Ayuso se alinea con Mazón: apoya una quita de la deuda valenciana

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado un espaldarazo a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, en la petición de condonar la deuda valenciana. Por primera vez, Ayuso ha considerado justa la petición valenciana mientras ha sostenido que la herencia de deuda recibida es “insostenible”.

En el contexto del II acto empresarial organizado por Conexus con el objetivo de reforzar los vínculos entre Madrid y la Comunidad Valenciana, Ayuso ha defendido la reforma del sistema de financiación autonómica. Lo ha hecho tras incidir en que ambas comunidades autónomas tienen el mismo problema, que es una infrafinanciación causada, en otros motivos, por no tener en cuenta la sobrepoblación que tienen ambas regiones. “Hay que tener en cuenta estas necesidades”, ha indicado.

El debate de la deuda, sin embargo, es distinto ya que se plantea una condonación de la deuda del FLA, que es un mecanismo que no se puede aplicar en Madrid (que no tiene FLA) pero sí en la Comunitat Valenciana (con 57.000 millones de deuda). Ayuso ha dicho: “El nuevo gobierno (valenciano de Carlos Mazón) ha heredado una deuda insasumible que le impide ejercer el programa electoral que el pueblo ha elegido porque está infrafinanciada”. Ha asegurado estar está a favor de “la quita en Valencia”.

La postura de la presidenta de Madrid no es igual para todas las comunidades autónomas de España con FLA. Ayuso ha diferenciado la Comunidad Valenciana de Cataluña ya que “la deuda de Cataluña va para crear una nación paralela”. Ayuso pasa a compartir, por tanto, los criterios de Mazón de cara al sistema de financiación y tratamiento de la deuda histórica.

La rueda de prensa conjunta de Ayuso y Mazón en el acto organizado por Conexus se ha enmarcado en una defensa de un modelo ecónomico competitivo en el que la rebaja fiscal permite el aumento de las inversiones, del empleo y, por lo tanto, del bienestar. El punto de conexión crítico que ambos dirigentes han remarcado es el Puerto de Valencia, el que tanto Ayuso como Mazón han identificado como el puerto de España.

Mazón planta a Sánchez

Tras el consejo de Política Fiscal y Financiero en la que se han marcado requisitos de déficit que no habían sido comunicadas a las comunidades autónomas, Carlos Mazón ha asegurado: «No vamos a cambiar los prespuestos. Los recortes de Sánchez no se va a aplicar porque vienen tarde y mal. Ni puedo ni quiero».

Maźon ha cargado contra el presidente del Gobierno porque el anuncio de objetivo de déficit se ha comunicado por primera vez ayer después de que «ya están hechos los deberes y ha acabado el plazo de presentación de enmiendas».

«Estamos desde que llegamos sin ninguna previsión», ha aseverado Mazón, que ha asegurado que las cuentas valencianas se han tenido que basar en «conversaciones informales con la Airef» al no contar con información oficial.

Pese a estas dificultades, el presidente de valenciano ha recordado que Standard&Poor’s ha modificado la perspectiva de la Comunitat Valenciana de estable a positiva por que «lo hemos hecho bien».