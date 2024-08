Ivace+i convoca a les empreses d’hàbitat per a participar en una missió comercial a l’Aràbia Saudita

Ivace+i Internacional ultima l’organització d’una missió comercial a l’Aràbia Saudita per a empreses del sector hàbitat de la Comunitat Valenciana, prevista de l’1 al 5 de desembre de 2024.

La directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Ester Olivas, ha explicat que es tracta d’una acció que persegueix facilitar a les empreses de la Comunitat Valenciana «noves oportunitats de negoci a través de la identificació de possibles socis, distribuïdors i clients en un mercat amb gran potencial com és l’Aràbia Saudita».

Una oportunitat pel sector de la llar

Concretament, aquesta missió comercial es dirigeix a empreses dels sectors de moble, il·luminació i tèxtil llar i per això s’organitza en col·laboració amb l’Associació Nacional de Fabricants i Exportadors de Mobles d’Espanya (Anieme), la Federació Espanyola d’Associacions d’Industrials i Exportadors d’Aparells d’Il·luminació Decorativa (Fedai) i amb l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval).

La selecció de l’Aràbia Saudita s’emmarca en la “ràpida expansió d’aquest mercat, impulsat per l’ambiciós pla Visió 2030, amb el desenvolupament de grans projectes d’infraestructura, que constitueixen noves oportunitats de negoci per a les empreses de la Comunitat Valenciana”, ha indicat Ester Olivas.

Les empreses participants comptaran amb una agenda personalitzada gestionada per l’antena de Ivace+i Internacional a l’Aràbia Saudita per al desenvolupament de reunions b2b en la seu d’empreses en Riad.

L’Aràbia Saudita es situa com el primer client

El mercat de l’Aràbia Saudita és un mercat objectiu per al sector de l’hàbitat de la Comunitat Valenciana, situat com el primer client per a les exportacions del sector en el continent asiàtic, el segon client no europeu i el seté destí mundial.

Destaquen especialment els mobles i il·luminació com el quart grup de productes més important en les exportacions de la Comunitat al mercat saudita, amb un dinamisme del 47% respecte al valor exportat entre gener-abril de 2023.

També sobreïxen els articles tèxtils per a la llar, que van duplicar el valor de les seues exportacions a l’Aràbia Saudita en el període gener-abril de 2024. En conjunt, els productes del sector hàbitat representen el 10% de les exportacions totals valencianes a aquest mercat.

La causa está en la urbanització

Al creixement sostingut d’aquest mercat se suma la ràpida urbanització i el creixement de la població en ciutats com Riad i Gidda, amb l’impuls de la demanda d’espais residencials i comercials, la qual cosa al seu torn alimenta la necessitat de mobles, decoració i materials de construcció. Els consumidors saudites estan disposats a invertir en productes de primera qualitat i de luxe per a l’hàbitat.

A més, l’Aràbia Saudita està experimentant un auge de la construcció amb nombrosos projectes com NEOM, megaprojecte urbà a la província de Tabuk del nord-oest de l’Aràbia Saudita, el Projecte del Mar Roig i Qiddiyah, entre altres. Qiddiyah és un megaprojecte d’entreteniment establit en Riad en el marc de Saudi Vision 2030, que té com a objectiu diversificar els recursos d’ingressos del país.