Mazón y Catalá suben el tono contra el Gobierno por la exclusión de Valencia como sede del Mundial

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han pasado a la ofensiva contra el Gobierno y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la no inclusión de la ciudad como sede del Mundial de 2030 que acogerán España, Portugal y Marruecos y van a reclamar por burofax al Consejo Superior de Deportes (CSD) y la propia federación el informe con los criterios de exclusión de la candidatura.

Poco ha durado la unidad de actuación entre socialistas y ‘populares’. Este martes, los grupos municipales de estos partidos, sumados a Compromís y con la única excepción de Vox, socio de gobierno de Catalá en el Ayuntamiento de Valencia, unían fuerzas en el pleno del consistorio para aprobar las fichas urbanísticas del nuevo estadio del Valencia C.F., conocido popularmente como el ‘nuevo Mestalla’.

Y no solo eso, sino que las críticas eran unánimes hacia el propietario del club, el singapurense Peter Lim, señalado por PP, PSPV y Compromís como el máximo responsable de la eterna paralización de las obras del nuevo coliseo valencianista. Apenas unas ligeras críticas entre estas formaciones, que han gobernado todas ellas Valencia con el magnate al frente del equipo. Podría parecer incluso que había un acuerdo para no desviar el tiro y no batallar entre ellos, para así dirigir toda crítica a la inacción del propietario.

Pero el alto el fuego ha durado apenas 24 horas. A final de la pasada semana se hacía público el listado de las sedes de la máxima competición de selecciones nacionales de fútbol y Valencia no aparecía entre las seleccionadas.

España contará con 11 sedes, a las que se suman otras seis por parte de Marruecos y tres de Portugal, haciendo un total de 20 estadios para el Mundial.

Vista general del Nou Mestalla. EFE/Kai Försterling

La lista se completa incluye el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou, el Cívitas Metropolitano, San Mamés, La Cartuja de Sevilla, el Reale Arena de San Sebastián, el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas, La Rosaleda de Málaga, la Nueva Romareda de Zaragoza, el estadio Abanca-Riazor y el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat (Barcelona).

Entre las subsedes propuestas se encuentran tanto instalaciones públicas como privadas en toda España caso de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta del Albacete; la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía (Alicante); la Nueva Ciudad Deportiva del Elche (Alicante); el Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz); y la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal (Castellón).

Para definir las sedes se barajó la posibilidad de disponer de hasta 13, una opción que fue planteada el pasado junio por el CSD y por la que la RFEF dijo haber trabajado «intensamente», pero las federaciones marroquí como portuguesa han considerado que debía respetarse la normativa FIFA con 20 sedes como máximo, lo que suponía que España contará con 11.

Leer más: La Generalitat reclama al CSD y la RFEF los criterios de exclusión de la candidatura al Mundial de Valencia

Según informó la RFEF, en la elección de las sedes se han aplicado baremos y criterios «objetivos» como el proyecto técnico, operatividad, estructura financiera y dotación de las ciudades, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales.

Sin embargo, Mazón y Catalá no ‘compran’ estos argumentos y la Generalitat, en nombre del Ayuntamiento de Valencia y de la candidatura de la ciudad, va a reclamar por burofax al CSD y a la RFEF el informe con la valoración de las candidaturas al mundial de fútbol con los criterios y puntuaciones. Igualmente, se va a solicitar la información sobre qué órgano de la RFEF ha aprobado o validado las sedes, así como el detalle sobre la participación del CSD.

Así lo ha avanzado el jefe del Consell tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Valencia, el director general de Deportes, Luis Cervera, y la concejala de Deportes, Rocío Gil. En la reunión se ha analizado los pasos a seguir por la candidatura de la ciudad para el mundial de fútbol, después de que ni el CSD ni la RFEF hayan contestado a los correos enviados hace cinco días.

El director general de Deportes ha explicado que “el plazo para presentarla finalizaba el 31 de julio, y desde el 24 de junio hasta el 16 de julio hubo contactos telefónicos, 7 correos y una videoconferencia con la RFEF para intercambiar documentos para subir al libro de candidatura (Big Book).

Al respecto, ha añadido: “No entendemos por qué ahora dicen que el plazo terminó el 24 de junio, porque después de esa fecha seguimos intercambiando documentación. Asimismo, Luis Cervera ha informado de que “el Valencia Club de Fútbol ha firmado el StadiumAgreement, algo que no tienen otras sedes seleccionadas”.

Unos operarios trabajan en la valla de las obras del Nuevo Mestalla. EFE/Biel Alino

Durante su intervención, el ‘president’ ha hecho un llamamiento a la sociedad valenciana para que «dé un paso adelante en una situación en la que la falta de información, objetividad y transparencia del CSD y la RFEF están brillando en exceso».

En este sentido, el ‘president’ y la alcaldesa de València han coincidido en exigir al CSD que “se pronuncie de una forma clara y salga del silencio para dar una respuesta a todos los valencianos sobre la decisión de la RFEF de excluir a la ciudad de Valencia”.

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que “en todo momento se nos dijo que la fecha marcada para la candidatura era el 31 de julio” y ha insistido en que “a diferencia de otras sedes, hemos presentado toda la documentación en el plazo previsto”.

Catalá ha insistido en que “vamos a pelear porque es justo y nuestra candidatura es totalmente solvente” y ha añadido que “es de una gravedad extrema y un error como país dejar fuera a la tercera capital de España”. Por ello, ha reclamado al Gobierno y al CSD “un poco de sensibilidad y que expliquen si han participado o no en la decisión de la RFEF o si la comparten. Llevan 5 días en silencio”.

Por otro lado, en este encuentro también se ha explicado que se ha encargado un informe técnico a asesores externos en infraestructuras de la FIFA sobre la candidatura de València, al tiempo que se ha solicitado a la FIFA su intervención porque “València cumple todos los requisitos”.