Martínez Mus aposta per situar a la Comunitat “com un territori atractiu a la inversió del seu patrimoni natural”

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha apostat per situar a la Comunitat Valenciana “com un territori atractiu a la inversió i protector del seu patrimoni natural”.

Vicente Martínez Mus, que ha comparegut en Les Corts per a donar compte de les línies generals de la Conselleria, ha explicat que la seua gestió té tres eixos: sostenibilitat, equilibri i col·laboració social. “L’objectiu és la consolidació d’un model territorial que situe a la Comunitat Valenciana com un territori atractiu per a les inversions, sense oblidar la necessària salvaguarda absoluta dels nostres valors naturals”, ha matisat.

En aquest sentit, el titular de Medi Ambient ha apostat per diferents mesures, així com la declaració del nou Parc Natural en la Serra d’Escalona. “Els parcs naturals, a més del seu valor ambiental, són una potent eina per a lluitar contra la despoblació, especialment en les zones d’interior i impulsarem una nova aplicació mòbil per a donar-los a conéixer la ciutadania”, ha explicat.

Una posada en valor a L’Albufera

El conseller també ha volgut posar en valor els treballs de la Generalitat per a la declaració de L’Albufera com a Reserva de la Biosfera. “I en l’àmbit de la preservació del nostre medi natural, també s’aprovarà la consideració per al Cap Huertas a Alacant i per al litoral del Cap Roig a Oriola com a zones ZEC, és a dir, de Zones d’Especial Conservació”, ha anunciat.

Martínez Mus ha remarcat el compromís per a llançar el nou Programa de Vigilància Preventiva i ha afirmat que s’ha establit un calendari de reunions tècniques per al seu desplegament. “Ja tenim convocada la primera taula del programa de vigilància preventiva, que serà el 23 d’octubre, amb l’objectiu de coordinar de forma més eficaç a les diferents administracions involucrades”, ha destacat.

“Quant a la caça, hem unificat criteris en les tres províncies, a través de les direccions territorials, suprimint disparitats entre províncies quant a períodes i dies hàbils”, ha assegurat el titular de Medi Ambient.

Una revisió a la protecció animal

El conseller també ha incidit en què es treballa en la revisió de la legislació autonòmica en matèria de protecció animal amb iniciatives tan pioneres com que tots els municipis de més de 50.000 habitants tinguen un veterinari municipal. “Però, a més, impulsarem una assegurança que tinga una tarifa fixa per a atendre les necessitats veterinàries més bàsiques, intentant evitar, així, l’abandó d’animals malalts o d’avançada edat”, ha postil·lat.

D’altra banda, Martínez Mus ha anunciat “una reivindicació històrica del sector ramader” per a harmonitzar la nostra legislació a les altres autonomies gràcies al Decret de Simplificació, “permetent que les explotacions ja no tinguen restriccions, ni diferències respecte a comunitats veïnes”.

En matèria de Residus, ha remarcat que s’impulsarà un nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana que establisca els criteris adequats “per a una política de residu zero, que també buscarà la seua valorització”.

Infraestructures

El conseller ha celebrat les bones dades del transport públic de la Generalitat i ha insistit que en 2024 s’aconseguiran 100 milions de viatges Metrovalencia i uns 20 milions en el TRAM d’Alacant, “xifres històriques que demostren el compromís i l’aposta del Consell de Carlos Mazón pel transport públic”.

“A aquestes xifres ha contribuït, evidentment, la reducció del 50% dels preus dels bons i títols multiviatge, així com la gratuïtat del transport per a menors de 31 anys i, per això, vull posar en valor que som l’única autonomia que manté aquestes bonificacions”, ha ressaltat el conseller. En aquest sentit, ha demanat al Govern que aclarisca la seua postura sobre si continuarà sufragant part d’aquesta política.

Martínez Mus ha indicat que es treballa en l’expansió del Tram de Castelló, “que comptarà en breu amb nous vehicles”. De la mateixa forma, ha destacat la publicació de les futures línies de Metrovalencia i ha anunciat que les obres de la futura estació intermodal d’Alacant, en la qual s’invertiran 102 milions d’euros, “començaran aquest mateix octubre”.

“Els treballs previs inclouen el tancament de la zona afectada directament a l’entorn de l’aparcament d’Adif. Perquè l’obra, a més d’afectar d’una zona ferroviària en desús, es realitzarà en la zona d’entrada principal de l’actual accés de vehicles, des de l’avinguda Salamanca, que es tancarà i passarà a realitzar-se temporalment des del segon accés existent”, ha concretat.

La «deixadesa» del Govern en les Rodalies

“Enfront de la deixadesa del Govern en Rodalia, el suport de la Generalitat al transport públic s’estén al transport regular interurbà de viatgers per carretera de la nostra competència”, ha destacat Martínez Mus. El conseller ha recordat que s’està posant en funcionament el nou mapa concessional de transport interurbà, amb una inversió de 400 milions per a la dècada vinent. “Quan arribem, el 95% de les concessions estaven caducades i guardades en un calaix i ara podem afirmar que més de la meitat del mapa concessional estarà enguany en servei, adjudicat o, com a mínim, licitat”.

El conseller també ha avançat un nou pla d’infraestructures hidràuliques per a l’any vinent. “La EPSAR impulsarà un pla amb inversions per valor de 90 milions d’euros als quals cal sumar 14 milions d’euros dels Perte per a la digitalització de les depuradores, la qual cosa permetrà desbloquejar fons per més de 104 milions d’euros als quals cal sumar altres convenis que, només en el cas de la província d’Alacant, sumaran quasi 44 milions d’euros”, ha destacat. “Enfront de la falta de treball de l’etapa anterior, la millor mostra són les xifres que indiquen que hem executat només en aquest any més que en els últims set anys del Botànic”, ha indicat Martínez Mus.

Martínez Mus ha anunciat que la Generalitat “ja ha iniciat un procés participatiu per a elaborar una nova llei urbanística, que substituïsca a la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP)” i ha animat a tots els agents socials a participar en el procés de consulta pública prèvia. “L’objectiu de la futura norma és garantir un procediment més àgil per a l’aprovació dels plans d’urbanisme a nivell municipal i autonòmic ja que, fins ara, un Pla General podia dilatar-se durant 20 anys i volem que puga estar llest en una legislatura”, ha sentenciat.