de exportación de Sudáfrica, con un 33% de los envíos de fruta en 2022 y el problema de Sudáfrica en la campaña 2023 no ha sido la normativa comunitaria en materia fitosanitaria, sino un incumplimiento reiterado. Tal y como ha quedado demostrado por la cifra récord de interceptaciones de frutos cítricos infectados que prueba que la enfermedad está desatada en Sudáfrica, que las zonas declaradas exentas ya no lo son, y que la enfermedad no es controlada con los tratamientos más eficaces y que la fruta en 2023 ha estado muy afectada y ha habido un nivel de prevalencia enorme.

La permisividad de la UE ante el chantaje sudafricano

Los tratamientos más efectivos contra P. citricarpa para reducir la incidencia de la Mancha Negra se consideran de efectividad moderada y 10 veces más efectivos que otros fungicidas. Existen tratamientos efectivos para controlarla (estrobilurinas), que en la UE estamos usando para el control de otras enfermedades como Alternaria y que podrían aplicar ellos en Sudáfrica como alternativa al Mancozeb. El hecho de que sean más costosos no puede ser motivo para no tratar ni para tratar con los más económicos y poco efectivos fungicidas habituales ni, por supuesto, para ceder al chantaje sudafricano eliminando la obligación de las medidas en origen.

Además, los actuales requisitos de entrada en la UE no plantean ningún problema. EE. UU. prohíbe la importación de cítricos de zonas de Sudáfrica con Mancha Negra. Los sudafricanos solo pueden enviar cítricos a EE. UU. originarios de pest free áreas (zonas libres) de Mancha Negra, es decir, es un mercado más restrictivo que la UE, y eso que en Estados Unidos ya tienen la enfermedad en Florida.

Sudáfrica debería haber perdido ya toda la credibilidad en materia de sanidad vegetal a los ojos de la Comisión Europea

Permitir la entrada únicamente de zonas libres de la enfermedad, como hace EE. UU., tiene, en general, una efectividad alta o muy alta. La UE sí que permite la importación de zonas no exentas, pero con las condiciones establecidas en la normativa comunitaria vigente. Por lo tanto, la UE es mucho más permisiva con Sudáfrica que EE.UU. y, sin embargo, acatan sin rechistar la normativa americana y cuestionan la comunitaria de manera continuada (las medidas de mitigación) y, ahora ya, cuestionan hasta las técnicas y los protocolos de diagnóstico.

Sudáfrica debería haber perdido ya toda la credibilidad en materia de sanidad vegetal a los ojos de la Comisión Europea y también a los ojos de todas las autoridades fitosanitarias competentes de los Estados miembros de la UE.

Una de las peores enfermedades para la citricultura

Phyllosticta citricarpa, causante de la enfermedad conocida como Mancha Negra, está considerada como organismo cuarentenario y prioritario en la UE -en el top 20 de las plagas de mayor impacto económico y medioambiental- y representa un grave riesgo para los países comunitarios productores de cítricos cuando se importan agrios en la UE originarios de países extracomunitarios en los que está presente este hongo.

Está considerado como el patógeno fúngico más importante de los cítricos a nivel mundial. Actualmente está presente en las principales regiones citrícolas de Sudáfrica, Brasil, Argentina, Uruguay, EE.UU. (Florida), Zimbabue, China y Australia, entre las que se encuentran países en los que son necesarios entre 4 y 6 tratamientos fungicidas al año para obtener un control aceptable de la. Aunque es originario de climas tropicales, el hongo se ha establecido y causa daños importantes en zonas subtropicales, la distribución geográfica de P. citricarpa está en plena expansión.

La Mancha Negra afecta a todas las variedades de cítricos y es importante resaltar que la fruta infectada puede ser asintomática pese a portar el hongo viable, por lo que a pesar de que desarrollo epidémico es muy lento, no es posible su erradicación total.

P. citricarpa origina pérdida de calidad del fruto (enfermedad estética, según palabras de los sudafricanos restándole importancia) y de rendimiento severos (por caída prematura de frutos). Las lesiones necróticas deprimidas en la corteza de los agrios como consecuencia de la Mancha Negra inhabilitan la fruta para el mercado de consumo en fresco, lo que sería particularmente grave para la citricultura española, líder mundial en exportación de cítricos en fresco. En este sentido, el hongo P. citricarpa es una seria amenaza para nuestro sector y causa graves daños en los frutos de todas las especies y variedades del género Citrus.

Exigimos a la UE que se permita únicamente la introducción de los frutos cítricos originarios de zonas de Sudáfrica reconocidas como libres de Phyllosticta citricarpa

El ejecutivo Comunitario tiene una gran responsabilidad: con los niveles actuales de interceptaciones de Sudáfrica la posible entrada de la Mancha Negra a través de frutos cítricos infestados a estas alturas ya no es “moderadamente probable”, sino bastante probable y debe exigir a Sudáfrica que imponga medidas adicionales y haga más restrictivos los sistemas de gestión de riesgos para la próxima campaña 2024.

Exigimos a la UE que se permita únicamente la introducción en la UE de los frutos cítricos originarios de zonas de Sudáfrica reconocidas como libres de Phyllosticta citricarpa. Igualmente, que se proceda al cierre automático e interpretable de las importaciones procedentes de Sudáfrica tras detectarse en la UE la primera interceptación de envíos contaminados procedentes de Sudáfrica.

Además, debería especificarse que los tratamientos se realicen con los fungicidas específicos más eficaces para el control de la enfermedad. Y, por último, debería valorarse seriamente la posibilidad de realizar controles en origen, a través de inspectores europeos independientes soportados por los propios exportadores que puedan garantizar la efectividad de los mismos.

Sin pretender ser catastrofistas, parece evidente que la probabilidad de entrada y establecimiento de plagas y enfermedades como la Mancha Negra es extremadamente grave para la citricultura española y comunitaria. Por favor, actúen con responsabilidad. Hay mucho en juego: solo en España, más de 300.000 hectáreas de producción de cítricos, una producción con un valor superior a los 4.700 millones de euros, 200.000 empleos directos (recolección, manipulado, confección, envasado y comercialización) y 80.000 empleos equivalentes a tiempo completo en las explotaciones citrícolas.