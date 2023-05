El PP arrebata la alcaldía de Valencia a Compromís

El PP ha arrebatado la alcaldía de Valencia a Compromís al lograr 13 concejales, a los que sumaría 4 concejales de Vox, con el 99,9% escrutado. Compromís sería la segunda fuera política con 9 concejales mientras que el PSOE lograría 7, lo que les daría una suma de 16 concejales a la izquierda frente a los 17 de la derecha.

Unidas Podemos no lograría entrar mientras Ciudadanos se evaporaría completamente despareciendo los seis concejales que tenía. En la ciudad de Valencia, las elecciones de 2019 otorgaron 10 concejales a Compromís, 8 al PP, 7 al PSOE, 6 a Ciudadanos y ninguno a Unidas Podemos.

Maria José Catalá, ganadora de las elecciones al Ayuntamiento de Valencia, ha destacado el 71% de participación lo que «legitima mucho el resultado». Ha destacado que ha superado los 150.000 votos, lo que supone «65.000 nuevos votantes». «El PP ha recuperado la alcaldía de Valencia para todos los valencianos», ha asegurado, para después asegura que «ha vuelto la Valencia líder, la que aspira a mucho, la que cuida los pequeños detalles y sabe mirar en grande y ambiciona lo mejor».

Maria José Catalá (PP) asegura que ha vuelto «la Valencia líder»

Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís las dos últimas legislaturas, ha sido el primero en reaccionar. «Hemos ganado dos elecciones por 17 a 16 y hemos perdido ahora 16 a 17. Quiero felicitar a Maria José Catalá porque quiero diferenciarme de lo que me hicieron de mí. Le daré la vara de mando (a Maria José Catalá) y no como a mí, que me la dio un secretario», ha dicho Ribó, recordando sin citar a Rita Barberá, que no estuvo en el acto de nombramiento de Ribó como alcalde en 2015.

El alcalde de Valencia entre 2015 y 2023 ha asegurado que su derrota se debe a «las grandes tendencias de Madrid. Lo que se ha planteado en esta campaña es que no se ha pensado en Valencia». «Continuaremos trabajando», ha dicho.

Compromís y PSOE acusan a la dinámica nacional de sus fracasos, Podemos no logra renacer en la ciudad y Ciudadanos confirma su rotundo fracaso

Sandra Gómez ha iniciado su comparencencia felicitando a Maria José Catalá por su victoria y ha seguido el mismo discurso de Joan Ribó. Ha acusado a los «poderes fácticos» de provocar un cambio en la comunidad autónoma y en la ciduad de Valencia. «Se ha hablado más de dinámica nacional que del trabajo real que se ha realizado en la comunidad autónoma y en la ciudad», ha dicho Gómez.

Gómez ha dicho que ha «consolidado los resultados» al tener los mismos concejales que la pasada legislatura y ha dicho que la victoria del PP es «para nosotros un kit-kat».

Fernando Giner, candidato de Ciudadanos, ha dicho que la campaña ha mandando un mensaje fundamental: “El centro existe”. Tras dos legislaturas, sus votantes se han esfumado y ha pasado de seis concejales a desaparecer completamente del mapa político.

Victorias del PP en las grandes ciudades

El PP gana Alicante con 14 concejales, a los que podría sumar los 4 de Vox con el 100% escrutado. El PSOE lograría 8 concejales mientras Compromís tendría 2 y EU-UP tendría 1.

Castellón, con el 100% escrutado, la alcaldía sería para el PP, que lograría 11 concejales mientras que Vox obtendría 4. La izquierda lograría 9 por parte del PSOE y otros 3 por parte de Compromís.

Elche, con el 99,76% escrutado, sería para la derecha aunque ganaría el PSOE, que obtendría 12 concejales frente a los 11 del PP. Vox lograría 3 mientras que Compromís sólo uno.

El PP ha arrasado en Torrevieja con 16 de los 25 concejales con el 100% escrutado. El PSOE ha logrado seis concejales frente a los 2 de Vox y uno de Sueña.

Torrent, con el 100% escrutado, tendría de ganador al PSOE con 10 concejales pero sólo podría sumar con dos concejales de Compromís mientras la derecha tendría a 9 concejales del PP más otros 4 de Vox.

Gandia, con el 100% escrutado, la mantendrá la izquierda con 12 concejales del PSOE y dos de Compromís mientras que el PP tendría 10 más 1 de Vox.

Alcoy, con el 100% escrutado, sería para la izquierda. El PSOE ganaría con 9 concejales, a los que sumaría 3 de Compromís y 2 de Guanyar Alcoi. El PP lograría 8 concejales frente a los 3 de Vox.

Elda también sería para el PSOE, que lograría la mayoría absoluta con el 100% escrutado, al logar 12 de los 25 concejales, que se podría apoyar en los 2 de Compromís. El PP tendría 9 mientras Vox se quedaría con dos.

Paterna daría una mayoría absoluta para el PSOE, que lograría 14 de los 25 concejales con un 100% de los votos escrutados. Lso dos concejales logrados por Compromís no serían necesario para que el PSOE defienda su alcaldía. El PP lograría 6 concejales mientras que Vox obtendría 3.