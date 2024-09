Ivace+i finança biomaterials substitutius del cuir i la pell per a la indústria tèxtil i del calçat

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), que presideix la consellera Nuria Montes, finança el desenvolupament de nous materials fabricats a partir de primer matèries renovables com a alternativa al cuir animal i a la pell sintètica que s’utilitzen àmpliament en les indústries tèxtil i del calçat.

Amb la finalitat de reduir l’impacte mediambiental en tots dos sectors, es treballa també en la formulació de nous colorants naturals, més sostenibles que els tradicionals, amb els quals dur a terme els processos de tintura, estampació tèxtil i impressió flexogràfica.

Aquest projecte estratègic, denominat ‘MICROBIOMAT’ està liderat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i aglutina a tota la cadena de valor mitjançant la participació directa de les empreses Acabats Pegasa S.L; Guerola S.A; José Gisbert S.L.; Mapelor S.L. i Perxats Tèxtils S.A. A més, compta amb finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.

Recolzar al sector del calçat desde una aposta per la sostenibilitat

Sobre aquest tema, la també presidente del Ivace+i ha destacat el suport del Consell al clúster del calçat en el seu avanç cap a la sostenibilitat mitjançant el desenvolupament de nous materials capaços de substituir tant el cuir animal com a la pell sintètica.

La iniciativa explora, de fet, diferents solucions basades en matèries primeres d’origen vegetal, que es caracteritzen pel seu baix impacte ambiental i que s’aplicaran no sols en el sector del calçat, sinó també a la de la moda i els complements.

“Ivace+i, juntament amb altres actors tant científics com empresarials, està posant tots els esforços per a dotar a aquesta indústria de noves possibilitats innovadores que li faran ser molt més competitiva, no solament en el mercat nacional, sinó també en els internacionals”, ha destacat Montes, que ha visitat la fira Micam de Milà per a brindar el seu suport a les prop de 60 empreses de la Comunitat Valenciana que participen fins al dimarts en el certamen de calçat més important món.

Respondre a les exigències d’un mercat més sostenible

‘MICROBIOMAT’ s’alinea així amb les últimes tendències de consum, que advoquen per la comercialització de productes més sostenibles al llarg de tot el seu cicle de vida.

En aquest sentit, el sector de la moda, impulsat per les signatures de luxe, està explorant l’ús de matèries primeres reciclades i de biomaterials capaços de substituir al cuir natural i al símil-pell d’origen petroquímic en el mitjà i llarg termini. El projecte que impulsa la UPV pretén, precisament, desenvolupar tant la tecnologia com els materials que permeten aconseguir aquesta meta gràcies a la implicació i cooperació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

Des del punt de vista tècnic, aquesta línia de R+D+I requereix de la combinació de dues tecnologies distintes. D’una banda, la biosíntesi de cuirs vegetals basada en l’ús de fongs i bacteris i, per una altra, la tecnologia de colorants naturals suportats sobre compostos inorgànics de grandària micro i nanomètric.

Prototips per a validar els resultats

L’equip tècnic treballa així en el desenvolupament de colorants i adhesius naturals, així com de nous materials sostenibles alternatius al cuir convencional, de naturalesa fúngica, vegetal o bacteriana, que es fixaran sobre suports tèxtils d’origen també renovable. No obstant això, l’objectiu és plasmar els resultats de la iniciativa en sengles prototips de calçat i moda i complements, amb la finalitat de demostrar la viabilitat de la tecnologia i la qualitat final dels productes.

Com a coordinador de ‘MICROBIOMAT’, el Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques (CITG) de la UPV proporcionarà els colorants naturals amb els quals es duran a terme les proves de tintura tèxtil i pigments híbrids.

El desenvolupament de teixits amb fibres naturals que servisquen tant de base per als biomaterials alternatius al cuir animal o símil-pell correspon a José Gisbert, mentre que Guerola és l’empresa responsable de formular els adhesius amb els quals Pegasa realitzarà les proves de laminació dels diferents substrats tèxtils.

Per part seua, els dos socis restants, Pertex. i Mapelor, validaran els pigments híbrids i dissenyaran els productes necessaris per a completar amb èxit els processos de tintura i estampació.

El projecte s’alinea així amb les conclusions del comité d’innovació de Ivace+i especialitzat en Economia Circular, que aposta per produir béns de consum més sostenibles. ‘MICROBIOMAT’ també s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.