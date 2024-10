Diana Morant le pone los ‘cuernos’ a Óscar Puente y coge un Iryo tras romperse su AVE

Los trenes de Renfe, que dependen del ministro de Transporte, Óscar Puente, le jugaron ayer una mala pasada a la ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Diana Morant. Tenía en la agenda asistir a la gala de la Noche de la Economía Valenciana de Cámara Valencia, que empezaba a las 19 horas, y el tren de Renfe le tenía que dejar a tiempo para llegar.

Pero no arrancó. La presencia de la ministra y secretaria general del PSPV en la cita en Valencia se tenía que anular. Esa era la alternativa hasta que se dieron cuenta en su entorno que los problemas de Renfe no los tiene Iryo. En el momento en el que se confirmó que el tren responsabilidad de Puente no arrancaba había al lado otro que dependía de Carlos Bertomeu, presidente de Iryo y de Air Nostrum, que salía en 15 minutos. Y ahí estaba la solución.

El operador valenciano-italiano arrancó su tren sin los problemas que tiene el de Renfe y trasladó a la ministra hasta la estación Joaquín Sorolla de Valencia. Llegó con ocho minutos de retraso (y sin los saludos previos que busca todo político) pero llegó.

Mientras tanto, en Valencia, con el auditorio a rebosar, centenares de empresarios esperaban que comenzara el acto para el que se les había convocado a las 18.30. Pocos minutos después, llegó Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, que tenía ya a todos sus consellers esperándole. A la izquierda de la puerta esperaba la comitiva del PSOE, entre las que estaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el secretario de Estado de Politica Territorial, Arcadi España, esperando que llegara su referente.

Se llegó a oir en la puerta del Palacio de Congresos de Valencia si podía empezar el acto sin que llegara la ministra pero la confianza en que el tren de Bertomeu no se retrasa lo impidió. La ministra llegó a las 19.08 horas, se hizo la foto de cortesía y empezó el acto con retraso.

Las críticas de Puente a Ouigo e Iryo

La decisión de Morant de usar los trenes de Iryo contrasta con lo que Puente ha estado criticando a los operadores que compiten con Renfe. Puente ha criticado que los malos resultados de Renfe se deben precisamente a esta liberalización del mercado que permite medir diferentes rangos de puntualidad entre los distintos operadores de los trenes de alta velocidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó a Iryo y Ouigo los malos resultados económicos y de servicio que ha logrado la compañía pública. De hecho, llegó incluso a decir que el «ecosistema de alta velocidad es un sistema de pérdidas», por lo que incluso sostuvo que mantener la indemnización por los retrasos de Renfe era un «suicidio económico».

La semana pasada, Renfe publicó en su web las cuentas consolidadas del grupo público, que arrojan pérdidas por importe de 123 millones. Los ingresos han bajado en 300 millones de euros menos por venta de billetes.

Los gastos de personal se dispararon hasta los 1.130,5 millones (1.058,4 millones en 2022), con una plantilla compuesta por 19.420 personas (cerca de un millar más que un año antes). Las deudas con entidades de crédito a largo plazo pasaron de los 5.159 millones de euros en 2022 a 5.509,6 millones en 2023